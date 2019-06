Najlepší tanečníci, romantický príbeh plný lásky a vášne

Royal Moscow Ballet Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (OTS) - Svetovo uznávaný baletný súbor Royal Moscow Ballet zatancuje v bratislavskej AXA aréne NTC úžasné predstavenie Labutie jazero od známeho ruského skladateľa P. I. Čajkovského. V Bratislave vždy zožali obrovský úspech, preto sem zavítajú už piatykrát. Na ich vystúpenie sa môžete tešiť 4. decembra, kedy sa bratislavská AXA aréna NTC premení na noblesnú baletnú sálu plnú ladných baletiek a fantastických baletných výkonov! Labutie jazero od P. I. Čajkovského patrí medzi najznámejšie baletné diela na svete. Javisko plné ladných baletiek – labutí – vznášajúcich sa na špičkách nad „hladinou“ si zamiluje nielen nadšenec baletu. Romantický príbeh princa Siegfrieda a krásnej princeznej Odetty zakliatej do podoby labute predstavuje základný kameň klasickej ruskej baletnej školy a už takmer stotridsať rokov patrí k najúspešnejším titulom svetových divadiel.Námetom mu bola pôvodne nemecká bájka, v ktorej sú labute uctievané ako čarovné bytosti. Libreto plné emócií a dejových zvratov napísali spoločne V. P. Begičev a F. V. Gelcer. Ide o klasický balet v štyroch dejstvách, ktorého scenár bol inšpirovaný ruskými ľudovými rozprávkami.Čajkovského to inšpirovalo k vytvoreniu nádhernej hudby, ktorej jednotlivé časti sa hrajú dodnes aj na samostatných koncertoch.Video k predstaveniu:Royal Moscow Ballet privezie tentokrát do bratislavskej AXA arény NTC , tak ako každý rok, spoločnosť JVS GROUP. Vstupenky na predstavenie v sieti Ticketportal Viac informácií na www.jvsgroup.sk