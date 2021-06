Najlepším filmom Art Film Festu sa stala snímka Rozkoš

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na záverečnej tlačovej konferencii svojho 28. ročníka vyhlásil košickýlaureátov a laureátky cien. Víťazovvyberala spomedzi deviatich súťažných filmov trojčlenná porota, ktorú tvorili dramaturgičkarežisérkaa herečkaCenuzískala snímka(Pleasure, 2021) švédskej režisérky menoma producentskej trojice. "Natočiť film o porne je pasca. Filmu Rozkoš sa podarilo vyhnúť všetkým klišé, exploatácii a fetišizácii exotického sveta porna, a zároveň prinútiť nás konfrontovať sa s vlastnými hranicami a položiť si otázku, kde je (by bola) tá moja," hovorí vo svojom oficiálnom vyhlásení porota.získal srbský režisérza film(Oaza, 2020). Porotkyne ho ocenili "za bravúrne vedenie nehercov a odvahu spracovať veľkú tému lásky, a zároveň aj potrebu každého človeka rozhodovať o svojom živote v akomkoľvek prostredí."podala švédska herečkaporotu zaujalo jej stvárnenie hlavnej hrdinky filmu(Pleasure, 2021). Ocenenie získala "za obraz silnej ženy, schopnej absolútneho fyzického a psychického sebaobnaženia, ktorá vedome vstupuje do odvrátenej strany zábavného priemyslu, chce za každú cenu uspieť a napriek všetkým prehrám nestratí kontrolu nad svojím životom a rozhodnutiami."získal ruský herec, predstaviteľ hlavného hrdinu filmu(Kitoboy, 2020). Porota ocenila jeho "schopnosť preniesť nás do vzdialeného sveta Čukotky a krehkého obdobia chlapčenského dospievania."Porota sa rozhodla udeliť aj. Za kameru filmu(Sweat, 2020) poputuje do rúk poľského kameramanaPorotkyne vyzdvihli "dynamický subjektívny obraz, ktorý nás dostal priamo pod kožu hlavnej hrdinky – osamelej ženy v centre mediálnej pozornosti.""Takmer všetky filmy v súťaži boli výnimočné svojou úprimnosťou a schopnosťou vtiahnuť nás do životov a svetov ľudí, ktorých v mainstreamových médiách skoro nevidíme. Či už ide o hendikepovaných dospievajúcich, bojujúcich za slobodu a lásku, alebo influencerov v centre pozornosti sociálnych médií, iránskych robotníkov, ktorí uprostred púšte strácajú nie len robotu, ale aj vlastnú identitu, pornohviezdy, rodičov, ktorým systém ukradne deti, alebo lovcov veľrýb na konci sveta - vďaka týmto filmom sa môžeme na svet pozerať komplexnejšie a s väčšou empatiou, a za to ďakujeme všetkým ich tvorcom," stojí vo vyhlásení poroty.Art Film Fest spoločne sako hlavným mediálnym partnerom festivalu vyhlasujú každoročne. Víťaznou snímkou, ktorá získal najviac diváckych hlasov, sa stala komédia(Un triomphe, 2020). Zaujímavosťou je, že snímku, ktorá si získala srdcia divákov a diváčok Art Film Festu, ocenila ajako najlepšiu komédiu minulého roka.Hlasujúci zároveň sami súťažili o(model Kia XCeed) na jeden víkend, ktoré poskytla spoločnosťa tiež o. Tento balíček predmetov získalo aj ďalších desať vyžrebovaných. Diváčka či divák, ktorý si na Art Film Feste stihne pozrieť najväčší počet filmov, získana nasledujúci ročník festivalu.skončí dnes v noci dvojicou premietaní pod hviezdnym nebom – na košickom amfiteátri a na nádvorí Katovej bašty v historickom centre meste. Viac informácií o zvyšnom programe podujatia nájdu záujemcovia a záujemkyne na jeho webstránke . Termín budúcoročného festivalu ohlásil umelecký riaditeľnaInformačný servis