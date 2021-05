Najluxusnejšia vôňa pre muža? Zoznámte sa s oudom

Medzi najobľúbenejšie pánské parfumy všeobecne patria drevité vône. Ich základom sú často dreviny ako céder, eben, palisander a santal. Tie najluxusnejšie vône však v sebe ukrývajú drahocenný oud. Ingrediencia, ktorej aróma je charakteristická silnou, avšak dokonale vyváženou súhrou výrazných vonných akordov. Vôňa oudu alebo agarového dreva je veľmi ťažko opísateľná. Dalo by sa povedať, že je až mysticky tajomná. Niekto v nej cíti ľahký závan tabaku, iný zase pižmo alebo dym. V každom prípade je to ale nezameniteľná vôňa, ktorá svojho nositeľa zahalí do charizmatickej a zmyselnej aury.

Drahší ako zlato

Oud je vôbec najdrahšou komoditou na svete a niet divu, že ho prezývajú tekuté zlato. Jeho cena sa na trhu totiž vyšplhala až na 100 000 dolárov za kilogram dreva. A aj napriek tomu, že európski parfuméri objavili oud ešte iba pred pár rokmi, kultúrnu a náboženskú hodnotu má táto drevina už po tisícročia.

Vôňa z nebies

Oud bol oceňovaný v starovekom Egypte, kde ho používali pri balzamovaní a zmienky o ňom boli nájdené nielen v Biblii, ale tiež v budhistických alebo islamských spisoch. Mimochodom v arabskom svete je vôňa oudu už po tisícky rokov všadeprítomná. Kúsky tohto drahocenného dreva zapaľujú tí najbohatší Arabi miesto kadidla a jeho omamná vôňa sa tak linie po celom paláci. Okrem toho je oud jednou z hlavných esencií preslávených arabských parfumov. V ázijských krajinách zas prisudzujú oudu schopnosť očistiť telo aj ducha a jeho dym je teda nenahraditeľnou súčasťou meditácií.

Alchýmia matky prírody

A čo robí z oudu tak vzácnu a exkluzívnu ingredienciu? Esenciálny oudový olej, ktorý sa používa v parfumoch, sa získava zo vzácneho stromu Aqualaria, teda orličín. To ale nie je všetko. Mystické vonné silice vo svojich útrobách ukrývajú iba tie stromy, ktoré sú napadnuté hubovitou plesňou. Postihnutá drevina totiž začne okolo huby, na obranu, vypúšťať živicu. Následkom toho drevo sčernie a nasiakne aromatickú miazgu. Destiláciou sa potom z takto napadnutého dreva získava onen vzácny oudový olej.

Oud v čisto pánskych vôňach aj unisex parfumoch

Zmyselný oud obsahuje napríklad výnimočná vôňa Oud Immortel od značky Byredo. Na agarové drevo ale vsadil tiež Tom Ford vo svojich parfumoch Oud Wood Intense alebo Tabacco Oud. Pozadu nezostali ani majstri parfuméri od Jo Malone London, ktorí na vzácnej drevine postavili luxusnú kolínsku vodu Oud & Bergamot Cologne.