Najdôležitejšou témou EÚ je podľa Nemcov ochrana životného prostredia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. mája (TASR) - Nemci považujú ochranu životného prostredia za najdôležitejšiu tému pred nachádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov, ktorý sa konal v ôsmich krajinách na objednávku združenia LENA zahŕňajúceho sedem popredných denníkov zo šiestich európskych krajín. Výsledky zverejnil v pondelok denník Die Welt, ktorý je súčasťou LENA.Tridsaťštyri percent opýtaných Nemcov označilo ochranu životného prostredia a klímy za najväčšiu výzvu pre budúcnosť EÚ. V kategórii 18-25 ročných to bolo až 51 percent ľudí. Téma migrácie, ktorá v Nemecku doteraz dominovala, skončila v prieskume na druhom mieste s 32 percentami. Treťou najpálčivejšiu témou je podľa 26 percent opýtaných bezpečnosť a mier.Na prieskume inštitútu YouGov sa v každej z ôsmich krajín - Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Poľsku, Švédsku, Maďarsku a Belgicku — zúčastnilo 1000 respondentov. Tí si mohli zo 16 tém vybrať najviac tri, ktoré považujú za najvýznamnejšie.V každom zo spomínaných štátov ustúpila do úzadia téma problémov spoločnej meny euro, ktorá hýbala spoločnosťou až do vypuknutia migračnej krízy v roku 2015. Len 18 percent Európanov považuje stabilitu eura za dôležitú tému pre budúcnosť EÚ. Boj s nezamestnanosťou označilo za najväčší problém len desať percent opýtaných.Väčšina účastníkov prieskumu vo všetkých ôsmich krajinách uviedla, že členstvo v EÚ je pre ich vlasť pozitívom. V Nemecku a Poľsku tento názor zastáva až 70 percent opýtaných. Spojené štáty podľa prieskumu nepokladá za spoľahlivého partnera až 68 percent Nemcov. Čínu vidí ako ohrozenie bezpečnosti Európy väčšina ľudí vo Francúzsku, Poľsku a Švédsku. V Nemecku a Taliansku je to naopak len menšina.