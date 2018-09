Najstaršia obyvateľka Piešťan O. Osvaldíková oslavuje 103. narodeniny

Na snímke najstaršia obyvateľka mesta Piešťany Oľga Osvaldíková, ktorá 17. septembra 2018 oslávila 103 rokov. Pri tejto príležitosti jej vo štvrtok 20. septembra 2018 v Alzhaimercentre pripravili malú oslavu. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 20. septembra (TASR) – Tortu, kvety a srdečné blahoželania pripravil vo štvrtok v Piešťanoch najstaršej obyvateľke mesta Oľge Osvaldíkovej. V Alzheimercentre, kde oslávenkyňa už niekoľko rokov býva, ju pozdravili pri 103. narodeninách klienti i vedenie zariadenia. Predtým ju boli pri príležitosti jubilea navštíviť aj zástupcovia mesta.Pani Oľga je ešte stále čulá, i keď ju nohy až tak neposlúchajú. Do svojej stovky bola úplne sebestačná a doteraz je rada v spoločnosti.uviedla riaditeľka zariadenia Blanka Jüttnerová. Oslávenkyňa, ako dodala, si potrpí aj teraz na svoju vizáž a humor i dobrá nálada ju neopúšťajú.Oľga Osvaldíková sa narodila 17. septembra 1915 v Chicagu. Jej rodičia pochádzali z Martina a Košarísk. Hneď po prvej svetovej vojne sa celá rodina vrátila do Československa. Ako mladá tanečníčka študovala v Bratislave a vo Viedni. Po druhej svetovej vojne odišla aj ona na čas do USA, no späť sa vrátila kvôli rodičom a otvorila si v Piešťanoch súkromnú tanečnú školu, neskôr učila na základnej umeleckej škole v kúpeľnom meste i neďalekom Vrbovom. Jej žiačky získavali mnohé ocenenia na domácich aj medzinárodných tanečných súťažiach, ona sama balet učila ešte vo svojej deväťdesiatke.