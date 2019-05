Najstarší denný študent na vysokej škole má 77 rokov

Foto: TASR/Peter Hudec Foto: TASR/Peter Hudec

Bratislava 31. mája (TASR) – Na Slovensku navštevuje dennú formu štúdia na vysokých školách viac ako 76 ľudí vo veku nad 55 rokov. Najstarší študent takejto formy štúdia má pritom 77 rokov.TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Vo vekovej kategórii od 55 do 60 rokov ministerstvo eviduje 61 študentov denného štúdia a nad 60 rokov, veku blížiacemu sa dôchodku, eviduje 15 študentov denného štúdia. Ľudia do 60 rokov navštevujú rozličné odbory štúdia – od zdravotníctva, psychológie, filozofie, pedagogiky. Aktuálne medzi najčastejšie odbory vzdelávania študentov nad 60 rokov patrí teológia.Podľa rezortu školstva navštevujú napríklad Univerzitu Komenského v Bratislave, Katolícku univerzitu v Ružomberku, Trnavskú univerzitu, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.Okrem kontaktu s mladou generáciou a získania nových vedomostí prináša tento typ štúdia aj ďalšie výhody.uviedol pre TASR obchodný riaditeľ združenia CKM SYTS Vladimír Jedlička, ktoré na Slovensku vydáva preukazy ISIC (International Student Identity Card), ITIC (International Teacher Identity Card) a EURO<26. Podľa jeho slov študentov, ktorí majú viac ako 26 rokov, je približne päť percent.Denná forma štúdia je menej bežná v porovnaní so vzdelávaním na univerzitách tretieho veku. Tu aktuálne študuje takmer 8000 študentov, kde veková skupina 65 rokov a viac tvorí takmer 59 percent poslucháčov. Podmienkou štúdia je dosiahnutie vekovej hranice minimálne 45 rokov. Jedným z rozdielov oproti štúdiu na univerzite tretieho veku je vekový priemer, keď najväčšie percento študujúcich tvoria ľudia do 30 rokov.spresnil odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.