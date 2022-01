Najlepšie kuriozity, zábavné udalosti a výroky v športovom roku 2021

JANUÁR

1. januára - Hneď v prvý deň nového roka pobavil futbalovú verejnosť Kingsley Coman. Hráč Bayernu Mníchov priznal, že má strach z hlavičkovania. Ak má možnosť, radšej odohrá loptu nohou či hruďou, než by ju mal trafiť hlavou. "Áno, je to tak, pri hlavičkách mám vždy strach. Spoluhráči majú z toho dobrú zábavu a robia si zo mňa vtipy," povedal francúzsky reprezentant pre denník Bild. Paradoxne, svoj najslávnejší gól dal práve hlavičkou. Po centri Joshuu Kimmicha rozhodol hlavou o triumfe Bayernu v augustovom finále Ligy majstrov s Parížom St. Germain (1:0). "Pri hlavičke zakaždým zavriem oči. Môžete to vidieť aj na fotografiách. Robím to úplne inštinktívne, je to prirodzený reflex. Aj sa snažím nechať oči otvorené, ale vždy ich v poslednom momente reflexívne zavriem," prezradil.13. januára - Ruskí hádzanári sa rozhodli pre netradičnú formu protestu proti trestu za dopingový škandál. V súlade s rozhodnutím Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) nemohli nastúpiť na MS v Egypte pod národnou vlajkou, ale vystupovali ako "Tím Ruskej hádzanárskej federácie". Ruskí hráči na čele s trénerom Velimirom Petkovičom z Nemecka sa však rozhodli, že si pod oficiálne dresy oblečú originálny ruský. "Hoci nie som Rus, budem nosiť ruské farby. Nemôžeme ich ukazovať, ale môžeme ich 'cítiť'," citovala Petkoviča agentúra DPA.

22. januára - Hokejisti v NHL museli počas minulej sezóny dodržiavať prísne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Periodikum Montreal Gazette poskytlo niekoľko zaujímavých informácií o pravidlách, jedno z nich bol zákaz hrania kariet v lietadle. Pritom kartové hry počas letov sú pre mnohých hráčov obľúbená zábava. Ako uviedol útočník Brendan Gallagher z Montrealu Canadiens, on a jeho spoluhráči boli počas ciest zvyknutí hrať karty, pričom slovenský útočník Tomáš Tatar veľmi často prehrával: "Skutočne mi chýbajú karty a Tatarova nahnevaná tvár po prehrách." O tom, že porušenie pravidiel bude vedenie ligy prísne trestať, sa presvedčili hráči Washingtonu. Štyria ruskí hokejisti tímu na čele s kapitánom Alexandrom Ovečkinom sa stretli v jednej hotelovej izbe bez rúšok a okrem stotisícovej pokuty pre klub ich potrestali štvorzápasovým dištancom.26. januára - Valtteri Bottas sa stal spolumajiteľom fínskeho hokejového klubu Pelicans Lahti. Jazdec formuly 1 sa v detstve venoval hokeju a vstup do klubu potvrdil vo videu. Bottas si v spolu s hráčmi klubu aj zatrénoval a po tréningu prezradil: "Pripojím sa k súčasným majiteľom. Chcem s nimi rozvíjať budúcnosť tohto tímu." Pretekár pochádza z dedinky Nastola, ktorá leží asi 20 kilometrov od Lahti a dnes je už súčasťou mesta.

1. februára - Niektoré rockové hviezdy sú známe svojimi maniermi, ktoré dajú organizátorom koncertov zabrať, počas pandémie koronavírusu však nezaostávali ani tenisti. Šéf Australian Open Craig Tiley prezradil, že viacerí si vyžiadali na svoje hotelové izby domácich miláčikov. "Najčudnejšou požiadavkou boli mačiatka. A nestalo sa to raz, ale niekoľkokrát. Dotyčným sme museli vysvetliť, že existuje súvislosť medzi mačkami a koronavírusom a ich žiadosť sme zamietli," povedal Tiley pre stanicu ABC. Medzi hráčmi nie sú len milovníci mačiek, ale podľa Tileyho sa našli aj takí, ktorí by privítali spoločnosť najlepšieho priateľa človeka: "Áno, mali sme aj požiadavky na šteniatka." A niektorí zašli ešte ďalej a zo žartu sa pýtali na typické domáce živočíchy, zrejme ich neodradilo ani to, že väčšina austrálskych endemitov je životu nebezpečná. "Párkrát som si pomyslel, že by sme im mohli nasťahovať do izby boxujúceho klokana," zavtipkoval Tiley.10. februára - Nepál zrušil osvedčenie pre dvoch indických horolezcov za predstierané dosiahnutie vrcholu najvyššej hory sveta Mount Everest v roku 2016. Dvojica tiež dostala spolu s vedúcim tímu šesťročný zákaz vstupu do krajiny so spätnou platnosťou od mája 2016. Narender Singh Yadav a Seema Rani Goswami tvrdili, že vystúpili na Everest na jar 2016 a Nepál potvrdil ich nárok. Vyšetrovanie však odhalilo, že išlo o podvod. "Nedokázali predložiť žiadne dôkazy o svojom výstupe na vrchol, ani hodnoverné fotografie," povedal hovorca ministerstva turizmu Tara Nath Adhikari. Spoločnosť Seven Summit Treks, ktorá výpravu organizovala, dostala pokutu 50.000 rupií (cca 566 eur) a šerpa 10.000 rupií (cca 113 eur).

11. februára - Brankár Tuukka Rask z Bostonu Bruins opustil bránku minútu pred koncom zápasu hokejovej NHL s New Yorkom Rangers za stavu 2:2. Fín si totiž myslel, že jeho mužstvo prehráva a vybral sa na striedačku. Z omylu ho vyviedli až jeho gestikulujúci spoluhráči. Omyl sa napokon zaobišiel bez následkov, Bruins zvíťazili 3:2 po predĺžení. "Len som musel niečo rýchlo povedať Jarovi Halákovi. Sme predsa súčasťou zábavného priemyslu a to sa snažíme fanúšikom poskytnúť. Som presvedčený, že najskôr boli šokovaní, no neskôr sa veľmi dobre zasmiali," žartoval Rask, no vzápätí priznal farbu: "Seriózne som si myslel, že prehrávame 1:2." Krušné chvíle prežívala aj striedačka Bruins na čele s trénerom Bruceom Cassidym: "Myslel som si, že rozhodcovia signalizovali vylúčenie, no napadla mi aj možnosť, že si neuvedomil stav stretnutia. Hneď som ju však zavrhol, na výsledkovú tabuľu má predsa dobrý výhľad."16. februára - Štyridsať hráčov v kanadskej Alberte utvorilo svetový rekord v dĺžke hokejového stretnutia. Charitatívny zápas trval od 4. februára nepretržite viac ako 252 hodín a jeho cieľom bolo získať financie na výskum rakoviny. Desaťdňové podujatie vynieslo pre miestnu univerzitu približne 1,8 milióna dolárov. Hokejistov neodradilo ani extrémne počasie, keď teplota dosiahla až 40 °C pod nulou a mráz bol taký silný, až spôsobil rozlomenie puku.

