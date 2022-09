Najčastejšie hrozí cievna mozgová príhoda šesťdesiatnikom. Ohrození sú aj mladší ľudia – ak prekonali Covid

Ako a kde však riešiť následky NCMP po prepustení z nemocnice?

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Porážka, či mŕtvica (NCMP) podľa štatistík Union zdravotnej poisťovne najčastejšie postihuje mužov vo veku 60-69 rokov. Pacientov s touto diagnózou je však len o niečo menej už vo vekovej skupine 50-59 rokov. V minulom roku to bolo spolu viac ako 7200 poistencov Unionu, pričom napríklad v roku 2019 to bolo 5900 ľudí.Cievna mozgová príhoda sa teda zďaleka netýka "len dôchodcov", na pozore sa musia mať aj mladšie ročníky. No a najnovšie aj tí ľudia, ktorí prekonali ochorenie Covid. "V týchto "koronových rokoch" nám stúpli počty ľudí, ktorých mŕtvica postihla v mladšom veku. Konkrétne hovoríme o štyridsiatnikoch, pričom štatistiky sú veľmi podobné u mužov, ako i u žien," hovorí revízna lekárka Unionu Ingrid Dúbravová.Dobrá správa je, že náš systém zdravotníctva už v predchádzajúcich rokoch prijal opatrenia na zníženie tzv. odvrátiteľných úmrtí a vytvoril sieť funkčných nemocničných "stroke centier". Tie sú skoordinované so systémom záchrannej zdravotnej služby, ktorý poskytuje akútnu, život zachraňujúcu zdravotnú starostlivosť.Po prepustení z nemocnice pacient a tiež jeho príbuzní riešia, ako ďalej pokračovať v liečbe či rehabilitáciách. Možností je viacero. "Kto preferuje doliečenie doma, má k dispozícii širokú sieť našich zmluvných Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré v spolupráci s obvodným lekárom naplánujú a poskytnú potrebnú ošetrovateľskú rehabilitáciu, alebo služby fyzioterapeuta," hovorí Dajana Petríková, z Nákupu ústavnej a ošetrovateľskej starostlivosti v Unione. Ako ďalej vysvetľuje, pre poistencov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje intenzívnejší typ rehabilitácie, môže Union ZP sprostredkovať špecializovanú lôžkovú starostlivosť naprieč Slovenskom. Liečbu v takomto zariadení indikuje ošetrujúci ambulantný lekár pacienta. Žiadosť o súhlas s týmto druhom terapie zasiela do zdravotnej poisťovne priamo nemocnica, pre ktorej starostlivosť sa pacient rozhodol.Sieť zmluvných zariadení Unionu so špičkovým materiálno-technickým vybavením a profesionálne vyškoleným a skúseným personálom tvoria:(len NCMP liečená invazívnym zákrokom)"Jedine zdravotná poisťovňa Union má zmluvy so všetkými piatimi neurorehabilitačnými nemocnicami na Slovensku," dodáva Dajana Petríková.