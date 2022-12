Najikonickejšie šaty cisárovnej Sissi si už môžete pozrieť aj na Slovensku, vystavené sú hoteli v Tatranskej Lomnici (foto)

Lomnici

Občianske združenie Fringia sa zaoberá rekonštrukciou a prezentovaním stredoeurópskeho bojového umenia z obdobia od 15. až 18. storočia, ale aj rekonštrukciou odevnej kultúry uhorskej nobility v novoveku a jej prezentáciou odbornej aj laickej verejnosti.





19.12.2022 (Webnoviny.sk) - Repliku korunovačných šiat cisárovnej Alžbety Bavorskej, známej ako Sissi, je možné vidieť už aj na Slovensku. Vystavené sú v priestoroch najstaršieho hotela vo Vysokých Tatrách, dostupné budú širokej verejnosti do 8. januára.Spolu s nimi si návštevníci v Tatranskejmôžu pozrieť aj ďalších dvanásť dobových modelov šiat známych aristokratiek z obdobia od 16. do 17. storočia, ako bola Alžbeta Báthoryová (1560 – 1614), Žofia Bosniaková (1609 – 1644), Magdaléna Esterházyová (1567 – 1617) či Katarína Pálffyová (1542 – 1616).Korunovačné šaty z roku 1867 sú jedny z najikonickejších šiat cisárovnej Alžbety (1837-1898). Dve autorky ich vytvorili za sedem týždňov.„Tieto šaty sú slovenským unikátom. Pracovať na korunovačnej róbe cisárovnej Sissi bola veľká výzva. Myslím si, že takýto projekt na Slovensku nemá obdoby. Ľudia sa práve aj vďaka tejto materiálnej kultúre môžu oboznámiť so zaujímavým životným príbehom tejto osobnosti,“ povedala pre médiá spoluautorka repliky Tereza Tomašovičová z občianskeho združenia Fringia, ktorá na nich pracovala s krajčírkou Janou Šílovou.Na sukňu použili hodvábny satén s dĺžkou 14 metrov a 8,5 metra čipky, oba materiály boli dovezené zo Španielska. Krinolínu vyrábala odborníčka na spodné odevné vrstvy z Talianska. Vlečka cisárovnej dosiahla dĺžku 3,2 metra, obvod sukne je 10,5 metra.Samotnej konštrukcii strihov a následnému šitiu predchádzalo podrobné štúdium dochovaných odevov a módnych listov, aj návšteva zahraničných múzeí a depozitárov. Originálny korunovačný komplet sa nezachoval, autorky repliky šiat vychádzali predovšetkým z jeho dobových vyobrazení.„Mali sme veľké šťastie, lebo v tomto období sa už fotografia rozmáhala, hlavne vo vyšších spoločenských vrstvách, mohli sme teda použiť aj takéto zdroje. Cisárovná Sissi bola v týchto šatách vyfotená aj portrétovaná. Držali sme sa týchto obrazových predlôh, no máme aj grafické módne listy z Paríža a Anglicka,“ vysvetlila Tomašovičová.Rovnako vychádzali z existujúcej oficiálnej rekonštrukcie, ktorá je vystavená v cisárovninom múzeu v Hofburgu vo Viedni. Korunovačné šaty sa po skončení výstavy stanú súčasťou umeleckého zbierkového fondu Hotela, obdivovať ich bude môcť ktokoľvek. Spolu so spomínanými desiatimi modelmi boli prezentované aj počas módnej prehliadky v sobotu 17. decembra.