23. februára - Český freediver David Vencl utvoril nový svetový rekord v plávaní pod ľadom. Reprezentant vo voľnom potápaní zdolal vzdialenosť 80,9 metra a doterajšie maximum Dána Stiga Severinsena zlepšil o 4,7 m. Vencl zvládol vzdialenosť bez neoprenu či závaží, ktoré by uľahčili ponor, za 1:35 minúty. "Bolo to rýchlejšie, ako som očakával. Cítim sa výborne," uviedol Vencl.26. februára - Uruguajský futbalista Edinson Cavani začal chodiť na hodiny baletu. Útočník Manchestru United prezradil, po prvý raz vyskúšal baletný súbor Sodre v Uruguaji v lete 2020, keď sa mu skončila zmluva s Parížom Saint-Germain. Podľa Cavaniho mu lekcie baletu pomohli dostať sa rýchlo do formy a tiež zvýšiť výdrž, ktorá mu chýbala. "Baletní tanečníci sú najsilnejší športovci, akých nájdete. V balete nie je potrebné mať len silu pohybu, ale aj presnosť pohybu. Je to kombinácia silných pohybových svalov a dolaďovacích stabilných svalov. Keď sa dostanete na pokročilejšiu úroveň baletných schopností, môžete ovládať skoky, otáčania, piruety a rotácie," citoval Cavaniho portál thesun.uk. Cavani si myslí, že vďaka baletu, ktorý je prospešný aj pri znižovaní svalových zranení, má lepší štart na loptu a ťah na bránku.

5. marca - Zlatan Ibrahimovič je preslávený svojimi bláznivými akciami na ihrisku, no excentrický Švéd dokáže šokovať aj mimo neho. Na hudobný festival do Sanrema sa totiž nechal odviezť fanúšikom na motorke. "Na diaľnici bola nehoda. Po troch hodinách v aute som povedal šoférovi, nech otvorí dvere a pustí ma von," povedal útočník milánskeho AC. "Zastavil som motorkára a spýtal sa ho: Vezmete ma do Sanrema? Našťastie to bol fanúšik Milána," pokračoval Ibrahimovič.22. marca - O pár dní neskôr sa "Ibra" takmer rozplakal na tlačovej konferencii pri príležitosti jeho návratu do reprezentácie. Po otázke novinárov, ako vnímajú comeback jeho dvaja synovia Maximilian a Vincent, musel potláčať slzy. "Nie je to dobrá otázka, ktorú sa pýtate. Mal som tu mladšieho Vincenta, ktorý sa naozaj rozplakal, keď som ho opustil. Ale teraz je to už v poriadku, je to v poriadku," povedal rekordný kanonier Švédska so slzami v očiach a na niekoľko sekúnd si zakryl tvár, kým pokračoval v rozhovoroch.23. marca - Futbalová reprezentácia Belize zažila pred zápasom kvalifikácie MS 2022 na Haiti nepríjemný incident. Cestou z letiska v hlavnom meste Port-au-Prince ich prepadol ozbrojený gang, ktorý neodradila ani policajná eskorta. Polícii sa napokon podarilo vyjednať ich prepustenie a výprava sa šťastne dostala na miesto určenia. "Napriek policajnému sprievodu zastavili autobus ozbrojenci na motorkách. Eskorte sa ich po krátkom vyjednávaní podarilo presvedčiť, aby mužstvo pustili ďalej. S potešením môžeme oznámiť, že napriek otrasnému zážitku sa všetci dostali bezpečne do hotela," citovala stanovisko Belizejskej futbalovej federácie (FFB) agentúra AFP. Haiti sa zmieta v ekonomickej a politickej kríze. Nestabilná situácia nahráva kriminálnym skupinám, ktoré si spravili z únosov zárobkovú činnosť a majú pod kontrolou najchudobnejšie časti hlavného mesta, v ktorých zadržiavajú svoje obete.

26. marca - Česká lyžiarka a snoubordistka Ester Ledecká už nechce vo svojom okolí počuť slovo "olympiáda". Svojej rodine, priateľom i médiám ho zakázala vyslovovať pod hrozbou pokuty. Namiesto neho sa u Ledeckých používa v súvislosti s budúcoročnými ZOH v Pekingu termín, ktorý sa osvedčil už pred tromi rokmi v Pjongčangu - "čínsky priateľák". Ledecká ohromila v Kórejskej republike celý svet, keď ako pôvodne snoubordistka štartovala aj v alpskom lyžovaní a získala zlato v super-G. "Vždy, keď niekto spomenul slovo olympiáda, musel zaplatiť do pokladničky 10 eur. Nazbieralo sa tam dosť peňazí. Chcem to zaviesť opäť, aby boli peniaze na čokoládu a zmrzlinu," povedala Ledecká.

30. marca - Kapitánska páska, ktorú portugalský útočník Cristiano Ronaldo od zlosti hodil o zem po jeho nesprávne neuznanom góle v kvalifikačnom dueli futbalových MS 2022 v Belehrade, putovala v Srbsku do dražby. Tamojšia charitatívna organizácia jej predajom pomohla v liečbe šesťmesačnému chlapcovi so spinálnou svalovou atrofiou. Ronaldo si mal v zápase s domácim Srbskom (2:2) v nadstavení pripísať na konto víťazný zásah, keď lopta po jeho strele prešla celým objemom za bránkovú čiaru. Iný názor však mali rozhodcovia, ktorí nemali k dispozícii systém VAR ani technológiu na bránkovej čiare a gól neuznali. Ronaldo si za protesty vykoledoval žltú kartu a poriadne rozčúlený pri odchode do kabín šmaril kapitánsku pásku na zem. Tú neskôr zdvihol jeden zamestnanec štadióna a venoval ju charitatívnej organizácii.

