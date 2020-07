Najprv poriadne nakydať a potom poplačkať, pustil sa Pellegrini do Matoviča (video)

Morálne aj ekonomické škody

Namiesto transparentnosti uprednostnili stranícke nominácie

Nedostatočne vylúhovaný čaj podľa Grendela

Zachoval sa ako Danko

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia ) v rozprave o návrhu opozície na odvolanie predsedu vlády Igora Matoviča OĽaNO ) vyhlásil, že súčasný premiér je „falošnou zmenou“.Podľa neho by mal Matovič odísť z čela vlády, lebo môže napáchať morálne, ekonomické a zahraničnopolitické škody. Hnutie OĽaNO by malo podľa Pellegriniho ponúknuť iného premiéra.Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) v rozprave uviedol, že návrh opozície považuje za „nepripravený, neprincipiálny a neúprimný“ a za povinnú jazdu.Opozičná strana Smer-SD a skupina nezaradených poslancov iniciovali mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Matovičovi z dôvodu, že okopíroval do svojej diplomovky pasáže z dvoch kníh slovenských ekonómov a že zlyháva pri riadení krajiny.Pellegrini v rozprave kritizoval parlamentný prejav Matoviča, pretože vystúpil spôsobom - „najprv poriadne nakydať a potom si poplačkať, ako mu všetci robia zle“.Pellegrini Matovičovi pripomenul, že ako opozičný politik nazýval pri podobnej kauze bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) „kovaným zlodejom“.„Každý súdny človek si musí položiť otázku, či má Igor Matovič vyoperovanú hanbu, ak sám neodstúpi,“ uviedol Pellegrini.Matovičovi vytkol, že napriek sľubom o transparentných výberových konaniach vládne hnutie OĽaNO uprednostnilo čisto stranícke nominácie na pozície prednostov okresných úradov.Podľa Pellegriniho Matovič porušil sľub o tom, že vláda nebude rušiť sociálne výhody a pritom zobrala seniorom stovky eur z trinásteho dôchodku. „Slovensko si zaslúži čestnejšieho premiéra,“ poznamenal Pellegrini.Podpredseda parlamentu Grendel označil písomný návrh opozície na odvolanie Matoviča za slabý. Podľa neho je ako „nedostatočne vylúhovaný čaj“. „Tento návrh je viac voda ako čaj, pretože stojí na vode,“ podotkol Grendel.Podľa neho opozícia nahádzala do jedného hrnčeka všetko, čo našla v kuchyni a „čakala, že jej to ľudia zožerú“. Grendel politikom opozície pripomenul, že ako koaliční partneri mlčali pri rigoróznej práci bývalého šéfa parlamentu Andreja Danka.Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) Matovičovi povedal, že keby sa k svojej diplomovke postavil chlapsky, tak opozícia by mala problém. „Vy by ste ukázali morálku, ale vy ste sa zachovali presne tak ako Andrej Danko,“ vyhlásil Blaha.Rozprava k odvolaniu premiéra bude pokračovať po 19:00 dovtedy, kým nevystúpia všetci prihlásení poslanci. Následne parlament rozhodne, či Matovič zostane vo funkcii. Na jeho odvolanie je potrebných aspoň 76 hlasov poslancov zo 150.Opozícia má aj s nezaradenými zákonodarcami v parlamente 55 poslaneckých kresiel. Muselo by sa k nej pridať prinajmenšom 21 poslancov koalície. Očakáva sa, že Matovič a jeho vláda budú pokračovať ďalej.