Najsexi žena roka 2012 bude vykonávať verejnoprospešné práce, jej matku súd poslal do väzenia

Neplatili dane z príjmov

Najsexi žena roka

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Izraelský súd v nedeľu odsúdil modelku Bar Refaeli na deväť mesiacov verejnoprospešných prác a jej matku poslal na 16 mesiacov do väzenia, čím uzavrel dlhotrvajúci prípad daňových únikov a potvrdil svoje júlové rozhodnutie.Tridsaťpäťročnú Bar Refaeli a jej matku Cipi ešte v júli uznali za vinné v súvislosti s vyhýbaním sa plateniu daní z príjmov takmer 10 miliónov dolárov. Obe ženy uzavreli dohody o vine a treste, na základe ktorých musia zaplatiť pokuty 2,5 milióna izraelských šekelov (v prepočte zhruba 610-tisíc eur) a tiež doplatiť dlžné dane. Cipi Refaeli by mala do výkonu trestu nastúpiť budúci týždeň.Vyšetrovanie prípadu sa začalo ešte v roku 2015. Obe ženy priznali vinu a odsúdili ich na základe dohody, ktorú uzavreli s úradmi. Bar Refaeli priznala, že počas istých rokov nepodávala daňové priznania, pretože väčšinu času žila v zahraničí. Jej právnici však tvrdili, že sa nevyhýbala plateniu daní zámerne. Jej matku však, na druhej strane, okrem iného uznali za vinnú v súvislosti s podpisovaním falošných nájomných zmlúv na nehnuteľnosti pod menami príbuzných s cieľom utajiť modelkin pobyt. Zároveň tiež nepriznávala svoje príjmy ako dcérina agentka.Bar Refaeli sa objavila na obálkach prestížnych magazínov ako Elle, Marie Claire, Vogue, Cosmopolitan, GQ, Esquire, Glamour, Maxim alebo Harper's Bazaar. V roku 2009 bola na titulke špeciálneho plavkového čísla časopisu Sports Illustrated a magazín Maxim ju vyhlásil za najsexi ženu roka 2012.Ako herečka sa predstavila v snímkach Session (2011) a Kidon (2013). Jej manželom je podnikateľ Adi Ezra, s ktorým spolu vychovávajú dve dcéry - štvorročnú Liv a dvojročnú Elle, a syna Davida, ktorý sa narodil v januári 2020.