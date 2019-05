Najlepší strelec Sukeľ: MS mi dali veľmi veľa do budúcnosti

Matúš Sukeľ, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 21. mája (TASR) - Matúš Sukeľ má za sebou asi najvydarenejšiu sezónu v kariére. Presadil sa v drese Slovana Bratislava v KHL, svojimi výkonmi v príprave si vybojoval miesto na domácich majstrovstvách sveta a s piatimi gólmi sa stal najlepším strelcom slovenskej reprezentácie v Košiciach. Dvadsaťtriročný útočník nazbieral bohaté skúsenosti a verí, že ich využije v ďalšej kariére.Sukeľ si zo šampionátu odniesol aj ďalšie prvenstvo, keďže zaznamenal úvodný gól Slovákov na domácom turnaji. Aj vďaka nemu podával dobré výkony aj v ďalšom priebehu šampionátu." povedal.Dobré výkony však podával počas celej sezóny. V drese Slovana odohral v KHL 60 zápasov, strelil desať gólov a pridal osem asistencií. S 18 bodmi bol piaty najproduktívnejší hráč "belasých". Do záverečnej prípravy pred MS sa zapojil hneď na jej začiatku, podával stabilné výkony a tak si ho tréner Craig Ramsay zobral aj do Košíc, kde z neho spravil centra druhej formácie. "uviedol.Po góle do siete USA dal ďalšie dva Kanade a po jednom Francúzom a Britom. Strelecká forma ho samého prekvapila." povedal Sukeľ.Rovnako ako všetkých ostatných hráčov tímu, aj mladého útočníka mrzelo, že sa reprezentácia neprebojovala do štvrťfinále. O šancu prišla v pokazených koncovkách zápasov s Kanadou (5:6) a najmä Nemeckom (2:3).Napriek tomu neodchádzal zo šampionátu so sklonenou hlavou:Na turnaji nazbieral cenné skúsenosti, ktoré chce zúročiť v ďalšej kariére. V nej bude najbližšie pokračovať v drese Sparty Praha, s ktorou sa dohodol ešte pred šampionátom. "dodal.