APRÍL

5. apríla - Fínsky hokejový rozhodca Jukka-Pekka Koistinen prišiel o sedem zubov. V zápase tamojšej najvyššej súťaže medzi tímami HPK Hämeenlinna a Jukurit Mikkelin ho trafil do tváre odrazený puk. Ihneď po vhadzovaní poslal puk na bránku domáci Miro Ruokonen, vzápätí sa od brankára Samiho Rayaniemiho nešťastne odrazil do tváre rozhodcu. Arbiter okamžite spadol na ľad a dlho nemohol vstať, ihneď ho odviezli do nemocnice. Po zotavení celú situáciu komentoval s humorom: "Moje telo slablo, akoby niekto vypol svetlá. Ale vedomie sa mi rýchlo vrátilo. Keď som ležal na ľade, zdalo sa mi, že mi všetky zuby vypadli z úst. Zubár mi povedal, že štyri zuby boli úplne vybité a ďalšie tri zlomené. Okrem toho mám zlomeninu hornej čeľuste a otras mozgu. Veľmi ma bolia ústa, ale nesťažujem sa. Puk ma mohol zasiahnuť trochu nižšie a zasiahnuť krk, čo by bolo ešte horšie. Nebudem môcť jesť tuhú stravu asi mesiac, ale toto je dobrý režim chudnutia na leto," citoval arbitra fínsky portál iltalehti.fi. Tridsaťosemročný Koistinen je bývalý hokejista a podľa vlastných spomienok mu v hráčskej kariére vypadol iba jeden zub.



14. apríla - Podľa trénera Manchestru United mohli za nevýrazné výkony tímu červené plachty prekrývajúce prázdne sedadlá na Old Trafford. Ole Gunnar Solskaer bol presvedčený, že nejasný kontrast medzi červenými dresmi a rovnakým pozadím spôsoboval jeho zverencom problémy a znižoval presnosť prihrávok. Klub pristúpil k zmene a červené plachty vymenil v apríli za čierne s tématikou boja proti rasizmu. "Teraz uvidíte zlepšenie. Nemalo by to slúžiť ako výhovorka, ale niektorí hráči sa naozaj zmienili, že mali problém periférne nájsť spoluhráča, keď na pozadí červených dresov boli červené plachty i sedadlá," citovala Solskjaera agentúra AFP. Hoci išlo o bizarné vysvetlenie, nestalo sa po prvý raz, keď tréner United poukázal na optické problémy. Pred 25 rokmi Alex Ferguson nariadil hráčom v polčasovej prestávke ligového zápasu v Southamptone prezliecť si dresy. "Červení diabli" vtedy bojovali o titul, vyhrali jedenásť z dvanástich zápasov a na pôde zachraňujúceho sa súpera boli jasnými favoritmi. Nastúpili však v šedých dresoch a do prestávky po slabučkom výkone prehrávali 0:3. Podľa Fergusona ich dresy neboli dobre vidieť v odraze zapadajúceho slnka. Cez prestávku im nariadil vymeniť ich za modré s pásikmi. Napokon síce prehrali 1:3, ale ich výkon sa podstatne zlepšil a Ferguson s odstupom času žartoval, že pokuta 10.000 libier boli jeho najlepšie minuté peniaze vôbec.



15. apríla - Veľmi nezvyčajne odštartovala spolupráca medzi futbalovým klubom Tottenham Hotspur a jeho novým oficiálnym dodávateľom maliarskych potrieb. Spoločnosť Dulux po zverejnení partnerstva zosmiešnila účastníka Premier League na twitteri. Tottenham na svojom účte publikoval informáciu o novej spolupráci, pod fotografiou psa - maskota firmy sa rozprúdila diskusia, do ktorej sa zapojila aj samotná spoločnosť. Tá pripojila fotografiu prázdnej vitríny na trofeje narážajúc na dlhé čakanie klubu na úspech. Jeden z fanúšikov dokonca navrhol, či by pes nebol vhodným doplnkom do obrany tímu, na čo Dulux poznamenal: "Možno by odviedol lepšiu prácu."

20. apríla - Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers sa vyhlásil za šampióna Premier League 2018/2019. V tej sezóne skončil v najvyššej súťaži na siedmom mieste, pričom prvých šesť priečok obsadili tímy, ktoré sa rozhodli zapojiť do Európskej Superligy. Nový projekt vyvolal vlnu ostrej kritiky a hrozbu tvrdých sankcií, ale niektoré kluby reagovali aj s humorom. "Na triumfálnu jazdu mestom je už asi neskoro," napísali Wolves na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Twitter. "V mene majstrov zo sezóny 2014/2015 by sme vám radi zagratulovali," pridal sa FC Southampton, ktorý takisto skončil na siedmej pozícii za šesticou smerujúcou do Superligy.

27. apríla - Podpísanú nováčikovskú kartičku LeBrona Jamesa v drese klubu NBA Cleveland Cavaliers vydražili za 5,2 miliónov dolárov. Je to rekordná suma, ktorú niekto za akúkoľvek basketbalovú kartu zaplatil. Najviac peňazí za zberateľskú raritu doposiaľ zaplatil držiteľ karty Luku Dončíča, stála ho 4,6 milióna. Podľa obchodného riaditeľa spoločnosti WCC Marketplace, ktorá dražbu sprostredkovala, sú na trhu ešte drahšie karty s Jamesom. Niektoré môžu mať cenu až 10 miliónov dolárov, ale väčšina majiteľov sa s nimi jednoducho nechce rozlúčiť. "Väčšina nechce predávať. Existuje niekoľko ľudí, ktorí chcú zarobiť na raste trhu, teraz by sa muselo stať niečo neočakávané, aby niekto predal takúto kartu," citoval Jesseho Craiga portál espn.com.5. mája - Francúzska tenistka Sara Čakarevičová zarobila na turnaji ITF v Prahe 2,25 eur. Hráčka, ktorá figurovala v rebríčku WTA na 410. mieste, vypadla v prvom kole kvalifikácie. Celková suma, ktorú dostala, bola 45 eur. Po odpočítaní dane 6,75 eur a vstupného poplatku 36 eur mala dostať 2,25 eura, napokon jej však poslali len 2 eurá. Na adresu Mezinárodnej tenisovej federácie (ITF) napísala kritický status na twitteri: "Chcem len poďakovať ITF. Priala by som si, aby to bol žart. V treťom sete som prehrala s 291. hráčkou sveta 8:10, to je všetko, čo som získala. Nedali mi ani tých 25 centov. Ale vďaka ITF mám aspoň kávu zadarmo."

12. mája - Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam roztavil svoju majstrovskú trofej a spravil z nej malé strieborné hviezdičky pre všetkých 42.000 držiteľov sezónnych permanentiek, ktorí počas pandémie koronavírusu nemohli chodiť na štadión. Ajax vyhral v predstihu najvyššiu súťaž Eredivisie a následne zverejnil videá, na ktorých roztavil trofej, veľký strieborný tanier, a spravil z nej drobné upomienkové predmety. Hviezdičky vážia len 3,45 gramov a klub ich zaslal všetkým držiteľom permanentiek. "Po turbulentnom roku chcem zaistiť, aby sa naši fanúšikovia cítili súčasťou tohto titulu. Podeliť sa o trofej je dôkaz toho, že sme to skutočne robili pre fanúšikov," uviedol šéf exekutívy klubu a jeden z najslávnejších hráčov jeho histórie Edwin van der Sar. Slogan projektu je "Kúsok víťazstva, kúsok histórie, kúsok Ajaxu." Ajax však nezostal bez majstrovskej trofeje, keďže vedenie národného zväzu mu odovzdalo druhý strieborný tanier, ktorý si klub môže vystaviť v Sieni slávy. Ajax v minulej sezóne získal domáce double, keď v apríli zdolal vo finále pohára Vitesse Arnhem 2:1.

