Najlepšou športovkyňou rezortu obrany sa stala Petra Vlhová a jej tréner tiež získal ocenenie

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová sa stala najlepšou športovkyňou rezortu obrany v roku 2019. Na slávnostnom oceňovaní VŠC Dukla Banská Bystrica skončila druhá bývalá biatlonistka Anastasia Kuzminová a tretie miesto obsadil reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle.Ocenenie pre najlepšieho trénera roka získal tím okolo Petry Vlhovej. Najúspešnejšou v neolympijských disciplínach bola Monika Chochlíková, ktorá Slovensko reprezentuje v bojových športoch. Najlepším juniorom sa stal Jakub Grigar (vodný slalom), najlepším juniorským trénerom jeho kouč Tomáš Mráz a titul objav roka získal Patrik Jány (športová streľba).Poďakovanie pri príležitosti ukončenia kariéry dostali Anastasia Kuzminová, Matej Kazár (obaja biatlon), Dana Velďáková, Jana Velďáková (obe atletika), Ondrej Kružel (vzpieranie), Miroslav Zaťko a Ľubomír Beňo (obaja rýchlostná kanoistika). Cenu za mimoriadny prínos odovzdali dokumentaristovi Petrovi Púchymu, do Siene slávy Dukly uviedli lekára Jána Bendu."Som pyšný na to, že opäť máme za sebou úspešný rok. Naši športovci prekonali niekoľko historických míľnikov. Veľká zásluha patrí Petre Vlhovej, ktorá dosiahla najlepšie umiestnenia na MS v zjazdovom lyžovaní v histórií Slovenska. Zásluhou našich športovcov Michala Martikána a Alexandra Slafkovského sme boli pri historickom 11. titule majstrov sveta vo vodnom slalome v 3xC1, deviatykrát krát po sebe. Monika Chochlíková sa stala najúspešnejšou bojovníčkou v thajskom boxe a kickboxe. Nasťa Kuzmina konečne vybielila všetky terče a mohol by som pokračovať. Za všetkými úspešnými vystúpeniami našich športovcov stojí kvalitná práca ich samotných, ale aj ich tímov a všetkých zamestnancov VŠC Dukla. Ďakujem všetkým za ich prácu v prospech slovenského športu," uviedol riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík.