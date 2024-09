Najnovšia správa ÚDZS: Union má najširšiu zazmluvnenú ambulantnú sieť

VšZP

Dôvera

Union





Počet zmluvných PZS

11 147

11 133

11 420







24.9.2024 (SITA.sk) -Najviac zazmluvnených ambulantných lekárov má paradoxne najmenšia zdravotná poisťovňa na Slovensku. Union predbehol Dôveru, aj štátnu poisťovňu VŠZP. "Naša zdravotná poisťovňa má zazmluvnených až 6184 špecializovaných ambulantných lekárov. Suverénne najviac máme napríklad gynekológov alebo aj zubárov," vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Pre porovnanie, Dôvera má 5584 špecializovaných ambulancií a VŠZP dokonca len 5300. Union sa môže pochváliť aj starostlivosťou o svojich poistencov u nich doma a to prostredníctvom najväčšieho množstva zazmluvnených ADOS sestier a mobilných hospicov."Mýtov v oblasti zdravotného poistenia koluje mnoho. Tiež sme už počuli, že ako najmenšia zdravotná poisťovňa nemôžeme mať dostatok lekárov pre našich poistenov, no opak je pravdou a máme to potvrdené práve od orgánu štátneho dozoru," hovorí Jozef Koma, šéf zdravotného poistenia v Unione. Zároveň dodáva, že Union vedie podľa ÚDZS aj v celkovom počte zazmluvnených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.Dôležité, z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti, sú aj ďalšie aspekty – kým niektoré zdravotné poisťovne majú napríklad nastavené limity pre zubárov a gynekológov na počty poskytnutých výkonov, Union toto nerobí. "Chceme, aby lekári mohli pracovať bez obmedzenia tak, ako treba," tvrdí J.Koma.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa vo svojej správe tiež vyjadril k limitom: "VšZP a ZP Dôvera stanovujú niektorým poskytovateľom špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti v zmluvách na niektoré typy výkonov (napr. diagnostické gynekologické USG vyšetrenia) zmluvný objem. Pokiaľ poskytovateľ zrealizuje v danom období výkony nad stanovený objem, suma nie je zo strany zdravotnej poisťovne uhradená. Union nemá zmluvný objem."Celková výška výkonov, ktoré poskytovatelia gynekologickej špecializovanej ambulantnej starostlivosti zrealizovali a vyfakturovali nad rámec zmluvných objemov a neboli preto uhradené, predstavuje za rok 2023 sumu viac ako 261 tis. eurPoužité zdroje v TS:Príloha č. 12: ZP Dôvera - porovnanie rozsahu zazmluvnených lekárskych miest v ŠAS podľa jednotlivých odborností k 31. 12. 2023 a 31. 12. 2022Informačný servis