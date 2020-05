Najlepším hádzanárom Slovenska sa stal brankár Žernovič, rozhodli fanúšikovia v ankete

Nástupca Richarda Štochla

Úspech v silnej konkurencii



Hádzanár roka 2019



anketa Slovenského zväzu hádzanej - muži



Hádzanár roka: Marián Žernovič

Najlepšia sedmička: Marián Žernovič, Lukáš Péchy, Jakub Prokop, Ľubomír Ďuriš, Šimon Macháč, Vladimír Guzy, Tomáš Urban

Talent roka: Tomáš Smetánka

Najlepší Slovák v extralige: Martin Straňovský



Prehľad doterajších víťazov ankety SZH o najlepšieho hádzanára:

1973 - Andrej Lukošík

1974 - František Šulc

1975 - Ján Packa

1976 - Ján Packa

1977 - Marián Hirner

1978 - Ján Packa

1979 - František Šulc

1980 - Marián Hirner

1981 - František Šulc

1982 - Jaroslav Papiernik

1983 - Jaroslav Papiernik

1984 - Milan Brestovanský

1985 - Milan Brestovanský

1986 - Milan Brestovanský

1987 - Milan Brestovanský

1988 - Peter Mesiarik

1989 - anketa sa nekonala

1990 - Ľubomír Švajlen

1991 - Martin Lipták

1992 - Milan Foľta

1993 - Ľubomír Švajlen

1994 - Ľubomír Švajlen

1995 - Michal Jančo

1996 - Maroš Kolpak

1997 - Maroš Kolpak

1998 - Richard Štochl

1999 - Richard Štochl

2000 - Richard Štochl

2001 - Daniel Valo

2002 - Daniel Valo

2003 - Daniel Valo

2004 - Peter Kukučka

2005 - Radoslav Antl

2006 - Martin Straňovský

2007 - Daniel Valo

2008 - Richard Štochl

2009 - Richard Štochl

2010 - Richard Štochl

2011 - Richard Štochl

2012 - Richard Štochl

2013 - Richard Štochl

2014 - Radoslav Antl

2015 - Ľubomír Ďuriš

2016 - Tomáš Urban

2017 - Radoslav Antl

2018 - Ľubomír Ďuriš

2019 - Marián Žernovič



23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Najlepším hádzanárom Slovenska v roku 2019 sa stal Marián Žernovič. Brankár maďarského Ferencvárosu Budapešť vystúpil na domáci mužský hádzanársky trón premiérovo, žezlo prevzal po Ľubomírovi Ďurišovi.Kvôli obmedzeniam spôsobených pandémiou koronavírusu sa ocenenie vyhlásenie ankety Slovenského zväzu hádzanej (SZH) konalo prostredníctvom internetu, deň pred Žernovičom za najlepšiu slovenskú hádzanárku vyhlásili Moniku Rajnohovú.Výber najlepších hádzanárov SR mali opäť pod palcom fanúšikovia, ktorí hlasovali za vybraných kandidátov.Dvadsaťosemročný Marián Žernovič je už siedmym brankárom, ktorý sa stal najlepším hádzanárom SR.Muž spomedzi troch žrdí triumfoval opäť po šiestich rokoch, predtým naposledy v roku 2013 uspel deväťnásobný víťaz ankety Richard Štochl.Žernovič v sezóne 2018/2019 dotiahol Ferencváros Budapešť k 7. miestu v miestnej lige, v predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 figuroval jeho tím na 5. priečke."Keď som si pozrel užšiu nomináciu, tak som si pomyslel, že bude ťažké uspieť v tejto konkurencii, kde boli nielen hráči účinkujúci v Lige majstrov, ale aj ďalší výborní hádzanári a opory svojich tímov. Keď som sa však ocitol medzi sedmičkou nominovaných, v kútiku duše som veril, že by to mohlo vyjsť. Hoci mám za sebou najlepšie obdobie, neveril som, že sa to podarí. Teraz sa však z toho veľmi teším. Myslím si, že najviac zavážila reprezentácia, hoci naše výsledky v poslednom období neboli úplne najlepšie.“ povedal Marián Žernovič podľa webu SZH.Žernovič sa dostal aj do najlepšej sedmičky podľa jednotlivých hráčskych postov, spolu s ním aj Lukáš Péchy, Jakub Prokop, minuloročný celkový víťaz Ľubomír Ďuriš, Šimon Macháč, Vladimír Guzy a Tomáš Urban.Talentom roka sa stal 18-ročný Tomáš Smetánka z Topoľčian, za najlepšieho Slováka v domácej extralige vyhlásili Martina Straňovského z Tatrana Prešov.