18. mája - Majiteľ Manchestru City šejk Mansúr zaplatil fanúšikom výjazd na finále futbalovej Ligy majstrov do Porta. Duel proti Chelsea sa hral 29. mája, z víťazstva sa tešil londýnsky klub. City povzbudzovalo v Porte 6000 priaznivcov. "Zvýšené životné náklady súvisiace s pandémiou koronavírusu, nevyhnutné a nákladné testovanie spôsobili, že cesta na finále je nezvládnuteľná pre mnohých z priaznivcov. Pep Guardiola a jeho mužstvo majú za sebou pozoruhodnú sezónu a ich účasť vo finále Ligy majstrov je pre klub historický okamih. Je mimoriadne dôležité, aby čo najviac fanúšikov malo možnosť navštíviť tento výnimočný zápas. Najmä tí, ktorí toľko rokov podporovali Manchester City v dobrých i zlých časoch," zverejnil klub v stanovisku.21. mája - Futbalistov Beneventa stihol kuriózny "trest" za vypadnutie z najvyššej talianskej súťaže. Prezident klubu Oreste Vigorito im odmietol zaplatiť letenky a museli tak absolvovať dvanásťhodinovú cestu naprieč celou krajinou na posledný zápas sezóny proti FC Turín. Práve v Turíne sa malo rozhodnúť o zostupujúcom, Benevento však predtým remizovalo s Laziom Rím 0:0 a definitívne prišlo o šancu na záchranu. Vigorito údajne vypočul volanie "ultras" a tím aj s trénerom Fillipom Inzaghim poslal na 900 kilometrovú púť autobusom. "Mužstvo cestovalo celú sezónu pohodlne lietadlom, dúfali sme, že tentoraz by sa mohli uskromniť a využiť tímový autobus," uviedol klub v stanovisku.

22. mája - Lotyšské oslavy po historickom víťazstve nad Kanadou (2:0) na hokejových MS v Rige sa začali už tesne po piatkovom zápase a pokračovali dlho do noci. A to aj napriek prísnym pandemickým opatreniam, ktoré vládli v krajine. Pred kanadskú ambasádu nosili ľudia kvety už od rána a pracovníci ambasády ich každú chvíľu odnášali. Ako pre TASR povedal veľvyslanec SR v Lotyšsku Ladislav Babčan: "Hokej je tu náboženstvo, je to DNA Lotyšov. Aj keď nemajú dobré výsledky, tak ľudia stoja za tímom a je cítiť, že toto je niečo, čo vnímajú ako svoje vlastníctvo. Majú napríklad počas MS taký zvyk, že ak zvíťazia, tak pred ambasádu krajiny, ktorú zdolali, položia kvety. Vyjadrujú tým ľútosť krajine, ktorá s nimi prehrala." Prvé kvety sa pred ambasádou objavili hneď ráno, v priebehu dňa ich pribúdalo neúrekom. Počas dňa pracovníci ambasády viackrát odnášali veľké kytice dnu. Lotyši však oslavovali cenný triumf už v noci. Autami jazdili po Rige, pričom trúbili a mávali šálmi.

JÚN

14. júna - Novak Djokovič venoval raketu z víťazného finále na Roland Garros malému chlapcovi, ktorý sledoval duel z tribúny. Podľa srbského tenistu mu mladý fanúšik dával "správne taktické rady". Chlapček v šiltovke mal z cenného darčeka obrovskú radosť, doslova skákal od vytrženia. "Prakticky celý zápas som ho mal v uchu, najmä po prehratých prvých dvoch setoch. Povzbudzoval ma a dával mi aj taktické rady. Napríklad 'drž si podanie, choď si pre ľahké body a potom diktuj hru, hraj mu to na bekhend'. Doslova ma koučoval," prezradil Djokovič po finále. Najvyššie nasadený hráč zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa po vyše štvorhodinovej päťsetovej bitke 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 a stal sa druhýkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros. Získal 19. grandslamový titul. Za triumf vďačil aj malému fanúšikovi. "Zdalo sa mi to veľmi milé a pekné. Cítil som, že je tá správna osoba, ktorej by som mal venovať raketu po zápase. Je to výraz vďaky, že mi držal palce a neustále ma podporoval," citovala Djokoviča agentúra AFP.14. júna - Portugalský futbalový obranca Diogo Dalot bol práve na dovolenke, keď ho zastihol nečakaný telefonát. "Práve som sa šiel najesť do reštaurácie v Dubaji. Bola to komická situácia, ale zároveň mimoriadna chvíľa," vravel hráč AC Miláno, ktorý sa po telefonáte od trénera reprezentácie Fernanda Santosa pripojil k národnému tímu na EURO 2020. Joao Cancelo z Manchestru City mal totiž pozitívny test na koronavírus a Santos musel okamžite reagovať povolaním Dalota. Ten odohral finále európskeho šampionátu do 21 rokov proti Nemecku (0:1) a po týždni sa predstavil aj na "veľkom" EURO.16. júna - Matka futbalistu Cristiana Ronalda zapálila pred úvodným duelom Portugalska na EURO 2020 s Maďarskom v katedrále mesta Funchal sviečku za reprezentačný výber krajiny. Úradujúci majstri Európy o pár hodín neskôr zvíťazili v Budapešti 3:0 aj vďaka dvom gólom jej syna. "Počíta sa len víťazstvo," povedala Dolores Aveirová pred zápasom portugalským médiám. Zároveň si bola tak istá obhajobou titulu, že si naplánovala výlet to Londýna, kde sa 11. júla uskutočnilo finále majstrovstiev Európy: "Pôjdem len na posledný zápas. Zvyšok turnaja si užijem tu na Madeire." Jej predpoveď nevyšla, Portugalsko vypadlo už v osemfinále.26. júna - Jej syn Cristiano Ronaldo už o pár dní neskôr dosiahol ako prvý človek na svete hranicu 300 miliónov sledovateľov na sociálnej sieti Instagram. Fanúšikom prostredníctvom svojho účtu poďakoval za podporu. "300 miliónov! Aké nádherné číslo! Ďakujem za podporu, som veľmi vďačný," napísal Portugalčan, ktorý mal na konci roka už 366 miliónov "followerov". Medzi najobľúbenejších ľudí na Instagrame patria modelka Kylie Jennerová (281 miliónov sledovateľov), Ronaldov rival zo zelených trávnikov Lionel Messi (280 mil.), herec Dwayne "The Rock" Johnson (278 mil.) a speváčka Ariana Grande (275 mil.).

