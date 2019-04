Najlepší finálový zápas pre Dunajskú Stredu, o udržanie pre Senicu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

4. kolo o titul

ŠKF iClinic Sereď - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:5 (0:3)



Góly: 7., 13. Divković, 45.+ Kalmár (z 11 m), 66. Davis, 77. Čmelík. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Roszbeck, ŽK: Ba, Michalík, Sus – Koné, ČK: 36. Ba (Sereď) po 2. ŽK, 920 divákov



Sereď: Penksa – Sus, Ba, Michalík, Hučko – Baéz (26. Lukáčik), Adekuoroye – Ulrich (40. Menich), Morong, Iván (77. Špehar) – Kuzma



Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna (69. Bednár), Huk , Koné (51. Šatka), Davis – M. Vida – Ronan, Kalmár (78. Bilenkyi) – Čmelík, Divković, K. Vida

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0)



Gól: 76. Gerec. ŽK: Danko, Carrilo (obaja Michalovce). Rozhodovali: Pavlík – Žákech, Čajka, 863 divákov



Ružomberok: Čtvrtečka – Čurma, J. Maslo, D. Kružliak, Jonec – Takáč, Qose – Kmeť (61. Kostadinov), Mustedanagič (90+. R. Kružliak), Gál-Andrezly – Gerec (80. V. Jedinák)



Michalovce: Kira – Špiriak, M. Kolesár, Carrilo, Grič - Casado – P. Kolesár (58. Danko), Kountouriotis (75. Turík), Petro – Tounkara, Zacharkiv (67. Sulley)

4. kolo o záchranu

FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:0



Rozhodovali: Smolák – Galo, Jenčura, ŽK: Viazanko, Olatunji - Sloboda, ČK: 90. Olatunji (Podbrezová) po 2. ŽK, 1003 divákov



Podbrezová: Vantruba – Obročník, Oravec, Kiwior, Mojžiš – Viazanko, Paraj – Leško (69. Pavúk), Špyrka, Hlohovský (84. Breznaník) – Wiezik (64. Olatunji)



Trnava: Bolek – Turňa, Janečka, Abena, Lovat – Markoski, Grendel, Čonka (80. Pekár), Sloboda – Tavares (46. Lovás) – Yilmaz

AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (0:0)



Gól: 89. Roguljič. Rozhodovali: Glova – Pozor, Poláček, ŽK: Slávik – Válovčan, Ďubek



Trenčín: Chudý – Slávik, Šulek, Skovajsa, Yem – Van Arnhem – Lamine, Čatakovič (82. Roguljič), Sleegers (55. Corryn) – Bukari (90.+1 Kadák), Umeh



Zlaté Moravce: Chovan – Čögley, Kwin Kwin, Asanovič, Brašeň – Švec (67. Orávik), Grozdanovski (90. Práznovský), Duga (79. Karlík), Válovčan – Ďubek – Dočekal

FK Senica - FC Nitra 4:1 (2:0)



Góly: 8. Kay, 25. Asmah, 50. El Moudane, 80. Castaneda - 57. Vestenický. Rozhodovali: Ziemba – Hrčka, Kováč, ŽK: Krč - Farkaš, Kuník, Šimončič, 473 divákov



Senica: Taborda – Kay, Dias, Krč - Klapan, El Moudane, Tesija, Dangubič (63. Deretti), Asmah (81. Zezinho) - Castaneda (85. Segbe), Ramirez



