Najobľúbenejšie ovocie a zelenina Slovákov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (OTS) -Najobľúbenejším ovocím Slovákov sa podľa prieskumu stali jahody, ktoré obľubuje až 69 % Slovákov.uviedol Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse. Ako dodáva, exotickejšie ovocie je o niečo menej obľúbené ako tradičné slovenské. Ľudia jednoducho majú už svojich favoritov a novinky prijímajú postupne. Zaujímavé údaje prinieslo porovnanie medzi odpoveďami mužov a žien. To, že ženy majú ovocie spravidla radšej ako muži, sa dalo predpokladať, ale o zaradenie čučoriedok do TOP 5 sa postarali práve vyššie preferencie u žien. Klesá ale napríklad obľúbenosť pomarančov, ktoré preferuje len 34 % žien.uviedol odborník na výživu MUDr. Boris Bajer.uviedla Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa siete predajní BILLA a dodala, že mimoriadnu pozornosť venujú aj kvalite ovocia, jeho čerstvosti a chuti. To si ľudia veľakrát uvedomia až doma, keď si na ňom pochutnajú.vysvetľuje K. Kirchnerová.Slováci určili aj rebríček najobľúbenejšej zeleniny. Kraľujú jednoznačne paradajky so 79 %, preferuje ich dokonca až 85 % žien. Spoločnú druhú priečku obsadili zemiaky a mrkva so 68 %. Nasledujú uhorky, ktoré si vybralo medzi najobľúbenejšie takmer dve tretiny opýtaných a TOP 5 uzatvára paprika. Medzi obľúbené patria ešte aj cibuľa, reďkovka, karfiol, šalát, kaleráb, kapusta a brokolica.uviedol M. Vyšinský.uviedol výživový poradca MUDr. Boris Bajer a dodal, že medzi najpopulárnejšie potraviny sa nedostala brokolica, cuketa, zeler, či baklažán, ktoré patria medzi zeleninu s nízkym glykemickým indexom a určite by prispeli k vyváženejšej strave. Rovnako mu medzi najobľúbenejšou zeleninou chýba červená repa a špargľa, aj keď tá sa v rebríčku neobjavila pravdepodobne z dôvodu sezónnosti.Pri nákupe ovocia a zeleniny zohráva hlavnú úlohu chuť, čerstvosť, kvalita a cena, avšak ľudí zaujíma aj krajina pôvodu, kedy preferujú slovenské ovocie a zeleninu. Slovenské ženy aj muži svorne tvrdia, že ovocie a zeleninu jedia najčastejšie a najradšej čerstvé. Pokiaľ má byť upravené, tak preferujú tepelne upravené, s väčším odstupom džúsy a až potom smoothies a sušené ovocie.