12. júla - Po triumfe Talianska nad Anglickom vo finále EURO 2020 vo futbale sa na ihrisku vo Wembley objavil aj taliansky tenista Matteo Berrettini. Ten len niekoľko hodín predtým prehral vo finále dvojhry vo Wimbledone so Srbom Novakom Djokovičom. Uviedol, že triumf jeho krajanov mu úplne pomohol zahojiť rany po prehre na najslávnejšom grandslame. Berrettini sa dostal na trávnik po dekorovaní nových majstrov Európy, s mnohými futbalistami sa odfotil a spolu sa aj pozhovárali. "Ja som si vo finále Wimbledonu veľa vytrpel, takže som možno chalanom priniesol aj nejaké šťastie. Tento úspech mi úplne zmazal trpkosť za prehru vo Wimbledone, zahojilo mi to všetky rany," povedal Berrettini. Taliansky tenista prehral s Djokovičom 6:7 (4), 6:4, 6:4 a 6:3. "Keď dali Angličania gól, bol som na tom horšie, ako moji rodičia na tribúne vo Wimbledone. Bol to veľmi náročný deň, ale skončil sa najlepším možným spôsobom. Škoda pre mňa, že som nevyhral, ale dúfam, že budú aj iné príležitosti. Byť pri titule mojich krajanov ma emocionálne veľmi povzbudilo. Doteraz sme nemohli fandiť na tribúne, toto bol úžasný zážitok."

13. júla - Gianluigi Donnarumma si bezprostredne po rozhodujúcom zákroku vo finálovom rozstrele futbalových majstrovstiev Európy neuvedomoval, že Taliansko už oslavuje titul. V piatej sérii zneškodnil strelu Bukaya Saku a s kamennou tvárou odkráčal z bránky. Flegmatický prejav však nebol výsledkom dokonalej sebakontroly, 22-ročný brankár sa len nesústredil na skóre rozstrelu, v ktorom Taliani triumfovali nad Angličanmi 3:2. Stretnutie sa v londýnskom Wembley skončilo v riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1. Donnarumma v penaltovej lotérii zlikvidoval aj pokus Jadona Sancha, ďalší anglický útočník Marcus Rashford trafil žrď. Po Sakovej strele ho kamery zachytili bez akýchkoľvek emócií. "Neuvedomil som si, že sme už zvíťazili. Pozrel som sa na rozhodcu a z jeho reakcie som sa snažil pochopiť, či bolo pri mojom zákroku všetko v súlade s pravidlami. Potom som sa otočil ku spoluhráčom a oni mi bežali naproti. Vtedy sa to začalo, nič som nechápal," povedal Donnarumma pre Sky Sport Italia. V semifinále so Španielskom si takisto pripísal kľúčový zákrok v jedenástkovom rozstrele a po finále dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) ocenenie pre najlepšieho hráča turnaja.

16. júla - V mexickom meste Puebla otvorili prvý kostol Maradonovej cirkvi. Nasledovníkov zosnulej argentínskej legendy privíta pri vchode podobizeň futbalistu v reprezentačnom drese a so sombrérom na hlave. V kostole si môžu návštevníci prejsť krížovú cestu a zaspomínať na ikonické míľniky Diega Armanda. Na jednotlivých zastaveniach nájdu fotografie z raného detstva, zo stretnutia s pápežom Františkom, či bývalým kubánskym lídrom Fidelom Castrom. "Toto nie je ako iné kostoly, kde prídete a ste ticho. Tu môžete rozprávať o futbale. Videl som tu ľudí plakať i fotiť sa a cítiť sa šťastne. Som rád, že tu nie som jediný blázon," povedal podľa euronews.com správca kostola Marcelo Buchet.21. júla - Nórske reprezentantky v plážovej hádzanej dostali od Európskej hádzanárskej federácie (EHF) pokutu 1500 eur za to, že si v zápase o bronz na ME v bulharskej Varne obliekli šortky namiesto predpísaných bikín. Nórsky zväz avizoval už pred duelom, že pokutu za hráčky zaplatí. Boj o podobu hracieho oblečenia panuje v plážovej hádzanej už dlhšiu dobu. Mnohé hráčky považujú bikini za nepraktické a ponižujúce. "Budeme aj naďalej bojovať za zmenu pravidiel. Hráčky by mali hrať v tom, v čom sa cítia pohodlne," zverejnil Nórsky hádzanársky zväz podľa BBC.25. júla - Kapitán futbalovej olympijskej reprezentácie Nemecka Max Kruse počas pozápasového rozhovoru po stretnutí so Saudskou Arábiou (3:2) požiadal svoju priateľku Dilanu o ruku. "Sme spolu rok a chcem sa ťa spýtať, či sa chceš stať mojou ženou," povedal kľačiaci tridsaťtriročný útočník Unionu Berlín po tom, ako si zobral od komentátora stanice ARD mikrofón. Kruse potom v rozhovore uviedol, že tento krok plánoval po zápase, v ktorom strelí gól. Nebol si však istý, či v Tokiu skóruje a preto využil príležitosť už po zápase so Saudmi.26. júla - Ďalšie zásnuby sa na OH v Tokiu konali na ďalší deň. Argentínsku šermiarku Mariu Belen Perezovú Mauriceovú požiadal jej partner a tréner Lucas Guillermo Saucedo o ruku po tom, ako vypadla v 2. kole šable žien. Saucedo sa objavil s lístkom s ručne napísanou otázkou "Vezmeš si ma?" počas rozhovoru športovkyne s novinármi. "Novinári mi povedali, aby som sa otočila. Zabudla som na všetko. Iba som si pomyslela: Pane Bože," cituje slová Perezovej agentúra dpa. "Máme sa radi a chceme život strávi spolu," dodala. "Milujem ju a keď prehrala zápas, bola smutná. V tom okamihu som to napísal papierik," prezradil Saucedo, ktorý by v prípade víťazstva s návrhom počkal.

