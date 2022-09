Nájdite sa so svojím najlepším priateľom na košickej Aničke, ľudia si môžu adoptovať psov bez domova

Útulky sú preplnené

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - V nedeľu 25. septembra od 9:00 do 16:00 sa pod záštitou Košického samosprávneho kraja (KSK) v areáli Anička v Košiciach uskutoční charitatívne adopčné podujatie Nájdite sa.Cieľom adopcie psov bez domova, ktorú organizuje iniciatíva Zvierací ombudsman občianskeho združenia Fallopia v spolupráci s KSK a Dobrovoľníckym centrom Košického kraja, je podporiť prácu slovenských útulkov. Informoval o tom KSK.„Zaobchádzanie so zvieratami je pre mnohých boľavou témou. Útulky sú preplnené aj u nás v Košickom kraji a štvornohých priateľov stále pribúda. Aj z tohto dôvodu sme sa spolu s krajským dobrovoľníckym centrom a partnermi chopili príležitosti pripraviť verejnú adopciu na jednom mieste. Na jednej strane tým priamo pomôžeme konkrétnym útulkom, na strane druhej túto tému dostaneme viac do povedomia východniarov. Verím, že posledný septembrový víkend bude šťastnejší pre psov, ktoré prinesú radosť novým majiteľom. Pozývam aj tých, ktorí túžia prejaviť solidaritu pohladením či prechádzkou so štvornohým miláčikom po areáli Aničky,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka Priamo na podujatí odprezentujú nielen zvieratá určené na adopciu, ale aj svoju činnosť útulky z východného a stredného Slovenska: útulok Michalovce, Labka pomoci, Záchranná stanica Animal, útulok Fiľakovo, OZ Zvieratkovo a ďalšie.„Veľmi sa tešíme, že po dlhšom čase sa opäť stretneme osobne s útulkami na Východe. V Košiciach sa nám podarilo zorganizovať podujatie doposiaľ štyrikrát a nové rodiny našli desiatky psíkov. Mnohí nás prídu priamo na podujatie pozdraviť, je to vždy skvelý pocit. Útulky na Východe Slovenska už roky zápasia s veľkým množstvom túlavých a týraných zvierat a na druhej strane malým počtom adopcií. Nájdite sa im ponúka priestor na prezentáciu svojej činnosti a zvyšuje šance na adopciu psíkov, ktorých prinesú,” hovorí PR manažérka projektu Nájdite sa Jana Trellová.Adopcia bude veselá, okrem desiatok štvornohých miláčikov sa návštevníci môžu tešiť aj na vystúpenia hudobníkov ako Ivo Bič, Paul Project i detskej dvojice Tom a Elo.Pre najmenších sú pripravené skákacie hrady, Labková patrola spolu s maskotmi, maľovanie na tvár, či tvorivé i remeselné dielničky.