Najskloňovanejšími slovami počas Národnej púte sú nádej a pokoj, hovoril o nich aj prezident Pellegrini – VIDEO, FOTO

4.4.2025 (SITA.sk) - Najskloňovanejšími slovami počas Národnej púte Slovákov v Ríme v rámci Jubilejného roka sú nádej a pokoj. Hovoria o nich cirkevní predstavitelia, slovenský prezident, pútnici, ale aj pápež František. Na pokoj odkazuje aj motto Jubilejného roka - Pútnici nádeje.Prezident Peter Pellegrini dúfa, že tisíce slovenských pútnikov si domov odnesú práve nádej. Povedal to počas brífingu po skončení svätej omše v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.„Pevne verím, že aj dnes si odtiaľto spoločne odnesieme nádej na lepší život, väčší pokoj, nádej, aby sa skončili vojny, aby sa ľudia viac tolerovali, aby sme boli v bezpečí. Jednoducho, aby sme boli lepšími ľuďmi," skonštatoval.Okrem neho sa na slávnosti v bazilike zúčastnili niekoľkí ministri, veľvyslanec Slovenska pri Svätej Stolici Juraj Priputen a veľvyslankyňa Slovenska v Talianskej republike Karla Wursterová Druhý deň Národnej púte odštartoval prechodom pútnikov pútnickým koridorom z Piazza Pia pri Anjelskom hrade cez Via della Conciliazione k Bazilike sv. Petra. Po bezpečnostnej kontrole už mohli pútnici prejsť svätou bránou baziliky a pokračovať svätou omšou.Tú celebroval predseda Konferencie biskupov Slovenska , košický arcibiskup Bernard Bober . V jej úvode prečítal posolstvo pápeža Františka adresované slovenským pútnikom, keďže pôvodne plánované stretnutie nemohol absolvovať pre svoju rekonvalescenciu po dlhej hospitalizácii. Aj jeho posolstvo hovorilo o povzbudení, nádeji, viere a dôvere v Boha, ale spomenul v ňom aj ťažkosti a výzvy.„Veľmi by som chcel byť prítomný medzi vami, môcť s vami zdieľať tento moment viery a spoločenstva, ale som ešte stále v rekonvalescencii, a tak sa s vami spájam srdcom a modlitbou," napísal.Podobne arcibiskup Bober hovoril vo svojej homílii najmä o nádeji i pokoji, ale aj o potrebe Boha v živote človeka, a nevyhol sa ani kritike.„V rozhodujúcich hodinách nášho života sa nebojme prihlásiť k Bohu a tým pádom aj k človeku. Vyznajme hodnoty, ktoré chránia dôstojnosť každého ľudského života – aj toho nenarodeného, ale aj toho, ktorý vyhasína a je v opatere paliatívnej liečby v našich hospicoch, ktoré sú v tomto čase zo strany nášho štátu a našej spoločnosti neraz podceňované a nedocenené," povedal. Vyzval tiež priznať sa k hodnotám, ktoré podľa jeho slov upevňujú rodinný život a manželstvo muža a ženy.„Dajme najavo svoju ochotu obetovať niečo zo seba a zo svojho času. Svedectvo obetavého prístupu je v živote človeka tým najcennejším pokladom. Zomierať sebe, odumierať vlastnému egoizmu a vlastným ambíciám kvôli inej ľudskej osobe, ktorá potrebuje moju pomoc, môj čas, opateru a starostlivosť – toto je najväčší výkon, aký môže podať aj dnešný moderný človek. Toto je ovocie nádeje," uviedol.V závere pozdravil Slovákov aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli , ktorý sa v týchto dňoch nachádza v Ríme. „Dnes hovoria Rím a Vatikán po slovensky. Slovensko objíma pápeža Františka a Rím, dnes pápež František a Rím objímajú Slovensko," poznamenal.Pútnikom poprial, aby sa na Slovensko vrátili s nádejou a radosťou a nebáli sa o nej svedčiť. Na záver svätej omše sa ešte všetcí prítomní spoločne pomodlili za zdravie pápeža Františka.Pútnikov čaká v sobotu ešte prechod svätými bránami Baziliky Santa Maria Maggiore i Baziliky sv. Pavla za hradbami, kde sa v podvečer uskutoční svätá omša. V nedeľu bude program púte pokračovať svätou omšou v rámci Jubilea chorých a zdravotníkov na Námestí sv. Petra.