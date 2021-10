Najúspešnejší český cyklista Roman Kreuziger končí kariéru, výsledky ho už neuspokojovali

Jazdil aj so Saganom

Vyhral prestížne preteky

Do Tokia sa už nedostal

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Najúspešnejší český cestný cyklista Roman Kreuziger vo veku 35 rokov končí kariéru. Do historických kroník sa zapísal najmä piatymi miestami v celkovom poradí na Giro d'Italia 2011 a Tour de France 2013.Tak vysoko na pretekoch Grand Tour neskončil z Čechov nikto pred ním ani po ňom.Kreuziger bol v minulosti spolujazdcom Petra Sagana v tímoch Liquigas či Tinkoff - Saxo, naposledy mal zmluvu s ruským prvodivíznym tímom Gazprom - Rusvelo.V jeho drese sa v septembri predstavil aj na pretekoch Okolo Slovenska, na ktorých obsadil celkovú 42. priečku.Kreuziger zostane aj po skončení pretekárskej kariéry pri cyklistike. Od novej sezóny sa stane športovým riaditeľom stajne Bahrain Victorius.Pod palcom bude mať aj víťaza nedávnych monumentálnych pretekov Paríž-Roubaix Taliana Sonnyho Colbrelliho.Solídny vrchár a skvelý tímový hráč Kreuziger má na konte aj celkové víťazstvá na etapových pretekoch Okolo Švajčiarska (2008) a Okolo Romandie (2009), rovnako triumfoval aj na dvoch prestížnych klasikách kategórie WorldTour - španielskych jednorazových pretekoch Classica San Sebastián (2009) a Amstel Gold Race v Holandsku (2013).Cenné je aj jeho šieste miesto z majstrovstiev sveta v Innsbrucku 2018, kde sa súťažilo na mimoriadne náročnej trati s horským profilom.Za víťazným Španielom Alejandrom Valverdem vtedy zaostal iba o 43 sekúnd. Celkovo počas 16 sezón v sedle bicykla dosiahol 15 profesionálnych víťazstiev."Sníval som tom, že sa ešte dostanem na olympijské hry v Tokiu. Pripravoval som sa, ale už ma nevybrali do nominácie. Neskôr už mi chýbala motivácia na pokračovanie v kariére. A to aj napriek tomu, že mi Rusi ponúkali zmluvu na rok 2022. Aj ma bavilo trénovať, ale výsledky ma už neuspokojovali. Čas na zmenu signalizovali aj čoraz početnejšie zranenia. Profesionálnu cyklistiku nemožno robiť donekonečna," uviedol Kreuziger podľa webu iDnes.cz.