Najmenej 25 obetí na životoch si vyžiadal pád autobusu v Indonézii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 24. decembra (TASR) - Najmenej 25 obetí na životoch si vyžiadal utorňajší pád autobusu do rokliny na indonézskom ostrove Sumatra, informovala agentúra DPA.Medzimestský autobus smeroval z provincie Bengkulu do mesta Palembang, ktoré leží v juhovýchodnej časti Sumatry. V autobuse sa nachádzalo približne 50 ľudí. Najmenej 13 ľuďom sa podarilo dostať sa do bezpečia.Autobus sa snažil zvládnuť ostrú zákrutu, no zrútil sa do rokliny a skončil v rieke. Záchranári stále zachraňujú pasažierov z rieky.Dvanásť ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia v júni pri dopravnej nehode v provincii Západná Jáva, keď autobus vošiel do protismeru, zrazil sa s dvoma autami a spôsobil prevrátenie nákladného automobilu. Pád autobusu do rokliny si v tej istej oblasti v septembri 2018 vyžiadal viac ako 20 obetí na životoch.