2. augusta - Kanadský premiér Justin Trudeau prehral stávku s americkým prezidentom Joeom Bidenom a poslal mu sendviče. Obaja štátnici sa stavili o výsledok finálovej série NHL, v ktorej americký klub Tampa Bay Lightning zdolal kanadského súpera Montreal Canadiens 4:1 na zápasy. Obaja politici uzavreli stávku po štvrtom zápase v sérii, Trudeau na ňu vyzval Bidena cez Twitter. Montreal v tomto zápase po triumfe 3:2 po predĺžení znížil stav série na 1:3. Trudeau bol presvedčený, že kanadský tím sériu otočí. Na jeho twitter reagovalo aj vedenie Tampy, klub napísal: "Pán prezident Biden, čo si o tomto myslíte?" Obaja sa napokon dohodli na stávke, podrobnosti neoznámili. Trudeau napokon napísal: "Dlho som trávil túto prehru, bolo to srdcervúce. Ale stávka je stávka. Dlho som premýšľal, čo vám pošlem. Sendviče so skvelým údeným mäsom z Montrealu sú na ceste k vám." Prezident USA odpovedal: "Viem, že vás to bolí, ale stávka je stávka a teším sa, že ste dodržali sľub." V drese Tampy sa z triumfu tešil aj slovenský obranca Erik Černák, v kádri Montrealu bol jeho krajan Tomáš Tatar, ktorý však vo finálovej sérii nedostal šancu v zostave. Nie je to prvýkrát, čo obe krajiny prostredníctvom politických špičiek uzavreli stávku. Stalo sa tak aj počas ZOH 2014 v Soči pred semifinálovým duelom hokejového turnaja. Kanada v ňom zdolala USA 1:0 gólom Jamieho Benna.3. augusta - Organizátori olympijských hier v Tokiu museli riešiť kuriózny prípad. Jeden z členov moldavskej výpravy mal totiž hrubo porušiť protipandemické opatrenia. Išlo pritom o takzvaného COVID-19 liaison officer-a (CLO), teda funkcionára, ktorý má na starosti práve dodržiavanie všetkých pravidiel, nariadení a opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu u všetkých členov tímu krajiny. Odhalil sa pritom sám, keďže na sociálnej sieti zverejnil fotografie z prechádzky mestom. Marketingový riaditeľ Moldavského olympijského výboru mal ísť na nepovolenú prehliadku japonského hlavného mesta. Na sociálne siete následne zavesil fotografiu pred chrámom Sensó-dži, na ktorej pózuje bez rúška a s miestnymi obyvateľmi v tradičných kimonách, i ďalších turistických miestach. Podľa pravidiel Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a organizátorov v takzvanom "playbooku" boli pre výpravy zakázané prehliadky mesta a návštevy turistických atrakcií. Účastníci OH nesmeli chodiť mimo vyhradených priestorov a mali zákaz navštevovať populárne turistické miesta, obchody, reštaurácie či bary. Taktiež boli povinní neustále nosiť rúška alebo respirátory. V prípade nedodržania pravidiel im hrozili sankcie v podobe pokút, diskvalifikácie i odobratia akreditácie na hry.

6. augusta - Brit Thomas Daley sa na sociálnych sieťach pochválil svojim výsledkom mimo športového diania. Daley spolu s Mattom Leeom získal na OH 2020 v Tokiu zlaté medaily v synchronizovaných skokoch z 10 m dosky, no počas pretekov ho kamery a fotoaparáty akreditovaných novinárov zachytili na tribúne v pozícii, ako štrikuje. Fotografia štrikujúceho Daleyho sa v dejisku hier stala nesmierne populárnou. Športovec neskôr vysvetlil, že štrikovanie je jeho veľký koníček a venoval mu samostatný účet na Instagrame. Práve na tejto sociálnej sieti sa potom pochválil novým svetrom. Na chrbte sú olympijské kruhy, logo olympijského výboru Veľkej Británie a názov Team GB. "Keď som prišiel do Tokia, chcel som urobiť niečo, čo by mi pripomenulo olympijské hry, aby som si ich v budúcnosti zapamätal. Vytvoril som túto farebnú šablónu, ktorá obsahuje všetko, čo bolo na tejto olympiáde," napísal Daley. Fotografia pózujúceho Daleyho s jeho svetrom mala za 18 hodín viac ako 430-tisíc "lajkov".



13. augusta - Diváci v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) sa s oneskorením dočkali prenosov z olympiády v Tokiu 2020. Dva dni po skončení hier odvysielala štátna televízia zápasy ženského futbalového turnaja Veľká Británia - Čile (2:0) a Brazília - Čína (5:0), ktoré sa hrali v úplne prvý súťažný deň ešte 21. júla. KĽDR sa ako jediná členská krajina Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na olympiáde v Tokiu nezúčastnila. Odôvodnila to obavami z nakazenia svojich športovcov koronavírusom.

SEPTEMBER

11. septembra - Cristiano Ronaldo a Lionel Messi patria k najlepším futbalistom v histórii, ale ich prínos siaha ďaleko za trávniky. Marketingový potenciál oboch hviezd dokazuje aj štatistika predaných dresov v nových pôsobiskách. Messi v auguste podpísal zmluvu s Parížom St. Germain, keď po dvadsiatich rokoch opustil Barcelonu. Ronaldov prestup z Juventusu do Manchestru United bol možno ešte prekvapujúcejší. Hoci sa o jeho odchode špekulovalo už dlhšie, sám hráč do poslednej chvíle nechcel prezradiť podrobnosti o svojej budúcnosti. Navyše, s jeho menom médiá spájali najmä Manchester City či Paríž St. Germain, no v hre bol údajne aj návrat do Realu Madrid. Ronaldo si napokon vybral klub, ktorý ho katapultoval medzi svetovú elitu. A hoci väčšina fanúšikov už jeho červený dres s číslom sedem zrejme vlastnila, neodradilo ich to od kúpy novej verzie. Podľa Daily Mail predali United od 2. septembra, keď potvrdili jeho číslo 7, Ronaldove dresy v hodnote 18,1 milióna libier, čím Portugalčan stanovil rekord v Premier League. V tomto smere nechal ďaleko za sebou svojho rivala Messiho. Argentínsky útočník mal síce náskok troch týždňov, ale PSG získal na predaji dresov s číslom 30 "iba" 103,8 milióna libier.15. septembra - Cristiano Ronaldo zažil pred zápasom Ligy majstrov v Berne nepríjemné chvíle. Počas rozcvičky trafil loptou usporiadateľku, pre ktorú mal napokon celý príbeh šťastný koniec. Okrem mierneho otrasu totiž dostala od hviezdy hostí dres. Ronaldo trafil ženu, ktorá stála za bránou, tá sa na chvíľku ocitla na zemi. Jej stav skontroloval zdravotnícky personál a aj samotný futbalista. Ako "odškodné" jej daroval svoj dres, čo na štadióne vyvolalo búrlivý potlesk. Ronaldo neskôr najprv umlčal štadión v Berne gólom v 13. minúte, no domáci otočili výsledok zápasu a napokon sa tešili z triumfu 2:1.

