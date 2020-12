Nahlasovanie miesta pohybu včiel či hodiny pre seniorov získali anticenu za byrokratický nezmysel

Nominované tri skupiny opatrení

Opatrenia komplikujúce život podnikateľom

29.12.2020 - Administratívna povinnosť, podľa ktorej musia včelári úradom do 1. marca nahlásiť, kde všade budú počas roka so včelstvami kočovať, sa stala víťazom ankety Byrokratický nezmysel roka 2020.Druhé miesto získal paragraf, ktorý zakazuje príbuzným bezplatne vypomáhať vo firme svojich rodinných príslušníkov a tretiu priečku obsadila povinnosť týkajúca sa vyhradeného nákupného času pre seniorov aj v predajniach pre jedného zákazníka.Do ankety nominovali podnikatelia a odborná verejnosť 61 námetov. O víťazovi rozhodlo online hlasovanie počas decembra a zapojilo sa doň 1 555 respondentov.„Víťaz ankety je príkladom úradníckej nadpráce a nereálnych termínov. Zároveň ide o príklad toho, ako prehnanou reguláciou plytváme nielen energiou a časom podnikateľov, ale aj úradníkov,“ uviedol prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.Tento rok boli podľa Ľuboša Kolesára zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska medzi nomináciami tri skupiny opatrení. Na jednej strane sa opakovali roky nevyriešené podnety týkajúce sa odpadovej legislatívy, štatistického vykazovania, exekúcií či koncesionárskych poplatkov pre firmy. "Druhou skupinou boli nominácie vyplývajúce zo zmien v súvislosti s pandémiou COVID-19 a potom to boli rôzne špecifické problémy, ktoré ukazujú, že regulujeme aj oblasti, ktoré regulovať netreba,“ doplnil.Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska.Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.