Najlepšia futsalistka Slovenska Rybanská: Najcennejšia trofej v mojej kariére

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Najlepšou futsalistkou Slovenska 2021 je Nikola Rybanská z tímu CopyLeaders Prievidza , ktorá pôsobí aj vo veľkom futbale v gréckom tíme OFI Crete Women. V ankete Top Futsal 2021 skončila v hlasovaní odbornej verejnosti prvá so ziskom 14 bodov, pred druhou Janou Červíkovou (8 bodov) a treťou Klaudiou Tyčiakovou (7 bodov).„Moje pocity sa nedajú opísať slovami. Veľmi sa teším z tejto ceny. Je to môj najväčší úspech v kariére. Toto prvenstvo si vážim, ale pre mňa sme víťazky všetky futsalistky. Rok 2021 hodnotím kladne zo športového i osobného hľadiska. S dievčatami sme splnili cieľ a postúpili sme do druhej fázy kvalifikácie na ME. Vďaka patrí aj môjmu gréckemu klubu, ktorý ma podporuje a umožňuje mi účasť na zrazoch futsalovej reprezentácie,“ povedala Nikola Rybanská.Rodáčka z Nadlíc sa osobne nemohla zúčastniť na galavečere v Banskej Bystrici, a tak cenu za ňu prevzala spoluhráčka z reprezentácie Diana Macková.„U nás doma majú všetky trofeje spoločné miesto. Sú tam poháre, ktoré získal otec i brat. A trofej tam má aj mamina. Verím, že sa tam nájde miesto aj pre moju, ktorá je doteraz najcennejšia v mojej kariére,“ pokračovala.„Budem na sebe naďalej tvrdo pracovať, zdokonaľovať sa ešte viac a byť oporou klubu i reprezentácie. S národným tímom nás čaká predkvalifikácia na ME v Gibraltáre a verím, že tam získame miestenku na kvalifikáciu ME 2023," doplnila.V závere sezóny by Nikola Rybanská rada pomohla aj svojmu futsalovému zamestnávateľovi CopyLeaders Prievidza k úspechu v ženskej extralige.„Pokiaľ budem doma na Slovensku určite sa zúčastním finálového turnaja o medaily. Minulý rok som deň po príchode z Grécka išla hrať. Uvidím, či budem mať tento rok tiež také šťastie. Ak áno, určite by sme chceli hrať opäť minimálne finále," prezradila Rybanská.„Veľmi nás teší, že Nikola získala trofej pre najlepšiu futsalistku Slovenska. Veríme, že okolnosti nám budú priať a časovo stihne za nás odohrať súboje o medaily. Snáď sa jej podarí u svojho futbalového zamestnávateľa v Grécku dosiahnuť pekný úspech, ktorý následne zopakuje u nás počas finálového turnaja o majstra ženskej extraligy," povedal manažér CopyLeaders Prievidza Tomáš Nagy.