Najobľúbenejším obchodníkom na Slovensku je už 12 rokov Lidl

Lidl je jednotkou aj v ďalších oblastiach

30.4.2025 (SITA.sk) -Koniec apríla sa tradične nesie v duchu udeľovania prestížneho ocenenia Mastercard Obchodník roka, ktoré odzrkadľuje obľúbenosť obchodníkov na Slovensku. Svoju pozíciu lídra Lidl potvrdil aj tento rok a už po dvanástykrát získal Cenu verejnosti. V rámci tejto kategórie môžu zákazníci vyjadriť spokojnosť s nákupmi u daného obchodníka a to, či ide z ich pohľadu o "love brand". Lidl v hlasovaní uspel doposiaľ v každom ročníku súťaže."Zisk každého ocenenia, o ktorom rozhodli zákazníci je pre nás dôkazom, že našu prácu robíme dobre. Cenu verejnosti v rámci súťaže Obchodník roka sme získali už dvanásťkrát, čo je zároveň obrovským záväzkom aj do budúcnosti. Nie je jednoduché stať sa prvou voľbou, ale ešte väčšou výzvou je udržať si túto pozíciu. Vďaka patrí všetkým zamestnankyniam a zamestnancom, ktorí denne a už viac ako dvadsať rokov robia Lidl tým, čím je," povedala Renáta Šandorová, ktorá si v máji v Lidl Slovenská republika prevezme pozíciu konateľky pre administratívu.Internetový obchod Lidla opakovane boduje v súťaži ShopRoku, v ktorej tento rok získal tri prvenstvá. Konkrétne cenu kvality medzi obchodnými domami, cenu popularity medzi obchodnými domami a stal sa aj absolútnym víťazom. Rovnaký výsledok sa mu podarilo dosiahnuť aj v predošlých štyroch ročníkoch.Reťazec býva často oceňovaný aj za svoje komunikačné aktivity. Jedinou súťažou, ktorá na Slovensku hodnotí komunikáciu firiem a verejných inštitúcii so zákazníkom je Hermes Komunikátor roka. Tá v aktuálnom ročníku Lidlu priniesla až 6 ocenení vrátane hlavnej ceny Grand Prix. Na základe reprezentatívneho prieskumu sa Lidl stal víťazom ceny Median SK. Taktiež obhájil prvé miesto v kategórii Cena verejnosti, ktorá je odrazom priazne zákazníkov. Ocenený bol aj projekt spoločenskej zodpovednosti "Hrdo nos NOS" a cenu Hermes za dizajn Lidl získal za projekt "20 rokov na Slovensku". Jeho angažovanosť v podpore slovenského futbalu bola odmenená cenou Hermes za event. Opakovane sa stal aj absolútnym víťazom večera a získal cenu Grand Prix.Okrem toho je Lidl dlhodobo oceňovaný aj ako zamestnávateľ. Diskont sa stal víťazom prestížnej domácej ankety Najzamestnávateľ za rok 2024. Prvenstvo v kategórii Obchod a služby si odniesol už po 6-krát. Opakovane sa stal aj absolútnym víťazom ankety. O víťazoch tohto ročníka rozhodli hlasy zamestnancov nominovanej spoločnosti, externej verejnosti, a tiež audit odbornej poroty zameraný na aktivity na podporu zamestnávateľskej značky.Získané ocenenia potvrdzujú, že Slováci a Slovenky Lidlu naozaj dôverujú. Reťazec je obľúbený naprieč viacerými oblasťami a neustále pracuje na tom, aby bol prvou voľbou pre svojich zákazníkov, zamestnancov aj partnerov.Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na stránkach www.lidl.sk www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://sk.linkedin.com/company/lidl-slovenska-republika Informačný servis