Najmä na západe Rakúska sa dopravná situácia stala akútnejšou

Pohľad na rakúsky diaľničný úsek A6, ktorý spája Slovensko na hraničnom úseku Kittsee - Jarovce. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. júla (TASR) - Najmä na západe Rakúska sa dopravná situácia v posledných rokoch stala akútnejšou. Preto boli v oblasti tyrolského Innsbrucku vydané dočasné zákazy vjazdu vozidiel tranzitnej dopravy na niektoré vidiecke cesty, ktoré slúžia ako alternatívne trasy. TASR o tom informovalo obchodné oddelenie rakúskeho veľvyslanectva v SR.upozornila rakúska ambasáda s tým, že cestnej špičke sa dá vyhnúť cestovaním po železnici.uviedlo obchodné oddelenie k dopravnému spojeniu hlavných miest oboch krajín.Vo výstavbe je aj východná diaľnica A4, ktorá spája Bratislavu s Viedňou a ďalšou sieťou diaľnic v Rakúsku. Je to jedna z najfrekventovanejších diaľnic Rakúska a spája Slovensko s medzinárodným letiskom vo Viedni. Do roku 2026 má byť východná diaľnica na úseku trasy medzi Viedňou a Neusiedl am See, ktorá je dôležitá pre slovenských motoristov, rozšírená na tri jazdné pruhy. Očakáva sa, že to prinesie výrazné zlepšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na diaľnici, uzatvára obchodné oddelenie.