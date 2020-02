Najefektívnejší sudcovia sú v Malackách, najmenej sa darí ich kolegom na súde Bratislava I

Banskobystrický súd je najvyťaženejší

Problémom sú aj reštančné veci

8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Najviac efektívni sú sudcovia na Okresnom súde v Malackách, najmenej sa darí ich kolegom na súde Bratislava I. Vyplýva to z údajov Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR za rok 2019, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor.Nevybavené prípady pribúdajú vo vyšších počtoch iba na súdoch vo väčších mestách, respektíve tých krajských. Takmer všetky ostatné súdy vyriešili v minulom roku viac spisov, ako im pribudlo.Z tohto pohľadu vyčnievajú práve Malacky, kde úspešnosť sudcov dosiahla v minulom roku takmer 139 percent.Z pohľadu počtu nových prípadov je najvyťaženejším okresným súdom na Slovensku ten v Banskej Bystrici (289 706).Naopak, najmenej nových prípadov pribudlo na okresnom súde v Bánovciach nad Bebravou (1 901).Banskobystrický súd sa však vymyká štatistikám predovšetkým pre to, že sem prichádza celoslovenská exekučná agenda.Okrem nových spisov sa musia súdy vysporiadať aj s takzvanými reštančnými vecami, teda prípadmi, ktoré neboli vybavené od pridelenia do jedného roka.V súčasnosti najviac ich je na okresnom súde Bratislava I, najmenej v Revúcej. Menej ako 150 reštančných vecí majú ešte na súde v Dolnom Kubíne a Bánovciach nad Bebravou.Každoročné podklady analytikov môžu v budúcnosti poslúžiť pri takzvanej súdnej mape, ktorá má rozdeliť súdy v budúcnosti podľa agendy.