Najlepšie podcasty, ktoré menia svet? Rozhovor s organizátormi súťaže Podcast roka

23.8.2023 (SITA.sk) -Prvý ročník súťaže Orange Podcast roka 2023, ktorého cieľom bolo oceniť najlepšie podcasty a podporiť rozvoj podcastovej scény na Slovensku je už minulosťou. Aký príbeh sa skrýva za vznikom tejto výnimočnej súťaže a ako hodnotia jej prvý ročník samotní organizátori? Dozviete sa v nasledujúcom rozhovore.Takto pred rokom sme sa so Štefanom Ryžou , a Dankou rozhodli urobiť Podcast roka. Na tabuľu sme si nakreslili príjemný malý komorný projekt, ktorý sme zatiaľ celý kreovali v online priestore. Veď teda sme digitálna agentúra okto—digital , tam sme doma a okrem toho máme náš podcastový boutique Shtoodio , takže podcastom sa venujeme. Prišlo nám to ako skvelý nápad a skvelé prepojenie. Naše chcenie, možnosti a očakávania sa začali násobiť. Vtedy nám Dávid Matej expresne rýchlo odpovedali na mail - či aj oni sú v podcastoch až po uši ako my. A kamarátstvo bolo na svete. Organizátorsky sme sa dopĺňali od samého začiatku a vďaka ich podcastovému portálu skpodcasty sme postavili pevné základy súťaže, ktorá na Slovensku doteraz chýbala.Najprv nás s Matejom takýto mail prekvapil, o to viac, lebo sme nad rozbehnutím súťaže uvažovali už rok predtým. Vtedy sme aj oslovili organizátorov českého Podcastu roka, či nám neporadia a boli veľmi milí, len sme zistili, že je to na nás veľký projekt. Ale po prvom osobnom stretnutí s tímom Shtoodia sme si povedali, že toto sú skvelí ľudia, ktorí majú rovnaké predstavy ako my a ešte aj skúsenosti s organizáciou. Nasledovalo už len nekonečné množstvo práce, na konci ktorej bol myslím veľmi úspešný prvý ročník.Náš spoločný cieľ bol jasný: oceniť najlepšie podcasty v rôznych kategóriách a podporiť rozvoj podcastovej scény na Slovensku. Prostredníctvom dôkladného hodnotenia, kombinácie hlasov verejnosti a náročného úsudku našej poroty sme sa snažili odmeniť výnimočných tvorcov obsahu a dostať ich prácu do popredia.Z nášho pohľadu to bola najmä podpora podcastovej scény a popularizácia podcastov. Keďže podcasty neexistujú na jednom mieste, sú decentralizované, je ťažké pre nových poslucháčov objavovať tie najpopulárnejšie a najpočúvanejšie. Vidíme to aj pri návštevnosti portálu skpodcasty.sk - jedným z najhľadanejších výrazov, ktoré sa na Slovensku v súvislosti s podcastmi objavujú je práve "najlepšie podcasty”. Vďaka súťaži Podcast roka a jej výsledkom tak dostanú aj noví poslucháči pomerne relevantné odporúčania.Ako s každým novým projektom bola najväčšia výzva presvedčiť partnerov o našej schopnosti súťaž zorganizovať, a že podcastová scéna má o niečo ako Podcast roka záujem.Neviem, či prináleží organizátorom hodnotiť vlastnú prácu, ale reakcie a spätná väzba od účastníkov podujatia aj zvyšku podcastovej scény boli pozitívne. Viacerí sa zhodli, že niečo podobné na Slovensku chýbalo. Za organizátorov môžem dodať, ako veľmi nás potešila podpora od veľkých hráčov na trhu, ale aj aktívna účasť mnohých tvorcov, ktorí vyzývali svojich poslucháčov, aby za nich v súťaži hlasovali.Podarilo sa nám urobiť to, čo doposiaľ nikto neurobil a máme súťaž, ktorá chýbala v tejto dynamicky rastúcej oblasti. Som hrdá na to, že prvý ročník neskončil ako malá online anketa a vďačná za dôveru, ktorú nám partneri preukázali.: Jedna z vecí, ktorú sme ako organizátori cítili bola radosť z toho, že sa tvorcovia podcastov stretli na jednom mieste. Potvrdili nám to aj viacerí účastníci podujatia k odovzdávaniu cien. Ešte nikdy predtým sa niečo také nestalo, napriek tomu, že viac ako päť rokov na Slovensku prebieha podcastová revolúcia.Už teraz vieme, že budúci ročník musí byť väčší. V akých presne ohľadoch, o tom sa