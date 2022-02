Najlepšie výsledky Notina v histórii: Objednávky za 737 miliónov eur, 4 milióny nových zákazníkov a ďalšia expanzia

Notino odoslalo za rok viac ako 16 miliónov objednávok

4.2.2022 (Webnoviny.sk) -Celkový počet zákazníkov Notina presiahol 20 miliónov, iba minulý rok v e-shope nakúpili. "Vážime si dôveru, ktorú k nám majú naši zákazníci. Potvrdením, že ideme správnym smerom je nielen tento rekordný rast, ale aj samotná zákaznícka spokojnosť, ktorá dosiahla historický vrchol a výrazne prekonala zatiaľ najlepší rok 2020. Zároveň nás motivuje posúvať naše plány ešte ďalej," komentovalNotino zaznamenalo rast vo všetkých krajinách, kde pôsobí. Extrémne sa mu darilo vo Veľkej Británii, kde zvýšilo rast o 106 %, v Taliansku o 72 %, v Bulharsku o 70 % a vo Francúzsku o 47 %. V Slovenskej republike rástla spoločnosť o 25 %. Nadpriemerne sa e-shopu darilo aj doma v Českej republike, kde zaznamenal 30 % nárast. "Neustále rozširujeme portfólio a pracujeme na vývoji nových a inovatívnych služieb. Ľuďom tým ešte viac zjednodušíme nákup u nás, aby sme boli voľbou číslo jeden nielen pre nových, ale aj stálych zákazníkov," vysvetľuje úspech Kocián., teda o 4 milióny viac ako minulý rok. Rekordným dňom bol Black Friday, 27. novembra, so 182-tisíckami objednávok a 570-tisícmi predaných produktov za jediný deň. V priemere je to 6,5 produktu za sekundu.Notino doručuje balíky zákazníkom celkovo do 28 krajín. Spoločnosť v minulom roku expandovala do Írska, Lotyšska, Litvy a Estónska. Najvzdialenejším miestom doručenia bol Anadyr, najvýchodnejšie mesto Ruska, ktoré lemuje Tichý oceán.Notino okrem toho plánuje ďalšiu zahraničnú expanziu v podobe nového distribučného centra a spoločnosť nevylučuje ani vstup na nové trhy.Notino predalo za minulý rok, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o. Najväčšiu časť košíka predstavujú parfumy, ktoré zastupujú polovicu obratu celej firmy. Medziročne táto kategória vzrástla o 30 %, teda oveľa viac ako minulý rok.V porovnaní s rokom 2020 významne narástol aj obrat kozmetických kategórií: líčenie (o 51 %), starostlivosť o pleť (o 45 %) a vlasová kozmetika (o 44 %). Ide o kľúčové kategórie spoločnosti, ktoré buď presahujú alebo sa blížia k obratu 80 miliónov eur. "Tieto čísla potvrdzujú, že boom dopytu po kozmetike a prípravkoch osobnej starostlivosti, ktorý spustila pandémia koronavírusu, stále trvá. Zákazníci sú pri nákupe motivovaní snahou cítiť sa lepšie," doplnil Kocián.Počet unikátnych produktov spoločnosti sa zvýšil z pôvodných 55-tisíc na 83-tisíc. Pri tradičnom sortimente rozšírilo Notino portfólio svojich produktov a zameralo sa na segment starostlivosti o zdravie. Najnovšie tak slovenskí a českí zákazníci môžu v Notine nakúpiť voľnopredajné lieky, vitamíny, minerály a iné doplnky stravy, rovnako aj zdravú a športovú výživu alebo produkty pre matku a dieťa.Medzi dôležité míľniky roku patrilo tiež otvoreniev centre Brna, ktorá je. "Táto nová a moderná predajňa je ukážkovým príkladom toho, akou cestou sa chceme v budúcich rokoch uberať. Je to výnimočne široký sortiment, inovatívne služby, ktoré inde nenájdete, nové technológie. Spolu s nimi úplne jednoduchý a intuitívny prístup k nákupu. Naším dlhodobým cieľom je, aby bola pre zákazníka návšteva Notina chvíľou, kedy sa odmení našou starostlivosťou," uzatvoril Kocián.Notino je najväčší internetový obchod s parfumami a kozmetikou v Európe. Jeho cesta sa začala v Českej republike v roku 2004. V roku 2005 Notino vstúpilo na slovenský trh. Firma sa však rýchlo začala meniť na jedného z najsilnejších hráčov na poli krásy a e-commerce. K dnešnému dňu Notino pôsobí na 28 európskych trhoch, kde okrem iného prevádzkuje 26 kamenných predajní. Je autorizovaným partnerom najväčších svetových beauty značiek ako je DIOR, Lancôme, Gucci, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Chloé, Hugo Boss, Estée Lauder a mnoho ďalších. V portfóliu má 83-tisíc produktov od viac ako 1 500 značiek.Ročný obrat Notina dosiahol v roku 2021 737 miliónov eur. Notino ročne predá viac ako 75 miliónov produktov a vybaví 16 miliónov objednávok. Počas vianočnej sezóny odošle za jediný deň viac ako 180 000 balíkov.Cieľom spoločnosti je robiť krásu dostupnejšou. Dosahuje to nielen vďaka bezkonkurenčne najširšiemu výberu, ale tiež vďaka skvelým cenám a jedinečným službám. Spoločnosť vyniká excelentným zákazníckym servisom, rýchlym a spoľahlivým doručením balíkov, bezpečnými a modernými platobnými metódami či prehľadným webom orientovaným na zákazníka. Práve tieto služby oceňuje viac ako 20 miliónov zákazníkov po celej Európe.Informačný servis