Najbohatší Slováci sú ešte bohatší, dlhoročnú jednotku rebríčka Chrenka vystriedal nováčik

Nahradil dlhoročnú jednotku rebríčka

Duo stojace za skupinou J&T

Zbavený obvinení v kauze Gorila

Chrenko sa prepadol na štvrté miesto

Nováčik v rebríčku Labaš

Vracia sa aj spolumajiteľ Niké

Zostavovatelia rebríčku Forbes

Zodpovedné odhadnutie majetku

9.10.2024 (SITA.sk) - Najbohatší sú čoraz bohatší a je ich stále viac. Rebríček Najbohatší Slováci 2024 podľa Forbes Slovensko predstavuje 45 milionárov a milionárok, ktorí sa v ňom tento rok umiestnili. Nie je v ňom núdza o prekvapenia na prvých priečkach aj o nové tváre.Dokopy majú majetok v hodnote takmer 19 miliárd eur a oproti vlaňajšku, kedy ich kumulovaná hodnota majetkov dosiahla necelých 15 miliárd eur, si výrazne polepšili. Dôvodov, pre ktoré sa medziročne zvýšil celkový objem majetku najbohatších Slovákov, je hneď niekoľko.Najväčšia zmena v tohtoročnom rebríčku Najbohatších Slovákov podľa Forbesu nastala hneď na prvej priečke, ktorú obsadil Tomáš Chrenek . Oceliarsky magnát a spolumajiteľ skupiny Moravia Steel, do ktorej patria napríklad Třinecké železiarne, ale aj zdravotníckej siete Agel Chrenek tak nahradil na poste najbohatšieho Slováka dlhoročnú jednotku rebríčka Ivana Chrenka , ktorého prepad majetku mu v tohtoročnom rebríčku Forbesu priniesol umiestnenie až na štvrtom mieste. Podľa odhadov Forbes dosahuje jeho majetok hodnotu dve miliardy eur, pod čo sa podpísala predovšetkým jeho zdravotnícka sieť Agel, ktorej hodnotu odhadujú aj auditóri na zhruba 1,5 miliardy eur.Portfólio Chrenekovho Agelu sa rozšírilo na takmer stovku spoločností, z toho 35 nemocníc a polikliník s 1 700 ambulanciami. Počet zamestnancov skupiny vlani presiahol 16-tisíc.Chrenek, ktorý prvý raz od čias Andreja Babiša dosiahol dvojmiliardovú hodnotu majetku v rebríčku slovenského Forbesu, je zároveň aj najväčším skokanom v tohtoročnom rebríčku, keďže Forbes odhad jeho majetku práve vďaka potvrdeniu veľkosti jeho zdravotníckeho impéria zvýšil o vyše miliardu eur.Podobne si stámilióny eur pripísali medziročne aj Patrik Jozef Tkáčovci , nerozlučiteľné duo stojace za skupinou J&T . Dôvodom nie je len to, že by sa ich biznisom o toľko viac darilo – i keď prevažne banky z ich portfólia (J&T Banka a 365.bank ) hlásia rekordnú ziskovosť, ale skôr sa čoraz viac odhaľuje rozsah biznisov, ktoré im je možné priradiť ako konečným vlastníkom.Pre tento rok hodnotí Forbes ich majetok na úrovni 1,89 miliardy eur, pričom väčšia časť z tohto majetku pochádza z hodnoty 45,05-percentného podielu Jozefa Tkáča v J&T Finance Group. Postupné rozpletanie štruktúry J&T Private Equity Group, prostredníctvom ktorej majú akcionári J&T kontrolu nad 44 percentami energetického molocha EPH, taktiež prispelo k medziročnému zvýšeniu nášho odhadu majetku Tkáčovcov. Jaroslav Haščák sa iba pred pár týždňami vrátil do vrcholového manažmentu Penty , po tom, čo ho prokurátor zbavil obvinení v kauze Gorila. Rovnako sa ako pôvodca rodinného majetku prinavrátil aj do rebríčka Najbohatších Slovákov podľa Forbesu, a to rovno s majetkom 1,8 miliardy eur, čo je nárast o 340 miliónov eur v porovnaní s vlaňajškom.Podpísal sa pod to predovšetkým rast čistej hodnoty aktív Penty. Minulý rok reprezentovala rodinu Haščákovcov v rebríčku jeho manželka, právnička Valeria Haščáková , ktorá je správkyňou a popri ich dvoch maloletých synoch beneficientkou rodinného trustu T69, ukotvenom v Česku, kam Haščák formálne presunul svoj majetok prameniaci z Penty.Na štvrté miesto v rebríčku sa s majetkom vo výške 1,4 miliardy eur prepadol Ivan Chrenko, jeho dlhoročná jednotka. Chrenkovmu HB Reavisu výrazne podkopala nohy pandémia a následne ochladenie trhu s kancelárskymi nehnuteľnosťami. Práve precenenie nehnuteľností vo vlastníctve či v správe HB Reavisu stojí za poklesom čistej hodnoty aktív jeho skupiny.Chrenko si tak medziročne pohoršil o 300 miliónov eur, čo predstavuje najväčší prepad v tohtoročnom rebríčku. Chrenko sa aj pre náročnú situáciu na trhu stiahol ako zo Slovenska, tak aj z Poľska, a všetku pozornosť aj kapitál sústreďuje na finančne náročné projekty v Berlíne a Londýne.Prvú päticu slovenských miliardárov uzatvára Ivan Jakabovič, dlhoročný partner J&T a druhý najväčší akcionár v J&T Finance Group, ktorý sa aj vďaka rastúcej hodnote tohto aktíva dostal s majetkom na úroveň 1,16 miliardy eur. Do rebríčka pribudlo tento rok aj niekoľko nových tvárí a šesť úplne nových debutantov, a to prevažne z radov predstaviteľov rodinných firiem.Nováčikom v rebríčku je Miroslav Labaš s rodinou, ktorá na východnom Slovensku prevádzkuje sieť tridsiatich štyroch supermarketov Fresh v siedmich mestách. Podieľa sa aj na prevádzkovaní ďalších osemsto maloobchodných predajní pod značkou Fresh po celom Slovensku.