ešte rozprávame v organizačnom tíme, ale videli sme veľmi veľký záujem a o to väčší potenciál. Prvý ročník sme museli zorganizovať za menej ako tri mesiace. Na druhý ročník máme celý rok a prípravy už prebiehajú. Vždy sa dá viac a lepšie komunikovať, či už s podcastermi, ale aj poslucháčmi, ktorí rozhodujú, kto vyhrá. Čím viac hlasov príde, tým väčšiu legitimitu bude mať súťaž a toto sme si odniesli ako dôležitú lekciu.Budúci ročník a všetky po ňom by v ideálnom prípade mali mať aj osvetový rozmer. Chceme byť užitočným zdrojom informácií zo sveta podcastov pre tvorcov aj poslucháčov.Využili sme príležitosť zorganizovať Podcast roka u nás ako prví, ale určite nezaspíme na vavrínoch. Veríme, že tí, čo pochybovali, sa zapoja do ďalšieho ročníka naplno.Našu porotu tvoril ( Damián Vlado ) a boli ochotní stráviť počúvaním podcastov 100 hodín. V prvom ročníku sa súťažilo v piatich hlavných kategóriách a finálne poradia vznikli hlasovaním poroty nezávisle od seba, to tvorilo 50% bodov a zvyšných 50% bodov určili hlasy verejnosti. Predvýber pre porotu z celkového počtu vznikol na základe údajov z top rebríčkov podcastov na Spotify a Apple Podcastoch. Následne porota vybrala zo 60 podcastov užší výber 25 na základe troch hlavných kritérií: obsah, forma a vplyv. Niektorým porotcom vraj skoro vybuchla hlava, niektorí si v nich našli dokonca aj biznis príležitosť, niektorí sa veľmi potešili z poznania nových podcastov, niektorým v shorliste jeho favoriti chýbali. Aj keď sme porotu vyskladali veľmi rôznorodo, sme potešení z toho, aké mená sa nám podarilo hneď v prvom ročníku presvedčiť. Výsledky od poroty sa prekvapivo na prvých miestach líšili len veľmi mierne, čiže v konečnom dôsledku rozhodlo, ako veľmi dokázali tvorcovia presvedčiť svojich poslucháčov, aby za nich hlasovali. Veríme, že budúci rok do toho vhupnú všetci producenti podcastov na Slovensku naplno.Za víťazstvom Nevyhorených (a všetkých ostatných podcastov, ktoré vo svojich kategóriách vyhrali) stojí vysoké bodové hodnotenie od poroty v kombinácii s obrovskou podporou od poslucháčov. Body porotcovia udeľovali podľa vlastného uváženia a hodnotili veľmi komplexne: obsahovú stránku, formálnu a technickú stránku, a tiež aj čo okrem epizód pod značkou podcastu tvorcovia prinášajú. Okrem toho Nevyhorení aktívne komunikovali, že v súťaži sú zapojení a to, ako môžu za podcast ľudia hlasovať. Toto mohol (a mal) urobiť každý podcaster, ktorý chcel zabojovať o popredné priečky v kategórii, alebo za hlas v absolútnom poradí - v extra ocenení Miláčik. V prospech Nevyhorených hral aj fakt, že nejde výlučne o podcast. Kniha, diár, magazín, aktívne sociálne siete, YouTube kanál - táto kombinácia zásahu v online aj offline svete a k tomu jedinečná, zapamätateľná a konzistentná vizuálna identita. Ostatní podcasteri sa môžu inšpirovať a v rámci svojej tvorby a prínosu prekročiť podcastové hranice. Tiež odporúčam priamy a častý dialóg s publikom.To, vďaka čomu podcast oslovil veľkú skupinu ľudí (predchádzajúca otázka) je zároveň aj to, čím sa odlišuje od mnohých iných podcastov. Všeobecne v súťaži bodovali podcasty o zdraví. Téma duševného zdravia, ktorej sa venujú Nevyhorení, je u nás konečne široko prijímaná a jej dôležitosť ľudia vnímajú.To si netrúfam povedať. To si netrúfam povedať. Mňa oslovili cez zaujímavých hostí a rozhovory, v ktorých idú do hĺbky.Aby som bol tematický, a myslím to aj vážne, tak určite bude všetkým lepšie, ak sa budeme navzájom lepšie počúvať.Nebrániť sa možnosti robiť veci spoločne. Keď si nájdete dokonalý tím, dokážete veľké veci.Každý z nás môže od dnes byť lepší k sebe. Pochváliť svoj odraz v zrkadle, dopriať si minútu oddychu, povedať bez výčitiek "nie"...