Najhorší bol COVID-19 a potom Matovičova vláda, myslia si Slováci a jasno majú aj v ďalších negatívnych vplyvoch na štát

Vražda Kuciaka aj zvolenie Čaputovej

Vstup Slovenska do EÚ a NATO





Prieskum bol realizovaný od 18. do 22. novembra 2022 na reprezentatívnej vzorke 1 027 respondentov starších ako 18 rokov. Realizovaný bol online formou.



NMS Market Research je česká výskumná agentúra. Venuje sa výskumu trhu, ale aj politickým a spoločenským témam. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Agentúra je tiež členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.





24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Za udalosť, ktorá mala najviac negatívny vplyv na vývoj Slovenska označilo 40 percent respondentov pandémiu COVID-19 v rokoch 2020 až 2022. Za ňou nasleduje volebné víťazstvo hnutia OĽaNO a zostavenie stredopravej vlády, ktoré za udalosť s najviac negatívnym vplyvom na vývoj SR označilo 32 percent respondentov.Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research venovanému 30. výročiu vzniku samostatného Slovenska.S 26 percentami nasleduje vznik Mečiarovej vlády v roku 1994 a s 24 percentami je na štvrtom mieste víťazstvo strany Smer-SD vo voľbách v roku 2012 a zostavenie jednofarebnej vlády. Na piatom mieste skončila vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice v roku 2018, ktorú za najväčšie negatívum označilo 23 percent respondentov.Rovnaké percento opýtaných považuje za udalosť s najviac negatívnym vplyvom na vývoj Slovenska zvolenie Zuzany Čaputovej ako prvej ženy na prezidentskom poste.Trinásť percent označilo za takúto udalosť vstup Slovenska do EÚ NATO , 8 percent zas prijatie spoločnej európskej meny. Rovnako po 7 percent účastníkov prieskumu označovalo únos a zavlečenie Michala Kováča ml. do cudziny, ekonomickú transformáciu zo socialistickej na trhovú ekonomiku a vraždu Róberta Remiáša. Najnegatívnejší vplyv na vývoj Slovenska mala podľa dvoch percent respondentov porážka mečiarizmu vo voľbách v roku 1998 a podľa jedného percenta respondentov to bol vstup Slovenka do schengenského priestoru voľného pohybu.