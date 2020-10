Najdlhšia víťazná séria v klasickom šachu sa skončila, Carlsen sa musel skloniť pred Dudom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2020 - Nórsky šachista Magnus Carlsen po vyše dvoch rokoch okúsil trpkosť prehry. Úspešnú sériu 29-ročného veľmajstra preťal po 801 dňoch a 125 víťazstvách po sebe o sedem rokov mladší Poliak Jan-Krzysztof Duda. V sobotu ho zdolal v klasickej partii na podujatí Altibox Norway Chess.Víťazná šnúra Carlsena, ktorý v šachovom ponímaní predstavuje to, čo v tenise Rafael Nadal a Roger Federer dohromady, bola dosiaľ najdlhšia séria v histórii klasického šachu. Duda triumfoval nad Carlsenom aj v máji na turnaji Lindores Abbey Rapid Challenge. Toto víťazstvo sa však zrodilo v rapid šachu."Nepovažujem sa za génia. Som normálny a obyčajný človek. Určite viem, že som začal hrať šach skôr ako Magnus. Mal som vtedy päť a pol roka. On začal vážne trénovať v jedenástich a o dva roky neskôr sa stal veľmajstrom. To je giganticky rýchly progres," poznamenal rodák z Krakova pre web sport.pl.