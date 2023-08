Najtransparentnejšiu kampaň vedú progresívci, ich protipólom je Smer a jedno hnutie má prekvapivo nízke náklady

Transparentné kampane

25.8.2023 (SITA.sk) - Najtransparentnejšiu kampaň pred septembrovými parlamentnými voľbami vedie hnutie Progresívne Slovensko (PS) . Jeho protipólom je strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) , ktorá ako jediná vedie netransparentnú kampaň.Výsledky vyplývajú z hodnotenia transparentnosti kampaní realizovaného neziskovou organizáciou Transparency International Slovensko (TIS) . Kampaň PS je na účte podrobne opísaná vrátane predkampane od začiatku apríla tohto roku. Organizácia tvrdí, že progresívci svoju kampaň financujú vo väčšej miere aj z darov a v súčasnosti majú na účte najvyšší počet unikátnych prispievateľov.Okrem PS má podľa TIS transparentnú kampaň aj strana Sloboda a Solidarita Kresťanskodemokratické hnutie a strana Za ľudí , ktorá aktuálne kandiduje v koalícii s hnutím OĽaNO a priatelia a Kresťanskou úniou . Hoci Smer-SD podľa výdavkov na transparentných účtoch vedie najväčšiu predvolebnú kampaň priebežne za dva milióny eur, o jej financovaní sa verejnosť nedozvie takmer žiadne informácie.„Kampaň financuje pravdepodobne výlučne zo straníckych peňazí, ktoré však z transparentného účtu obratom presúva vo veľkých súhrnných platbách do vlastnej eseročky – Agentúry Smer. Verejnosť tak nemá žiadne informácie o tom, čo, od koho, kedy a za koľko strana nakúpila," informovala TIS a dodala, že práve Smer-SD v minulosti existenciu transparentných účtov presadil.Rozpory vo veľkosti outdoorovej kampane a výdavkov na transparentných účtoch organizácia registruje aj pri hnutí Republika . Podľa TIS je sčasti skrytá aj kampaň hnutia OĽaNO a priatelia.Na základe ich transparentných účtov má prekvapujúco nízke náklady –. Na účte nie je možné nájsť, napr. výdavky na bilbordy, ani výdavky na nákup automobilov Fiat 500, ktoré členovia hnutia využívajú v kampani.„Hnutie tvrdí, že nejde o kampaňový výdavok, ale zhodnotenie majetku hnutia. V zmysle zákona majú ísť všetky výdavky strán z transparentného účtu," tvrdí TIS. Transparency ďalej upozorňuje, že až pri tretine zje stále z ich transparentných účtov problém zistiť, kam idú ich výdavky.„Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry IPSOS pre Transparency by bol netransparentný alebo nehodnoverný spôsob financovania kampane závažnou prekážkou pre voľbu takejto strany až pre 46 percent respondentov," ozrejmila organizácia.TIS prvé hodnotenia zatiaľ pripravila prepolitických subjektov uchádzajúcich sa o dôveru voličov, ktoré mali do utorka aktuálneho týždňa na účtea taktiež aspoň desať väčších výdavkových transakcií. Organizácia hodnotila 17 indikátorov zaradených do troch kategórií – transparentný účet, financovanie kampane a informovanosť o kampani.Pri vyhodnocovaní TIS vychádzala z analýzy transparentných účtov, z údajov zverejnených na volebných weboch a sociálnych sieťach strán či z dát v knižnici reklám Facebooku. Po vyhodnotení strany rozdelili do troch skupín – transparentná kampaň tzv. zelená, oranžová kampaň s výhradami a netransparentná červená kampaň.