Nitra: Pindroch – Charizopulos, Farkaš, Niba, Chovanec – Šimončič - Chobot (54 Kuník), Bilovský, Šurnovský (54. Vestenický) - Gatarič - Sokovič (81. Vrábel)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 13. apríla (TASR) - V sobotu sa odohrali dva finálové zápasy v Ružomberku a Seredi. Zároveň sa hralo o záchranu.Finálový zápas vyšiel najlepšie Dunajskej Strede, ktorá si so Sereďou poradila hladko - 5:0. V Ružomberku padol trojbodový gól, keď domáci zdolali Michalovce 1:0V Trnave a Trenčíne sme videli vyrovnané zápasy o záchranu. Jeden sa skončil bezgólovou remízou, druhý tesnou výhrou. Iný príbeh bol v Senici, kde domáci dominantne zvíťazili nad Nitrou 4:1.Hostia sa dostali do vedenia už v 7. minúte, keď sa Divkovič zbavil Michalíka a presnou strelou zvnútra šestnástky skóroval. Domáci mohli onedlho inkasovať aj druhýkrát, no Hukova hlavička z dobrej pozície neskončila v bránke Penksu.Dunajská Streda sa dočkala druhého gólu v 13. minúte, keď sa po zlej "malej domov" Bu opäť presadil Divkovič. Postupne sa osmelili aj domáci, utvorili si mierny tlak, ale bez gólovej príležitosti. Ich snaha sa výrazne zabrzdila v 36. minúte, keď putoval predčasne pod sprchy po druhej žltej karte Ba. Hostia dokázali využiť početnú prevahu ešte do prestávky, keď v nadstavenom čase úvodného dejstva z jedenástky zvýšil Kalmár.V druhom polčase hostia úplne dominovali. Po desiatich minútach zakončil Vida akrobaticky peknú akciu Dunajskej Stredy, štvrtý gól svojho tímu však ešte nepridal. Na 0:4 dal v 66. minúte Davis. V 74. minúte bol domáci brankár Penksa pozorný pri nebezpečnej strele Ronana. O tri minúty neskôr však nestačil na peknú individuálnu akciu a technické zakončenie Čmelíka, ktorý uzavrel skóre stretnutia.Úvod patril hosťom, ktorí sa kombinačne snažili dostať do koncovky. V 3. minúte sa v sľubnej streleckej pozícii vnútri domácej šestnástky ocitol P. Kolesár, ale minul pravý dolný kút bránky Liptákov. Potom sa hra viac–menej vyrovnala, hoci do prestávky v niektorých fázach mali hostia trochu navrch. V 10. minúte z 25 metrov napriahol domáci Qose, ale ani jeho pokus nesmeroval medzi žrde.V 14. minúte Liptáci prekombinovali svoju sľubne vyzerajúcu akciu a Gerecova koncovka bola nepresná. V 22. minúte prvý zákrok pri prieniku Zacharkiva musel vytiahnuť domáci brankár Čtvrtečka.V 33. minúte skončila na brvne Zemplínčanov Mustedanagičova rana z diaľky. V 37. minúte Casado v tutovej príležitosti stroskotal na Čtvrtečkovi. Dve minúty pred naplnením úvodného dejstva to veľmi dobre vymyslel Gál-Andrezly, ale Mustedanagič v čistej šanci vypálil zblízka nad.Po zmene strán Liptáci pridali a hneď na úvod mali skvelú príležitosť, keď Kira vychytal Gereca. Domáci sa tlačili k súperovej šestnástke, ale nenachádzali do nej cestu. Na ďalší vzruch čakali diváci do 74. minúty, keď po brejku Gál-Andrezly dal vyniknúť Kirovi.O dve minúty nato už "Ruža", opäť po prečíslení, udrela, keď po prihrávke Kostadinova loptu do siete dopravil Gerec. V 85. minúte tentoraz Kostadinov naservíroval loptu Jedinákovi, tomu však strela absolútne nevyšla. V 90. minúte Mustedanagičovu strelu z opustenej bránky odvrátil Petro.David Holoubek, tréner Ružomberka:Anton Šoltis, tréner Michaloviec:Po opatrnom úvode mali v 13. minúte dve príležitosti domáci, no strela Špyrka ani hlavička Obročníka neskončili v trnavskej bránke. Hráči