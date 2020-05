Najlepším ruským hokejistom v histórii NHL je podľa kanadského portálu Sergej Fiodorov

Fiodorov v kanadskej sieni slávy

Ovečkin naháňa Gretzkého



Najlepší ruskí hokejisti histórie NHL



podľa The Hockey Writers



1. Sergej Fiodorov, 2. Alexander Ovečkin, 3. Alexander Mogiľnyj, 4. Pavel Bure, 5. Pavel Daciuk, 6. Sergej Zubov, 7. Jevgenij Malkin, 8. Igor Larionov, 9. Iľja Kovaľčuk, 10. Sergej Gončar, 11. Sergej Bobrovskij, 12. Alexej Žamnov, 13. Alexej Kovaľov, 14. Nikolaj Chabibulin, 15. Nikita Kučerov



4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Gólový bombardér Alexander Ovečkin je hrajúca legenda ruského hokeja, ale najlepším hráčom histórie NHL z najväčšej krajiny sveta zatiaľ nie je. Je ním Sergej Fiodorov, prvý ruský hokejista, ktorý v NHL dosiahol v produktivite 1000 bodov.Tretia priečka patrí Alexandrovi Mogiľnému a štvrtá Pavlovi Buremu. Pätorku najlepších uzatvára Pavel Daciuk. Poradie zostavil portál The Hockey Writers.Bývalý útočník Detroitu Washingtonu Fiodorov nazbieral v NHL 1179 bodov a do pamätí vošla najmä jeho 120-bodová sezóna 1993/1994. V rokoch 1997, 1997 a 2002 v drese Detroitu vybojoval slávny Stanleyho pohár.Výnimočnosť Fiodorova sa však nemerala iba počtom bodov a produktivitou v zápasoch. "Vedel hrať na centri aj na krídle a tréner Scottie Bowman ho vo svojom systéme v Detroite často využíval aj ako brániaceho útočníka. Bol jedným z najlepších obojsmerných hráčov a vôbec najlepším Rusom v tomto ohľade. Nečudo, že ho v roku 2015 uviedli do Siene slávy zámorského hokeja," píše The Hockey Writers.K hokejistom na druhom až piatom mieste zostavovatelia doplnili takýto komentár. "Ovečkin sa každým rokom približuje k tomu, aby sa stal najlepším strelcom histórie NHL. Hviezda Washingtonu už reálne naháňa Gretzkého. Najlepšiu trojku dopĺňa výnimočný strelec aj asistent z Buffala New Jersey či Toronta Mogiľnyj. Štvrtý je rýchlik Bure, ktorého každý poznal pod prezývkou "ruská raketa" z Vancouveru, Floridy NY Rangers a päticu najlepších dopĺňa "kúzelník" z Detroitu Daciuk."Kanadský portál pripomína, že zo súčasných ruských hokejistov sa v prvej desiatke histórie objavili už len Jevgenij Malkin na siedmom a Iľja Kovaľčuk na deviatom mieste. Sergejovi Bobrovskému patrí jedenásta a Nikitovi Kučerovovi pätnásta priečka.