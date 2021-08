Najľudnatejší štát Austrálie vyhlásil lockdown, vláda Nového Južného Walesu zvýšila aj pokuty

Po vyšších pokutách lockdown

Polovica má aspoň jednu dávku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nový Južný Wales, ktorý je najľudnatejším štátom Austrálie, v sobotu nahlásil rekordný počet infekcií koronavírusom, a to 466. Štyria ľudia za uplynulých 24 hodín na ochorenie COVID-19 zomreli.Celkový počet obetí koronavírusu v Novom Južnom Walese tak od polovice júna, kedy v Sydney prvýkrát odhalili delta variant, vzrástol na 42.Vláda Nového Južného Walesu zvýšila pokuty za porušenie protipandemických reštrikcií. Premiérka Gladys Berejiklianová uviedla, že napríklad pokuta za nedodržanie karantény bude 5-tisíc austrálskych dolárov namiesto doterajších tisíc.Neskôr vláda oznámila, že v celom Novom Južnom Walese od soboty od 17:00 do 22. augusta bude platiť lockdown.Pozitívnym znamením podľa premiérky je to, že polovica populácie Nového Južného Walesu vo veku nad 16 rokov už dostala aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu.„Vieme, že lockdown v kombinácii so silným cieleným programom vakcinácie je to, čo nás dostane z tejto hroznej situácie," dodala Berejiklianová.