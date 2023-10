Najstarší pub v Európe, strašidelný hrad a hlavné mesto írskej whisky. To všetko je Tullamore

Let teplovzdušným balónom nedopadol dobre

Prvá letecká havária v histórii ľudstva sa stala práve v mestečku Tullamore. Písal sa rok 1785, traja priekopníci vzduchoplavby naplánovali vzlet papierovým teplovzdušným balónom. Pokus o prekonanie zemskej príťažlivosti však nedopadol dobre. Balón sa krátko po štarte vznietil a spadol na domy v centre mesta. Začal tak veľký požiar, ktorý takmer pohltil celé mestečko. To však vstalo z popola, podobne ako vták Fénix, ktorý je teraz jeden zo symbolov Tullamore.Jednou z dopravných chrbtíc Tullamore bol umelý riečny kanál. Ten slúžil na dopravu tovaru do aj z vnútrozemia. Aj preto sa starý sklad (Old Warehouse) Tullamore D.E.W. nachádza bezprostredne pri ňom. Dnes už destilérka využíva úplne novú budovu na výrobu whisky, ktorá bola vybudovaná v náklade viac ako sto miliónov Eur. Aj vďaka tejto investícii sa destilácia vrátila do miesta svojho vzniku. Starý sklad je však miestom, ktoré by nikomu nemal uniknúť. V jeho útrobách sa nachádza prémiová kaviareň, ale aj bar s reštauráciou, kde si môžu návštevníci pochutnať na kvalitnej gastronómii. Práve po riečnom kanáli boli predtým prepravované sudy do Dublinu a potom ďalej do Európy alebo do USAPre človeka, ktorý je na ostrove prvýkrát, bude určite prekvapením prívetivosť miestnych obyvateľov. Pokiaľ si sadnete sami do kaviarne alebo do jedného z miestnych pubov, dlho sami nezostanete. Íri sú veľmi spoločenskí a nebýva nezvyčajné pokiaľ sa pri vašom stole zrazu objaví niekoľko miestnych a s úprimným zaujatím sa začnú vypytovať odkiaľ ste a čo že v malom meste uprostred Írska pohľadávate.Ako už zaznelo, miestna pálenica slávnej Tullamore D.E.W. whisky prirodzene hovorí do diania v meste. Svetoznámy kolos v produkcii populárneho nápoja ponúka pre verejnosť prehliadky vo svojom návštevníckom centre. Zhruba dve hodiny dlhá prehliadka dáva nahliadnuť pod pokrievku výrobe whiskey. Okrem prípravy pravej írskej kávy sa návštevníci zoznámia s kompletným procesom produkcie od prípravy sladu, jeho sušenia a praženia až po destilovanie a zrenie v sudoch. Práve návšteva časti skladu, v ktorom prechádzate okolo tisíciek zrejúcich hektolitrov miestneho pokladu sa pred vami otvorí malé nenápadné miesto. Snug, teda "zašiváreň" pripravená na degustáciu priamo zo suda. Miesto, na ktoré nezabudnete do konca svojho života.Kúsok za mestom sa nachádza pálenica Tullamore D.E.W., kde sa dejú tie pravé kúzla. Tím pálenice sa skladá z odborníkov na whisky a miestnych nadšencov, ktorí sú odhodlaní venovať sa práci, vzájomne sa podporovať a vyrábať špičkovú whisky, o ktorú sa môžu podeliť so svetom. Práve tu sa stretávajú hodnoty malého mesta s inováciami svetovej úrovne. Medzi najnovšie nápadité ponuky pálenice patrí Tullamore D.E.W. Honey whiskey, ovenčená mnohými oceneniami, ktorá je vďaka spojeniu s českým medom pozoruhodne jemná. Pálenica má všetko najmodernejšie vybavenie, ale zároveň disponuje niekoľkými jedinečnými doplnkami, ktoré jej vtlačili ráz malomesta a vďaka ktorým sa stala jednou z najlepšie hodnotených páleníc na írskom ostrove. Napríklad The Tully Warehouse Snug, skrytý bar koncipovaný ako útulná írska krčmička uprostred tisícov sudov od whisky naukladaných do výšky šiestich metrov. Pokiaľ si chcete naplánovať návštevu, kliknite sem.