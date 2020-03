Najlepší nealkoholický koktail na slovenských majstrovstvách MATTONI GRAND DRINK namiešal Tomáš Gyén

Minerály podporujú chuť

Slováci patria k svetovej barmanskej špičke

O SÚŤAŽI MATTONI GRAND DRINK

O hodnotení

12.3.2020 (Webnoviny.sk) -Výhrou v 10. ročníku slovenského kvalifikačného kola si Tomáš zabezpečil postup na Majstrovstvá sveta v miešaní nealkoholických koktailov, ktoré budú súčasťou prestížnej barmanskej súťaže MATTONI GRAND DRINK.Tomáš Gyén Majstrovstvá sveta v miešaní nealkoholických koktailov pri MATTONI GRAND DRINK vyhral v roku 2018. Kým vtedy vsadil na lokálne suroviny, teraz sa inšpiroval myšlienkou spojenia so zemou a použil drvinu z kolumbijských kakaových bôbov v kombinácii s malinami, cviklovo-jablkovou šťavou lisovanou za studena a perlivou minerálnou vodou Mattoni. "Mattoni je stredne mineralizovaná prírodná minerálna voda, má optimálny pomer minerálnych látok. Aj tie prispievajú k tomu, že je chuť výraznejšia. Ak sa jej navyše napijete aj pred koktailom, očisťuje podnebie a chuťové bunky na jazyku a pripraví človeka na ďalší chuťový vnem."Ondřej Postránský, riaditeľ strategického marketingu Mattoni 1873 dodáva, že Mattoni má aj vo svete prípravy miešaných nápojov dlhé roky prestížne postavenie: "Je to celosvetovo uznávaná mimoriadne kvalitná minerálna voda. Dokazujú to aj desiatky súťažiacich z celého sveta, ktorí každý rok prichádzajú na finále MATTONI GRAND DRINK a oceňujú jej unikátnu chuť."Tomáš do svojich nealkoholických koktailov používa výhradne perlivú minerálnu vodu, pretože bublinky roznášajú chuťový a aromatický vnem. Minerálna voda Mattoni sa vďaka svojim vlastnostiam a unikátnej chuti stala oficiálnou vodou Medzinárodnej barmanskej asociácie IBA.Kvalifikačného kola v Bratislave sa zúčastnilo päť najlepších slovenských barmanov, ktorí pri príprave receptúry, ale aj predvedení pred porotou museli dbať na inovatívnosť, replikovateľnosť postupu, jednoduchosť prípravy, ale aj kalorickú hodnotu nápoja (pod 65kcal/100 ml).Už v júni sa slovenský šampión vyberie na miesto, kde Mattoni pramení – do Karlových Varov. Finále v zápolení barmanov sa uskutoční iba niekoľko dní pred slávnym 55. Medzinárodným filmovým festivalom Karlove Vary, ktorý spoločnosť Mattoni 1873 tiež hrdo sponzoruje. Počas finále sa stretnú súťažiaci z desiatok krajín. Tomáš Gyén tam so svojím barmanským umením zabojuje o titul majstra sveta v miešaní nealkoholických koktailov a hlavnú výhru 10 000 dolárov.Podľa prezidenta Slovenskej Barmanskej asociácie Jána Šuchtu boli šance slovenských barmanov vždy veľmi vysoké: "Z Majstrovstiev sveta v miešaní nealkoholických koktailov pri súťaži MATTONI GRAND DRINK, ktoré mali doteraz deväť ročníkov, má Slovensko už tri zlaté medaily. Slovenskí barmani patria k najlepším. Ocenenia z tejto najprestížnejšej svetovej súťaže v miešaní nealko nápojov si Slovensko vyslúžilo vďaka vycibrenej technike a inovatívnosti v kombinovaní chutí."Mattoni Grand Drink je celosvetovo uznávaná barmanská sútaž s dlhou tradíciou. Od roku 1997 ju každoročne organizuje Česká barmanská asociácia a záštitu nad ňou prevzala Medzinárodná barmanská asociácia IBA. Tohtoročný 23. ročník sú zároveň 10. oficiálne Majstrovstvá sveta v miešaní nealkoholických koktailov, pod záštitou IBA. Svojou doterajšou históriou si táto súťaž na medzinárodnej scéne vydobyla vysoké renomé. Základom všetkých súťažných koktailov je vždy minerálna voda Mattoni. Súťaž MATTONI GRAND DRINK je tiež známa tým, že určuje trendy v odbore. Tie najlepšie kreácie sa potom ľahko dostávajú na nápojové lístky barov na celom svete.Každého súťažiaceho barmana hodnotí štvorčlenná komisia v rovnakom štýle, ako by to boli hostia za barom. Dávajú dôraz na príbeh a filozofiu nápoja, jeho chuť, vôňu a vzhľad a tiež na techniku práce. "Pozeráme sa na to, akú inováciu barman priniesol, či sa dá nápoj zakomponovať do bežnej prevádzky baru, nakoľko dostupné sú suroviny a všímame si aj to, pre koho je vhodný. Ideálne je, keď je pre čo najširšiu škálu konzumentov," hodnotí generálny komisár Slovenskej Barmanskej asociácie a porotca slovenského kola Milan Šefc.Koktail sa musí jednoducho pripraviť a spĺňať kritéria zdravého a moderného nízkoenergetického miešaného drinku s limitom maximálne 65 kcal/100 ml. Členmi poroty sú prezidenti jednotlivých členských štátov svetovej barmanskej asociácie IBA.Informačný servis