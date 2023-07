Najmódnejšie tóny vôní na leto 2023

Sú to napríklad citrusové vône grapefruitu, pomarančov a limetiek, ale tiež sladké arómy čerstvých ovocných štiav, ako je ananás alebo mango. Ďalšou populárnou kategóriou sú kvetinové arómy, ktoré okorenia letné dni rozkvitnutými kvetmi. 2023 bude patriť aj osviežujúcim vôňam morských prvkov, ktoré doplnia plážové letné dni. Celkovo bude rok 2023 zameraný na minimalistický dizajn flakónov a hlbšie arómy, ktoré vyjadrujú zmyselnosť a mužnosť. Preto neváhajte a doprajte si tieto trendy vône, ktoré vám dodajú letné sebavedomie a štýlový vzhľad.

Tipy na letné vonné tóny pre mužov a ženy

Vyberte si pre seba vonné tóny, ktoré nás budú sprevádzať počas celého dňa. Pre mužov sú ideálnou voľbou svieže vône s citrusovými a morskými prvkami, ktoré vytvoria pocit vitality a maskulinity. Zaujímavé možnosti sú napríklad Armani Acqua di Gio, Versace Man Eau Fraiche alebo Dior Sauvage. Aké letné vône by mali vybrať ženy? Akékoľvek, ktoré vyjadrujú ženskosť a ľahkú zmyselnosť, sú vynikajúcou voľbou. Kvetinové tóny ako ruže, jazmín alebo levanduľa, alebo svieže tóny ako sú mandarínka, marakuja alebo limetka, sú určite hitom letného obdobia. Známe a obľúbené letné vône pre ženy sú napríklad Chanel Paris Paris, Lancôme Idôle Nectar, D&G Light Blue alebo Marc Jacobs Daisy. Okrem výslovného zamerania na určitú vôňu by sme však nemali zabudnúť ani na praktický aspekt - aby náš parfum chránil proti poteniu a stresu celý deň, mali by sme si zvoliť variantu, ktorá nám dokonale sadne k našej osobnosti. Nech už ale zvolíte akýkoľvek parfum, dôležité je zvoliť taký, ktorý skutočne vyjadruje pravú podstatu nášho charakteru a prispôsobiť ho aktuálnym trendom.

Obľúbené vonné esencie v parfémoch

Vonné esencie sú veľmi dôležité pre parfumériu. Vytvárajú vôňu, ktorá dodáva parfémom ich charakteristický dokonalý zápach. Ľudia si vyberajú parfémy podľa svojho osobného vkusu, a preto volia rôzne vône a esencie. Medzi tie najobľúbenejšie vonné esencie patria napríklad kvetinové, ovocné, drevité a orientálne. Kvety sa využívajú v paletách ovocie, v ňom môžeme nájsť napríklad jahody, hrušky, maliny alebo pomaranče. Dreviny sú tiež obľúbené a dajú parfémom prírodnú arómu. K týmto prírodným látkam pridávajú parfuméri aj rôzne aromatické druhy. Orientálne vône sú intenzívnejšie a pevnejšie, často sa používajú na večerné príležitosti a formálne udalosti. Unisex parfémy si podmanili čoraz väčšie publikum, nakoľko sú trendom posledných rokov. Okrem unikátneho zloženia ponúkajú špecifickú vôňu a trvácnosť vďaka špeciálne namiešaným esenciám. Všeobecne platí, že vône majú vplyv na náladu a psychiku človeka, preto si treba starostlivo zvoliť správny parfém. Parfumy sú v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou nášho života, a ovplyvňujú našu myseľ a telo, preto je výber vždy vecou individuálneho prístupu.

Ako kombinovať letné vône, aby ste dosiahli dokonalý letný imidž

Ak hľadáte dokonalý letný imidž, nemôžete prehliadať vône. Práve letné mesiace sú ideálne na to, aby ste sa zamerali na sviežu a letnú parfumáciu. Ak chcete zažiariť a pripomenúť si letné dni aj keď ste v práci alebo doma, musíte sa naučiť ako kombinovať letné vône. Hlavným cieľom je vytvoriť dokonalú harmóniu medzi parfumami, ktoré si vyberiete. Samozrejme, začať by ste mali s tým, že vyberiete správne vône. Letná sezóna si nevyžaduje ťažké a silné vône, ale skôr ľahké a svieže. Zamerajte sa najmä na citrusové a kvetinové tóny, ktoré sú ideálne pre letné dni. Ak si chcete vytvoriť dokonalý letný mix, kombinujte napríklad arómou citrónu, bergamotu a geránium. Ak sa vám zdá, že niektoré parfumy nosíte pridlho, môžete ich jednoducho nahradiť inou vôňou. Napríklad ak máte v kolekcii parfém s vôňou ylang ylang, jahôd, pačuli alebo vanilky, môžete ho doplniť kombináciou jemného kvetinového parfému s arómou magnólie, levandule alebo mäty.