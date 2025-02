Najdôležitejšie priority poľského predsedníctva EÚ sú aj klíma, obrana či riešenie vysokých cien energií

Životné prostredie, klíma a bezpečnosť potravín

9.2.2025 (SITA.sk) - Ministri z Poľska, ktoré do konca júna predsedá Európskej únii , organizujú v týchto dňoch sériu stretnutí v rámci výborov Európskeho parlamentu , aby predstavili priority poľského predsedníctva. Agentúra SITA vybrala niekoľko najdôležitejších priorít poľského predsedníctva.Poľské predsedníctvo zdôrazňuje potrebu opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy a boj proti klimatickým dezinformáciám. Chce tiež pokročiť pri legislatíve o odpade v oblasti textilu a potravín či monitorovaní pôdy.Prvou prioritou predsedníctva v tejto oblasti je posilniť podporu EÚ pre Ukrajinu využitím všetkých nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii, vrátane európskeho mierového nástroja a ziskov zo zmrazených ruských aktív alebo pôžičiek zaručených z Moskvy. Varšava tiež zdôrazňuje potrebu posilniť obranný priemysel EÚ zabezpečením primeraného financovania, ako aj prehĺbením spolupráce medzi EÚ a USA, ako aj medzi EÚ a NATO.V tejto sfére chce Poľsko presadiť zlepšenie digitálnej bezpečnosti pre ženy a dievčatá, najmä v kontexte rýchleho rozvoja AI. Europoslanci uvítali záväzok posilniť digitálnu ochranu žien a dievčat, najmä pokiaľ ide o falšovanie, pomstychtivé porno či nenávistné prejavy. Predsedníctvo je tiež odhodlané pokročiť v práci na antidiskriminačnej smernici.Predsedníctvo bude hľadať kompromis v súvislosti s elektronickou deklaráciou vyslaných pracovníkov, s oneskorenými platbami a s návrhmi cestovných balíkov.Medzi priority patria zlepšenie konkurencieschopnosti rybného hospodárstva EÚ a obrana záujmov EÚ v regionálnych rybárskych organizáciách a medzinárodných dohodách. Poľsko tiež začne diskusie o revízii spoločnej rybárskej politiky (CFP) a začne rokovania o zavedení opatrení proti krajinám mimo EÚ, ktoré umožňujú neudržateľné rybárske praktiky. Europoslanci pripomenuli, že je potrebné riešiť kritický stav zásob rýb v Baltskom mori.Predsedníctvo sa zameria na budúcnosť zamestnanosti v digitálnej transformácii, na Európu rovnosti, súdržnosti a inklúzie a na výzvy, ktoré prináša starnúce obyvateľstvo EÚ.Predsedníctvo sa zameria na odolnosť a konkurencieschopnosť v sektore dopravy, ochranu prevádzkovateľov dopravy, infraštruktúru s dvojakým použitím a vojenskú mobilitu. Poľsko by chcelo presadiť dohodu o nových pravidlách železničnej infraštruktúry, cestnej a námornej bezpečnosti, ako aj pokročiť v rokovaniach o pravidlách týkajúcich sa práv cestujúcich v leteckej doprave, ktoré sú v Rade pozastavené od roku 2013.Predsedníctvo chce presadzovať inštitucionálne reformy, pričom zároveň zdôrazňuje, že revízia zmlúv EÚ môže byť náročná. Predsedníctvo chce dokončiť prácu na nových pravidlách o európskych politických stranách a nadáciách a volebných právach mobilných občanov.Rada bude diskutovať o budúcej podobe spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2027. Predsedníctvo chce zjednodušiť zelenú architektúru SPP a posúdiť vplyv súčasných obchodných dohôd EÚ na poľnohospodárstvo.Predsedníctvo bude pokračovať v práci na ambicióznych, udržateľných a vzájomne výhodných obchodných dohodách. Dúfa, že sa mu podarí dokončiť legislatívu o preverovaní priamych zahraničných investícií a obnoviť rozhovory o systéme všeobecného systému preferencií (GSP), preferenčnej obchodnej dohode EÚ s rozvojovými krajinami.Medzi priority poľského predsedníctva patrí posilnenie priemyselnej konkurencieschopnosti Európy pomocou nového nástroja a presadenie zákona o čistom priemysle na podporu podnikania, riešenie vysokých cien energií a zníženie byrokracie a daňového zaťaženia pre MSP.Predsedníctvo chce zapojiť mladých ľudí do diskusií a projektov na úrovni EÚ s cieľom posilniť hodnoty EÚ, ktorými sú demokracia, sloboda a právny štát, čím sa zvýši ich odolnosť voči riziku dezinformácií a manipulácie. Prioritou je podľa nej aj poskytovanie lepšej podpory učiteľom a ministri školstva EÚ sa stretnú v máji, aby prediskutovali, čo môžu urobiť, aby sa to zlepšilo.Predsedníctvo chce pokročiť v práci na "európskom titule" – titule, ktorý spoločne udeľuje niekoľko univerzít v rôznych krajinách EÚ – prijatím plánu na jeho implementáciu. Diskutovať sa bude aj o európskom systéme zabezpečenia kvality, ktorý zaručí dôveru medzi univerzitami a zlepší uznávanie vysokoškolských diplomov.Predsedníctvo bude pracovať na posilnení bezpečnosti na vonkajších hraniciach EÚ a boji proti inštrumentalizácii migrácie. V súčasnosti prebiehajú diskusie o návratoch, ako aj o spolupráci s tretími krajinami, pričom na jún je naplánovaná ministerská diskusia o budúcom štatúte ochrany pre ukrajinských utečencov.