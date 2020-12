Nahnevaní Poliaci protestovali pred domom Kaczynského a kričali „Zvrhneme vládu“

Dom obklopili ťažkoodenci

Výročie stanného práva

13.12.2020 (Webnoviny.sk) - Poliaci v nedeľu protestovali proti tamojšej vláde. Protestný pochod, na ktorom sa zúčastnil podľa agentúry AP veľký počet ľudí, sa konal pod sloganom "Kráčame pre slobodu. Kráčame pre všetko".Demonštranti kráčali k domu vicepremiéra a lídra vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczynského, ktorý obklopili stovky ťažkoodených policajtov, aby zabránili ľuďom príliš sa k nemu priblížiť.Polícia z reproduktorov volala na demonštrantov, že ich protest je nelegálny, pretože je epidémia koronavírusu. Na to demonštranti odpovedali "Máme epidémiu PiS. Zvrhneme vládu".Mnohí účastníci pochodu mali so sebou vlajky Európskej únie i dúhové vlajky, čím vyjadrili podporu tolerancii a západnému svetu.Nedeľňajší protest pripadá na 39. výročie vyhlásenia stanného práva vtedajším komunistickým režimom. Zorganizovalo ho hnutie Celopoľský štrajk žien, ktoré od stojí za masovými protestami proti októbrovému sprísneniu interrupcií, no pridali sa k nemu aj ďalší, vrátane podnikateľov, ktorých frustruje počínanie vlády v boji s koronavírusom.Cez víkend samostatne protestovali aj farmári, ktorí na ulici pred Kaczynského domom nechali veľkú kopu vajec, zemiakov i mŕtve prasa.Poľnohospodári sa sťažujú na nedostatočné financie aj slabú reakciu vlády na ich problémy. Štyroch ľudí polícia pokutovala za znečisťovanie a blokovanie ulice.