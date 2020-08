Náhodní účastníci výskumu budú mesačne dostávať 1200 eur, vedci zisťujú zmysel mzdy bez práce

Vedecky nepreskúmané územie

Žiadne podmienky na získanie príjmu

24.8.2020 - Výskumníci v Nemecku chystajú netradičný sociálny experiment. Tamojší inštitút pre ekonomický výskum (DIW) v Berlíne a združenie "Môj základný príjem" sa pokúsia odpovedať na otázku, aký má zmysel mzda bez práce.Na štúdii sa zúčastní 1500 ľudí. Náhodne vybraných 120 bude počas troch rokov mesačne poberať ničím nepodmienený základný príjem bez zdanenia vo výške 1200 eur. Zvyšní účastníci experimentu budú tvoriť referenčnú skupinu, pomocou ktorej budú skúmať, či spozorované zmeny u prvej skupiny boli skutočne výsledkom poberania spomenutého základného príjmu. Štúdiu budú financovať z peňazí od 140-tisíc súkromných darcov."Tento dlhodobý pilotný projekt je vedecky nepreskúmané územie," povedal expert DIW Jürgen Schupp. "Chceme vedieť, ako tento základný príjem ovplyvní správanie a postoje ľudí a či to môže pomôcť zvládnuť niektoré problémy našej spoločnosti," nadviazal iniciátor združenia Michael Bohmeyer. Vedci a aktivisti pre experiment vymedzili päť skúmaných oblastí - zdravie, spoločenské rozdiely, demokracia, klíma a digitalizácia a práca.Účastníci experimentu nebudú musieť spĺňať žiadne podmienky na získanie mesačného základného príjmu. Môžu dokonca popri tom pracovať a privyrobiť si peniaze navyše. Výška základného príjmu na účely štúdie mierne prevyšuje minimálnu výšku príjmu, ktorú štatistici považujú za potrebnú na udržanie si neobmedzenej zapojenosti do spoločnosti.Ako uvádza web money.pl s odvolaním sa na periodikum Süddeutsche Zeitung, do výskumu, ktorý sa začne na budúci rok, už podalo prihlášku približne 35-tisíc ľudí. V roku 2017 sa konal podobný projekt vo Fínsku, kde zhruba dve tisícky účastníkov programu istý čas poberali mesačne 560 eur.