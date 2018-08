Najlepšie plateným hercom je George Clooney, nie však vďaka filmom

George Clooney, archívna snímka. Foto: TASR/AP George Clooney, archívna snímka. Foto: TASR/AP

New York 23. augusta (TASR) - Americký herec George Clooney obsadil prvú priečku rebríčka najlepšie platených hercov, ktorý každoročne pripravuje časopis Forbes. Podľa neho zarobil Clooney medzi 1. júnom 2017 a 1. júnom 2018 viac peňazí, než sa akémukoľvek inému hercovi dosiaľ podarilo za jediný rok, informoval v stredu denník The Guardian.Clooneyho zárobky z filmového priemyslu však v tejto bilancii tvoria iba zlomok; väčšina jeho príjmov pochádza zo spoločnosti Casamigos, ktorá vyrába tequilu. Clooney túto značku založil v roku 2013 s dvoma ďalšími podnikateľmi pôvodne preto, aby mali dostatočný osobný príjem vysokokvalitnej tequily.Vlani túto firmu odkúpila britská nadnárodná spoločnosť Diageo za miliardu dolárov. "Ak by ste sa nás pred štyrmi rokmi opýtali, či máme miliardovú spoločnosť, nemyslím si, že by sme boli povedali áno," uviedol v čase zverejnenia predmetnej dohody Clooney, ktorý sa tiež v roku 2017 stal otcom dvojčiat.Clooney (57), manžel britsko-libanonskej advokátky Amal Clooneyovej, ktorá sa špecializuje na medzinárodné právo a ľudské práva, je medzi milovníkmi nápojov najviac známy ako reklamná tvár švajčiarskej kávovej značky Nespresso.Podľa magazínu Forbes predstavuje jeho príjem v zmienenom období 239 miliónov dolárov. Na druhom mieste skončil Dwayne Johnson so zárobkom 119 miliónov dolárov a na tretej priečke je Robert Downey Jr. so ziskom 79 miliónov dolárov. Najlepšie platenou herečkou sa stala Scarlett Johanssonová, ktorej zárobok je 40,5 milióna dolárov.