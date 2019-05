Nahnevaný tréner Sarri opustil predzápasový tréning Chelsea v Baku

Maurizio Sarri, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 29. mája (TASR) - Kouč futbalistov londýnskej Chelsea Maurizio Sarri opustil tréning na Olympijskom štadióne v Baku, kde jeho zverenci už v stredu odohrajú finále Európskej ligy proti Arsenalu. Agentúra AFP informovala o roztržke medzi spoluhráčmi Gonzalom Higuainom a Davidom Luizom, periodikum The Guardian zverejnilo video, na ktorom Sarri zahodil svoju šiltovku a kopol do nej po dlhej diskusii s Higuainom a Pedrom Rodriguezom.Tréning bol otvorený pre médiá a zábery odhalili nepohodu v kádri "modrých" krátko pred finále. Sarriho nahnevaná reakcia pritom nasledovala po jeho obdivných vyjadreniach na margo zverencov a anglického futbalu. V súvislosti so 60-ročným Talianom sa špekuluje o návrate už po jednej sezóne, v domovskej krajine sa uvoľnila lavička majstrovského Juventusu Turín:"The Blues" doviedol k tretiemu miestu v najvyššej anglickej súťaži a účasti v skupinovej fáze budúcej edície Ligy majstrov, vo finále Ligového pohára prehrali s Manchestrom City v jedenástkovom rozstrele.dodal bývalý kouč Neapola na utorňajšej tlačovej konferencii.povedal kapitán Cesar Azpilicueta podľa agentúry AFP.