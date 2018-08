Najčastejším daňovým trestným činom bolo nezaplatenie dane a poistného

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 21. augusta (TASR) - Najčastejším daňovým trestným činom bolo v roku 2017 nezaplatenie dane a poistného. Na ekonomickej trestnej činnosti sa významne podieľali aj trestné činy neodvedenia dane a poistného a skrátenia dane a poistného. TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.Pre daňové trestné činy bolo vlani stíhaných celkom 1459 osôb a obžalovaných 901 osôb.doplnila Predajňová.V súvislosti s daňovými trestnými činmi pripomína možnosť využiť inštitút účinnej ľútosti. Jeho uplatnenie umožňuje znížiť počet daňovej trestnej činnosti. Takto podľa slov hovorkyne ukončili pomerne veľké množstvo trestných vecí ešte pred začatím trestného stíhania.uviedla Predajňová.Generálny prokurátor Jaromír Čižnár už v minulosti ale aktuálny inštitút účinnej ľútosti kritizoval. Prijal by jeho zmenu. A to takú, aby absolútnu beztrestnosť získal iba ten páchateľ, ktorý sa k činu sám dobrovoľne prizná a iniciatívne vykoná kroky k odstráneniu škodlivého následku.uviedol Čižnár.Súčasnú podobu účinnej ľútosti považuje za. Páchateľ totiž podľa Čižnárových slov "ľutuje" až vtedy, keď je jeho trestná činnosť odhalená a hrozí mu trestné stíhanie a trest.zamýšľa sa generálny prokurátor.