Ďalším nováčikom v rebríčku je Igor Rintel , ktorého fintechové riešenie TrustPay kontinuálne rastie, a to ako z hľadiska počtu klientov, objemu peňazí na účtoch, tak aj z hľadiska výnosov z platobných stykov. Do tretice spomedzi predstaviteľov rodinných firiem debutuje v rebríčku aj Karol Pavlů, väčšinový majiteľ firmy PPA Controll , s ktorou sú aj s rodinou významnými dodávateľmi napríklad pre atómovú elektráreň Mochovce.Pomimo predstaviteľov rodinných firiem tento rok v rebríčku debutuje aj developer Peter Korbačka, jeden zo spolumajiteľov skupiny JTRE, ktorý okrem iného vlastní aj nákupné centrum Eurovea a spoluvlastní tiež niekoľko nákupných centier v Španielsku. Najnovšie je aj spoluvlastníkom hokejového klubu Slovan , ktorý nadobudol od Eleny Hrubej, dedičke po zosnulom spolumajiteľovi Esetu Rudolfovi Hrubom.Práve Ján a Elena Hrubí, deti jedného zo zakladateľov softvérovej firmy Eset , sú taktiež novými tvárami v tohtoročnom rebríčku. Zdedili odhadom majetok vo výške minimálne 770 miliónov eur.Ďalšími debutantkami v rebríčku najbohatších sú aj Michaela a Yveta Lazarové, dcéra a manželka zosnulého spolumajiteľa popradskej Tatravagónky a developerskej skupiny Immocap Michala Lazara, ktoré po ňom postupne preberajú podiely a iniciatívu v jednotlivých firmách z jeho portfólia.Do rebríčka sa tento rok vracia aj spolumajiteľ stávkovej kancelárie Niké Roman Berger, ktorý po úmrtí otca Otta Bergera figuroval vlani kvôli prebiehajúcemu dedičskému konaniu mimo poradia. Podobne sa do rebríčka po dvoch rokoch vracia aj Martin Blaškovič, spolumajiteľ HTC Investments - skupiny, do ktorej patrí aj brniansky výrobca traktorov Zetor, ktorý sa však borí s prepadom dopytu a zvažuje presunúť časť výroby do Indie.Rodinu Blaškovičovcov vlani v rebríčku reprezentovala dcéra Natália Haughey, no aj vzhľadom na nedávne akcionárske zmeny v štruktúre ich rodinného holdingu BC Fin sa patriarcha rodiny opäť dostal do pozície s najväčším vplyvom.„Väčšina firiem z portfólií najbohatších Slovákov sa pomerne dobre vysporiadala s náročnými časmi zvýšenej inflácie, energetickej krízy či nástupu vojny na Ukrajine. Milionári diverzifikujú svoje portfólia a robia oportunistické rozhodnutia, napríklad developeri reklasifikujú kancelárske projekty na rezidenčné. Ďalší členovia rebríčka investujú do zahraničných akcií a snažia sa robiť investičné výpady mimo – v niektorých prípadoch saturovaného – slovenského trhu, a to smerom na Balkán či na Západ,” hodnotí rebríček najbohatších Slovákov šéfredaktorka Forbes Slovensko Lucia Okšová.Zostavovanie rebríčka Forbes najbohatších Slovákov sa riadi podľa rovnakých princípov, ako všetky rebríčky globálneho magazínu Forbes. Hodnota čistého majetku vychádza z ceny, za ktorú by sa firmy mohli predať, ak by sa akcionári tak rozhodli. Zohľadňuje trhovú kapitalizáciu, ak je firma na burze.V našich končinách sa však spravidla vyjadruje vo forme násobku zisku EBITDA (hrubého zisku pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov), pričom tento koeficient násobku určuje najmä odvetvie, v ktorom firma podniká. Čistá hodnota firmy sa zníži o čistý dlh spoločnosti a rozpočíta podľa podielov spoluvlastníkov.Ak si akcionári vyplácajú zisk, počíta Forbes aj s touto skutočnosťou, pričom ráta ako s jeho zdanením, tak aj s jeho konzervatívnym zhodnocovaním. V prípade, že ich finančná pozícia môže byť ľahko ohrozená napríklad pre neisté vyhliadky odvetvia či prílišnú zadlženosť, aplikuje Forbes diskont.Do rebríčka zaradil Forbes iba tých ľudí, pri ktorých dokážu zodpovedne odhadnúť ich majetok na základe dostupných údajov. Ľudia, ktorých podiely vo firmách, s nimi spájanými, nie sú známe, v rebríčku nefigurujú. Rebríček Forbes nehovorí pritom o majetku, ktorý by vo forme hotovosti „ležal“ na účtoch. Rozhodujúcim zdrojom majetku väčšiny členov rebríčka sú podiely v ich firmách.