30. septembra - Hokejový útočník Tomáš Tatar má aj vo svojom novom klube New Jersey Devils svoje obľúbené číslo. Musel však kvôli tomu siahnuť hlboko do peňaženky, pretože dres s číslom 90 obliekal v tíme jeho nový spoluhráč Jesper Boqvist. Tatar si číslo vykúpil drahými hodinkami. Slovenský krídelník podpísal s "diablami" dvojročnú zmluvu počas tohto leta. Svoju obľúbenú deväťdesiatku, ktorú v NHL nosil aj predtým v Montreale a vo Vegas, však nemal voľnú. Boqvist mu ju napokon prenechal, keďže od 30-ročného Slováka dostal hodinky značky Hublot.30. septembra - Päť európskych severských krajín vyzvalo Medzinárodnú hádzanársku federáciu (IHF), aby prehodnotila jednotné pravidlá v súlade s rodovou rovnosťou. Stalo sa tak po tom, čo potrestali reprezentáciu Nórska v plážovej hádzanej za nosenie šortiek namiesto bikín. Nórkam udelili pokutu za nevhodné oblečenie po tom, čo si na protest proti pravidlu na turnaji v Bulharsku obliekli šortky. Muži môžu nosiť tričká a šortky, zatiaľ čo ženy musia mať na vrchu športový top a na spodku bikiny. "Toto pravidlo je zastarané a človek by si myslel, že patrí do iného storočia," povedala dánska ministerka športu Ane Halsboe-Jörgensenová. Pod otvorený list adresovaný IHF sa podpísalo päť ministrov športu z Dánska, Nórska, Švédska, Islandu a Fínska. Americká popová speváčka Pink podporila nórsky tím a ponúkla sa, že zaplatí pokutu 1500 eur. Na twitteri uviedla, že je na tím veľmi hrdá za protesty proti pravidlám a podľa nej by mala byť IHF potrestaná za sexizmus.

8. októbra - Britský tenista Andy Murray získal späť snubný prsteň a tenisky, ktoré mu zmizli počas prípravy na turnaj ATP v Indian Wells. Spôsob, ako sa mu podarilo ich získať späť, Škót neupresnil. Spomenul iba, že to chcelo niekoľko telefonátov so strážnou službou hotela. Trojnásobný grandslamový víťaz si cez noc nechal obuv vysušiť pod autom, ale ráno ju tam už nenašiel. Neskôr zistil, že v topánkach zabudol aj obrúčku. "Verili by ste tomu? Stále strašne smrdia, ale mám topánky späť. Obrúčku taktiež. Hneď sa mi vrátila dobrá nálada. Ďakujem všetkým, čo zdieľali tento príbeh," uviedol Murray, ktorý priznal, že stratou obrúčky pôvodne veľmi rozosmutnil svoju manželku.14. októbra - Ženský futsalový tím Banfield v Argentíne si dal v zápase s Gimnasia y Esgrima úmyselné štyri vlastné góly, aby sa v nasledujúcom kole turnaja vyhol silnejšiemu súperovi. Trénera tímu aj jeho asistentov okamžite vyhodili. Banfield v inkriminovanom zápase viedol 2:0 a potom si dal úmyselné štyri vlastné góly (2:4). Súperky Banfieldu oslávili víťazstvo aj na svojom profile na sociálnych sieťach, ale súčasne konanie protihráčok označili za nešportové.

19. októbra - Argentínsky futbalista Mauro Icardi sa rozišiel so svojou manželkou Wandou Naraovou. Tá je zároveň aj agentkou 28-ročného útočníka, ktorý si oblieka dres francúzskeho šampióna Paríža St. Germain. Naraová na svojom Instagrame oznámila manželovu neveru, vymazala spoločné fotografie a odhlásila sa z jeho účtu. "Zabil si rodinu kvôli prostitútke," napísala. Správu o rozchode neskôr potvrdila aj argentínskej novinárke Ker Weinsteinovej. Icardi údajne podviedol svoju manželku s argentínskou herečkou a modelkou Chinou Suarezovou. Vzťah Wandy a Icardiho sa začal v roku 2013. O rok neskôr sa pár zosobášil, narodili sa im dve dcéry. Naraová bola predtým vydatá za Icardiho priateľa, bývalého stredopoliara Barcelony Maxiho Lopeza, s ktorým má troch synov. V roku 2015 urobil útočník PSG dôležité kariérne rozhodnutie. Vyhodil agenta, s ktorým pracoval 10 rokov. Namiesto toho vymenoval za svojho zástupcu manželku. V roku 2020 podpísal vďaka nej štvorročný kontrakt s PSG v hodnote 50 miliónov eur.

22. októbra - Kuriózny moment sa stal Lewisovi Hamiltonovi počas prípravy na Veľkú cenu USA. Sedemnásobný majster sveta F1 z Veľkej Británie sa mal zúčastniť na tlačovej konferencii spoločne s Charlesom Leclercom, vedľa jazdca Ferrari však zostalo prázdne miesto. Pilot Mercedesu dorazil približne päť minút po začiatku mediálnej akcie a za svoje meškanie sa okamžite ospravedlnil. "Mrzí ma, že meškám. Zostal som zamknutý v mojej miestnosti a nemohol som sa odtiaľ dostať. Nežartujem," citovala Hamiltona agentúra DPA. Podľa jeho tímu sa pokazil zámok a obhajca titulu bude dúfať, že to nebolo zlé znamenie pred nedeľňajšími pretekmi. Brit v priebežnom poradí zaostáva o šesť bodov za vedúcim Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu.

25. októbra - Športová obuv patriaca bývalému legendárnemu basketbalistovi Michaelovi Jordanovi sa na aukcii predala za rekordných 1,47 milióna dolárov. Ide o najvyššiu sumu v histórii, za akú sa kedy predali topánky patriace športovcovi. Topánky patria do série, v ktorých podľa mnohých najlepší basketbalista sveta nastupoval vo svojej prvej sezóne v profilige v roku 1984. V nedávnom období sa predali už viackrát, no stále nedosiahli úroveň najdrahších tenisiek mediálne známej osoby. Tento titul si držia topánky rapera Kanyeho Westa, ktoré sa predali za 1,8 milióna dolárov.

NOVEMBER

9. novembra - Futbalový tréner Siniša Mihajlovič sa stal čestným občanom Bologne. Kouč miestneho FC 1909 absolvoval v talianskom meste transplantáciu kostnej drene a prekonal leukémiu. Čestné občianstvo pre Srba je podľa predstaviteľov Bologne odmenou za "osobitný zmysel pre príslušnosť k miestnej komunite, dôležitú verejnú úlohu a životné skúsenosti v boji s chorobou".

