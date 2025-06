Najnovšie Majselfove EP je tieňové vyjadrenie jeho kreatívnej osoby – VIDEO

V hre boli aj iné názvy EP

Čoskoro ochutnávka nového nosiča

7.6.2025 (SITA.sk) - Slovenský spevák Majself vystúpil zo svojej komfortnej zóny, vydal Drum and Bassové EP nesúce názov Shadow Work. „Je to sound, ktorý priebežne počúvam už aspoň 15 rokov a pri tom, do koľkých hudobných žánrov som už išiel, mi došlo divné, že som práve tento ešte nevyskúšal urobiť. Spravil som prvú vec, ktorá ma extrémne bavila a ostatné sa vyliali v priebehu pár týždňov za ňou,” prezrádza spevák, pričom prvým trackom, ktorý spomína bol pilotný singel UP, ktorý vydal spolu s videoklipom. Nasledovali skladby, Superpower, Reťaz a Blueprint.Celé EP sa nahralo v štúdiu Cloud9 a kompletnú hudobnú produkciu mal na starosti Maxx Miklos, ktorý si na konto pripísal i hudobné autorstvá trackov a zároveň sa postaral aj o mix. Master skladieb Majslef vložil do rúk Miroslavovi Chyškovi.„Keď som rozmýšľal ako by som to EP nazval, v hlave som pracoval aj s názvom 'rozlúčka zo slobodou' lebo je to dosť 'výpad' od všetkého čo odo mňa za posledné roky vychádzalo, ale spravil som ho presne preto, že chcem v živote robiť veci, ktoré ma bavia a je pre mňa dôležité po rokoch v hudbe mať čistú konekciu medzi tým čo cítim a tým čo tvorím,” vysvetľuje Majself.Spevák otvorene priznáva, že tentokrát nemyslel tak veľa na fanúšikov a nezaoberal sa tým, koho bude EP baviť. „Spravil som to pretože to bavilo mňa a každý track na tom EP so mnou vibruje tak, ako má. Zároveň som dal priestor niektorým témam, pre ktoré nie je v mojich bežných trackoch priestor, aby vyšli zo mňa von. To je aj podstata Shadow Work, ktorý s psychologického hľadiska vychádza od Junga a jedná sa o cestu spájania tieňových častí svojej osobnosti (podvedomia) so svojím vedomím. Tu som dal priestor na to, aby povedzme tieňové súčasti môjho tvorivého ja, mali priestor na vyjadrenie,” predstavuje hlbší význam novinky.Najnovší Majselfov hudobný počin sa tak dá brať ako tieňové vyjadrenie jeho kreatívnej osoby. „V moje klasickej tvorbe, nie je až toľko priestoru na tématiku skladieb z EP, preto dostali priestor tu. UP je klasická víkendová nakopávačka, Superpower je vnútorná motivácia, Reťaz vyjadruje môj postoj k určitému hudobnému štandardu a do skladby Blueprint som zakódoval ako som sa ja osobne dostal z Crohnovej choroby,” približuje odkazy v jednotlivých trackoch.EP Shadow Work Majself podporil i vizuálnymi zobrazeniami. Ako už bolo spomenuté, piesni UP doprial videoklip, v ktorom si úlohu strihla i Majslefova nežnejšia polovička Júlia. Už pri pilotnom singli spevák siahol po modernej technológii a v tomto trende pokračoval i pri ďalších vizuáloch.„Chcel som piesňam doplniť nejaký jednoduchý vizuál, ktorý by mal ale atmosféru danej skladby, tak sme sa s Pierrom Lexisom rozhodli vydať cestou 'menej je viac'. Všetko sme nakrútili naraz, počas jedného večera, následne už počaroval Pierre so svojimi programami a dynamiku jednotlivých skladieb doplnil v postprodukcii,” predstavuje spevák svojho svorného režiséra.Majself je známy tým, že svojich fanúšikov na novinky nenechá dlho čakať a avizuje, že už čoskoro sa môžu tešiť na ochutnávku nového nosiča. „Ak bol tento projekt pre mnohých mojich fanúšikov šok, môžem ich ubezpečiť, že už o chvíľku dostanú odo mňa niečo, čo je menej experimentálne a pracujem na novom albume, z ktorého budú každý mesiac vychádzať nové skladby,” potešil spevák nejedného fanúšika na záver.