Najpredávanejšie tenisky na svete: Ikonické Converse All Star. Čo stojí za ich popularitou?

Zoznámte sa. Toto je Chuck Taylor.

Tenisky All Star sa môžu pýšiť bohatou históriou. Na trh boli uvedené už v roku 1917, do širšieho povedomia sa však dostali až vďaka americkému basketbalistovi Charlesovi “Chuckovi” Taylorovi, ktorý pomohol spoločnosti Converse vylepšiť tento model - navrhol, aby vytvorili topánku s väčšou flexibilitou a podporou.

Converse tento návrh prijala a zakomponovala Taylorov podpis a nášivku hviezdy na bočnú stranu topánky ako vyjadrenie vďaky. Od toho momentu krivka popularity stúpala. Spočiatku boli topánky propagované ako basketbalová obuv a nosili ju aj olympijskí športovci. Neskôr, počas 2. svetovej vojny, sa stali oficiálnou obuvou ozbrojených síl USA.

Univerzálnosť

Značka Converse je známa pre svoj všestranný dizajn a štýl. Všetky modely od klasických šnurovacích Chuck Taylor až po slip-on tenisky One Star Cc sú vyrábané ako unisex, takže nezáleží na tom, či ste žena alebo muž, ani na tom, aký je váš vek. Neformálny “casual” štýl je v dnešnej dobe veľmi populárny a Converse tenisky rozhodne idú ruka v ruke s týmto trendom.

Dlhá životnosť

Majitelia týchto tenisiek nám určite dajú za pravdu, že All Star sú ako dobre zrejúce víno. Čím dlhšie ich máte (resp. čím viac sú opotrebované), tým autentickejší je ich vzhľad. Do veľkej miery to samozrejme súvisí s použitým materiálom a technológiou výroby. Kvalitná a odolná gumená podrážka ich predurčuje na behanie po akomkoľvek teréne (horskú turistiku však radšej vynechajte), bez toho, aby sa zničila.

Verný svojmu štýlu

Hodnoty, na ktorých si Converse zakladá, teda kvalita a štýl, doviedli značku až sem. Aj po 100 rokoch od uvedenia prvého modelu zostáva verná svojmu štýlu a naďalej sa drží na vrchných priečkach obľúbenosti. Spoločnosť sa zameriava len drobné úpravy spojené s materiálom, vzormi a farebnými prevedeniami - základ sa nemení. Pre milovníkov retro štýlu napríklad priniesli model Chuck 70 Converse alebo limitované grafické kolekcie.

Kvalitný materiál

Converse si uvedomuje výhody kvalitnej gumovej podrážky (dobrá priliehavosť a protišmykovosť) už od roku 1900. Ide o jeden zo štandardných znakov týchto ikonických topánok. Rovnako tak aj gumená špička, ktorá chráni textíliu pred narušením. Na výrobu sa používajú hrubé textílie - plátno, ktoré je zároveň dostatočne ľahké a priedušné. Okrem toho sa využíva aj koža a semiš.

Pohodlnosť nadovšetko

Mať kvalitnú obuv nie je len preferenciou jej nositeľa, je to hlavná priorita všetkých výrobcov. Každý model je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil tvaru vášho chodidla. Niektoré Converse All Stars dokonca ponúkajú extra výplň v oblasti členku a chlopne topánky (jazyk), čím zabraňujú nepríjemnému odieraniu citlivých častí vašej nohy.