11. novembra - Talianski futbalisti navštívili detskú nemocnicu Bambino Ges v Ríme. Lekárom a ďalším zamestnancom zariadenia, ako aj detským pacientom, vyčarovali úsmev na tvári prinesením víťaznej trofeje z EURO 2020. Výprava "squadry azzurra" sa presunula zo svojho kempu do metropoly krajiny dva dni pred šlágrom C-skupiny kvalifikácie proti Švajčiarsku. Z tribúny Olympijského štadióna si ho pozrelo aj približne 200 zamestnancov nemocnice. Taliani napokon proti Helvétom nespečatili postup na šampionát, o ktorý zabojujú v marcovej baráži.

11. novembra - Tréner nemeckého futbalového klubu 1. FC Kolín Steffen Baumgart odštartoval karnevalovú sezónu v nezvyčajnom kostýme. Oblečenie kouča slovenského reprezentanta Ondreja Dudu, v ktorom prišiel na tréning, v sebe kombinovalo prvky ružového prasiatka a jednorožca. "Bol to môj nápad, vymýšľal som to dlho. Myslím, že sa mi to podarilo," citoval slová kouča, ktorý plyšový kostým doplnil ešte blonďavou parochňou a okuliarmi, portál rp-online.de. Ostatní členovia trenérského štábu sa prezliekli za Steffena Baumgarta. "To sú všetko kópie, to nikto nedokáže," skonštatoval "originál". Útočník Anthony Modeste prišiel v kostýme lekára, Kolín totiž v aktuálnej sezóne výrazne trápia zranenia hráčov.22. novembra - To, že sa futbalový zápas skončí 7:7 a kanonier Ciro Immobile nie je autorom ani jedného gólu, je ťažko predstaviteľné. V benefičnom stretnutí medzi výbermi Vatikánu a Rómov to malo jasný dôvod. Immobile bol totiž rozhodca. Útočníka Lazia Rím získal pre stretnutie pápež František. "Nie je dôležité, kto nastrieľa viac gólov. Rozhodujúci gól strelíte spolu, je to gól nádeje," povedal František počas audiencie Rómom, ktorí na zápas pricestovali z Chorvátska. Za Vatikán odohrali stretnutie príslušníci Švajčiarskej gardy, zamestnanci a ich synovia, mladý hráč s Downovým syndrómom a traja utečenci.

24. novembra - Futbalový tréner Jose Mourinho kúpil svojmu zverencovi Felixovi Afena-Gyanovi nové topánky v hodnote 800 eur. Kormidelník AS Rím tak dodržal slovo, ktoré dal svojmu zverencovi pred ligovým zápasom na ihrisku FC Janov. Osemnásťročný futbalista túžil po luxusných topánkach a Mourinho mu sľúbil, že ak dá gól proti Janovu, tak mu ich kúpi. Mladý futbalista napokon dvoma gólmi v druhom polčase rozhodol o triumfe.



DECEMBER

2. decembra - V rámci série KHL World Games sa zápas medzi Avangardom Omsk a AK Bars Kazaň uskutočnil v netradičnom prostredí - tímy sa stretli v Dubaji v Coca Cola Aréne. Zápasy mimo Ruska sa v rámci série World Games uskutočnili už niekoľkokrát, v októbri 2018 odohral slovenský zástupca Slovan Bratislava dva súboje vo Viedni proti CSKA Moskva a SKA Petrohrad. O záujem SAE vstúpiť do KHL sa šepká už dlhší čas. "Dubaj má veľkú arénu, je nová a krásna. V KHL by bola určite v top 3, to je stopercentné. Ak je zaplnená, musí to byť super. Je to niečo ako vo Vegas v NHL. Ak sa v KHL objaví tím zo SAE, bude to skvelé. Mnohým hráčom by tu neprekážalo hrať," uviedol Nail Jakupov z Omska. Prostredie, ale aj možnosti mimo štadióna, si pochvaľoval aj ďalší hráč Avangardu. "Všetko je tu skvelé, teplo, slnko a dobrý ľad. Toto všetko mám rád. Prišli sme sem, keď už bola tma, ale aj tak sme sa vybrali na prechádzku. Myslím, že si pôjdem ľahnúť na pláž, prečo nie. Neviem, či sa tu dá jazdiť na ťavách, ale verím, že áno. Aj toto je dôvod, prečo som sem prišiel. Či si dám vodnú fajku? Áno, samozrejme," usmial sa ruský útočník Sergej Tolčinskij.



7. decembra - V KHL sa hráči CSKA Moskva tešili už po druhý raz z triumfu po tom, ako strelili rozhodujúci gól v predĺžení. V oboch prípadoch sa tak stalo po kurióznej situácii, keď ich tréner Sergej Fiodorov odvolal brankára a jeho tím tak mal na ľade štyroch hráčov oproti trom korčuliarom súpera. V zámorskej NHL platí pravidlo, že ak tím odvolá v predĺžení brankára a inkasuje, nepripočíta sa mu bod za remízu v riadnom hracom čase. V Rusku toto pravidlo neplatí. "Ak sa problém dostane na úroveň klubových lídrov, alebo generálnych manažérov a budú chcieť zmeniť pravidlá v tejto časti, tak o tom budeme diskutovať. Zatiaľ nemáme v pláne meniť pravidlá, ale vždy je to vecou diskusie a dodržiavania športových predpisov," citoval portál RIA Novosti Sport šéfa rozhodcovskej komisie Alexeja Anisimova. Fiodorov sa k netradičnému kroku odhodlal v zápase na ľade mestského rivala Dinama. Po tom, čo sa domáci dopustili zakázaného uvoľnenia, odvolal tréner CSKA z bránky Ivana Fedotova a Nikita Nesterov vzápätí po vhadzovaní rozhodol o triumfe 3:2. Predtým v domácom zápase 2. decembra rozhodol po podobnej situácii o triumfe CSKA útočník Michail Grigorenko.



9. decembra - Kapitánka austrálskej futbalovej reprezentácie Sam Kerrová zobrala veci do vlastných rúk a muža, ktorý vnikol v Londýne počas zápasu ženskej Ligy majstrov s mobilom na hraciu plochu, poslala k zemi úderom ľavým ramenom. Dvadsaťosemročná útočníčka Chelsea zrazila fanúšika k zemi počas stretnutia s Juventusom (0:0) za jasotu divákov, no za svoje konanie si od rozhodkyne vyslúžila žltú kartu. Na zverejnených záberoch je vidno pomalý postup organizátorov voči mužovi. "Toto by malo slúžiť pre všetkých ako pripomienka, že bezpečnosť hráčov je na prvom mieste," povedala trénerka Chelsea Emma Hayesová. "V ženskom futbale som nikdy nič podobné nevidela," reagovala športová reportérka Molly Hudsonová. Korešpondentka Ameé Ruzkaiová podľa internetového portálu dailymail.co.uk označila Kerrovej úder za "umelecké dielo".