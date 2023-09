Najsledovanejšia televízia prinesie finálnu predvolebnú diskusiu, dvaja lídri sú stále neistí

25.9.2023 (SITA.sk) - TV Markíza v pondelok večer prinesie finálnu predvolebnú diskusiu. Televízia do diskusie pozvala všetkých deviatich lídrov politických strán s preferenciami nadAko informoval portál tvnoviny.sk, priamy prenos moderovaný Michalom Kovačičom odštartuje o 20:45.„Keďže názor zmenili OĽaNO a priatelia aj Progresívne Slovensko, istá je aktuálne účasť siedmich lídrov politických strán. A na to, či napokon prídu aj Peter Pellegrini a Robert Fico, budeme čakať do poslednej chvíle,“ konštatoval pre portál riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza Henrich Krejča. Potvrdenými hosťami predvolebnej debaty sú tak v tejto chvíli Boris Kollár (Sme rodina) Politických lídrov sa okrem moderátora budú pýtať aj bývalí najvyšší ústavní činitelia vrátane exprezidentov Rudolfa Schustera Ivana Gašparoviča, či bývalej premiérky Ivety Radičovej.