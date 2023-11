Najdôležitejšia úloha ženy je v domácnosti a u mužov zarábanie peňazí, rodové stereotypy podľa eurokomisie obmedzujú slobodu 

Negatívne dopady rodových stereotypov

Vplyv na ženy a mužov po celom svete

Obmedzujú rozhodnutia a slobodu

24.11.2023 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) spustila 23. novembra kampaň na boj proti rodovým stereotypom, ktoré sú na Slovensku a v Európe stále rozšírené.Kampaň je spustená na sociálnych sieťach a nesie názov #EndGenderStereotypes/Koniec rodovým stereotypom. Jej cieľom je v rámci EÚ spochybniť pretrvávajúce rodové stereotypy, ktoré sú príčinou rodových nerovností.Informovala o tom EK s tým, že kampaň #EndGenderStereotypes má šíriť povedomie o negatívnych dopadoch rodových stereotypov na ženy aj mužov. Tie podľa EK obmedzujú ich slobodné rozhodovanie a príležitosti.Ako komisia informovala, v rámci Indexu rovnosti pohlaví sa Slovensko umiestnilo na 23. mieste vrámci EÚ s bodovou hodnotou 59,2 zo 100, čo je o 11 bodov menej ako priemer EÚ.Platový rozdiel medzi mužmi a ženami bol v roku 2021 na úrovni 16,6 percenta. Z prieskumu Eurobarometera tiež vyplynulo, že u respondentov zo Slovenska stále pretrváva vysoká úroveň rodových stereotypov.„Až 73 percent opýtaných súhlasilo s tvrdením, že najdôležitejšou úlohou ženy je starať sa o domácnosť a rodinu, a 75 percent z nich uviedlo, že hlavnou úlohou muža je zarábať peniaze,“ spresnila EK s tým, že takéto stereotypy ovplyvňujú ako úlohy v spoločnosti, tak aj vnímanie emocionálneho prejavu.„Napríklad 25 percent slovenských respondentov nesúhlasilo s tým, že pre muža je prijateľné plakať. Naopak, 83 percent opýtaných verilo, že ženy sú náchylnejšie robiť rozhodnutia poháňané emóciami ako muži,“ dodala komisia.Komisárka EÚ pre rovnosť Helena Dalliová zdôraznila, že rodové stereotypy sú v európskych spoločnostiach neustále prítomné a nie sú len otázkou osobného názoru, ale ich vplyv na ženy a mužom po celom svete je skutočný.Ako vysvetlila, očakávania, ktoré sa týkajú voľby štúdia dievčat, práce pre mužov alebo úloh vhodných pre ženy v súkromnom aj verejnom živote, majú negatívny dopad na trh práce a na celú spoločnosť. Podľa Dalliovej to smeruje k trvalým ekonomickým nerovnostiam medzi ženami a mužmi.„Rodové stereotypy je preto potrebné búrať, keďže obmedzujú osobné rozhodnutia a slobodu. Dúfam, že naša kampaň bude podnetom na zamyslenie sa nad rodovými stereotypmi a prispeje tak k prehodnoteniu zaužívaných vzorcov správania. Vyzývam všetkých Európanov a Európanky, aby sa zapojili do nášho úsilia ukončiť rodové stereotypy v celej Únii,“ vyhlásila Dalliová.Kampaň je súčasťou implementácie Stratégie rovnosti pohlaví Európskej komisie na obdobie 2020 - 2025 a má za cieľ vytvoriť EÚ, v ktorej si ženy a muži v celej svojej rôznorodosti môžu zvoliť životnú cestu bez rodovo podmieneného násilia a stereotypov.Stratégia sa usiluje aj o poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetkých tak, aby sa zapojili do vedúcich úloh európskej spoločnosti a uspeli v nich.