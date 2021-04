Náhradníci za ministrov zložili poslanecký sľub a vrátili sa do lavíc parlamentu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Do poslaneckých lavíc zasadli náhradníci za ministrov, ktorých vo štvrtok 1. marca vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová za členov novej vlády Eduarda Hegera (OĽaNO). Poslanci zároveň zložili sľub.Namiesto ministra hospodárstva Richarda Sulíka nastúpil Miroslav Žiak (obaja SaS). Za šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga do parlamentu nastúpil Milan Laurenčík (obaja SaS). Ako náhradníčka za ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú nastúpila Alexandra Pivková (obe Za ľudí).„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života,“ znie sľub poslanca. Ten ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a svojím podpisom.