Podbrezovej mali miernu prevahu, do ďalších šancí sa však nedostali. Trnavčania ohrozili Vantrubovu bránku len niekoľkými ľahkými strelami a v úvodnom dejstve nepadol gól.Po zmene strán sa situácia dlho nezmenila, šance neprichádzali ani na jednej strane. Po hodine hry sa dostal do domácej šestnástky trnavský útočník Ylmaz, Vantruba podržal svoj tím. Hostia mohli otvoriť skóre po nasledujúcom rohovom kope, strela Abenu však neprešla do domácej bránky.Tri minúty pred koncom sa dostal do veľkej šance domáci Olatunji, obranca hostí Janečka ho zastavil v poslednej chvíli. V 90. minúte videl striedajúci Olatunji po druhej žltej červenú kartu. V nadstavenom čase mohli rozhodnúť Trnavčania, Vantruba však výborným zákrokom zneškodnil Grendelovu strelu.Prvý polčas bol na vyložené príležitosti veľmi chudobný, jedine po vyše polhodine hry si Bukari nabehol za defenzívu Zlatých Moraviec a postupoval aj s loptou na bránku. Dostal sa však z uhla a v pokutovom území radšej prihral Sleegersovi, ktorý trafil len obrancu. Bezgólový stav trval dlho aj po zmene strán, hoci pribudlo šancí.V 51. minúte Ďubek vysunul za trenčiansku obranu Šveca, ktorý sa rútil sám na brankára Chudého, ale v rozhodujúcej chvíli mu ušla lopta. O osem minút Bukari prestrelil zblízka, na opačnej strane pochodil rovnako Dočekal. Chudý sa v 73. minúte ocitol ďaleko z domácej bránky a Válovčan ho chcel prelobovať, Trenčan však loptu vyškriabal spod brvna a následne ju zachytil na bránkovej čiare.Válovčan mal vzápätí ďalšiu možnosť, ale loptu netrafil ideálne. Chovan v závere riadneho hracieho času zlikvidoval šancu Umeha, no v 89. minúte už nestačil na zakončenie striedajúceho Roguljiča - 1:0. Válovčan mal ešte v nadstavenom čase príležitosť na vyrovnanie, obrana AS ju zblokovala.Seničania začali s chuťou a aktívne. Už vo 4. minúte sa v šestnástke hostí presadil Ramirez, jeho strela však letela tesne nad nitriansku bránku. Skóre zápasu sa po prvý raz zmenilo v 8. minúte, keď po priamom kope Tesiju sa hlavou presadil kapitán Kay. V 25. minúte bol rozdiel už dvojgólový. Ramirez prihral do šestnástky Asmahovi, ten prudkým halfvolejom prestrelil brankára Pindrocha.V 29. minúte dali o sebe po prvý raz vedieť aj hostia, ale Gataričova strela z 20 m preletela tesne nad. Stretnutie sa v týchto fázach hralo prevažne v strede poľa bez vážnejšieho vzruchu na oboch stranách. Do zakončenia sa dostal ešte v 37. minúte domáci Diaz, ktorý sa najlepšie zorientoval v skrumáži, po jeho zakončení však nasledoval iba rohový kop a Seničania išli do kabín s dvojgólovým vedením.Po prestávke pokračoval ofenzívny výkon Seničanov. V 50. minúte im vyšla ďalšia štandardka, keď po rohovom kope Tesiju si nabehol El Moudane a hlavičkou poslal loptu nekompromisne pod brvno. Nitranom sa podarilo skórovať po akcii striedajúcich hráčov. V 57. minúte Kuník z pravej strany prihral Vestenickému a ten sám na päťke svoj prvý dotyk s loptou premenil na gól.Záhoráci však nechceli zápas zdramatizovať a v priebehu dvoch minút si vypracovali dve čisté gólové šance. Asmahov nájazd zneškodnil brankár Pindroch a po prihrávke Ramireza netrafil z dvoch krokov prázdnu bránku Castaneda. Ten si to vsak vynahradil v 80. minúte, keď po ďalšej štandardnej situácii Tesiju na zadnej žrdi poslal loptu do nitrianskej siete.Ricardo Chéu, tréner Senice:Michal Kuruc, tréner Nitry: