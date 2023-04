Najúspešnejší ročník ankety SOWA Social Awards Slovakia prepisuje rekordy a vstupuje do druhého kola!

17.4.2023 (SITA.sk) -Anketa SOWA každoročne oceňuje najvplyvnejšie osobnosti sociálnych sietí, ktoré sa svojim obsahom správajú zodpovedne a prinášajú kvalitný obsah svojim sledovateľom. Tá odštartovala 27. marca a už prvé dni ukázali, že ide o zatiaľ najúspešnejší ročník zo všetkých.povedal organizátor a držiteľ licencie SOWA Štefan Šperka. Počas úvodného týždňa prišli tisícky hlasov a návštevnosť webu www.socialawardslovakia.sk , na ktorom môžu ľudia hlasovať predčil všetky očakávania.dodal Šperka.Podobný projekt by nemohol vzniknúť bez silných partnerov, ktorí sa zúčastnili aj na tohtoročnej tlačovej konferencii. Od prvého ročníka je generálnym partnerom projektu aj investičná skupina Proxenta.povedal Pavol Kožík, majiteľ Proxenty.Do projektu po minulom ročníku vstúpila opäť aj automobilka BMW Slovenská republika, ktorá mala počas tlačovej konferencie tiež svoje zastúpenie. Prečo sa teda spojili opäť s anketou, ktorá je o sociálnych sieťach?prezradil Oliver Rademacher, riaditeľ BMW Slovenská republika a opísal aj svoj pohľad na momentálne veľmi diskutovanú tému elektromobility:Prvý rok sa do ankety zapája aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, s ktorej podporou 4. ročník spúšťajú.povedala riaditeľka marketingu VŠZP Dominika Šulková.Hlavným partnerom je 2. rok po sebe aj spoločnosť Orange Slovensko, spoločne s ktorou sa organizátor vydal aj do slovenských škôl a navštívili desiatky študentov, s ktorými hovorili najmä o Bezpečnosti na internete.povedala Bea Ertl, CSR špecialistka spoločnosti Orange. Tento rok anketa prichádza na televíziu JOJ.prezradil Head of digital Kristián Šeffer.povedal zakladateľ Startitup Marek Šándor.Hlasovanie pokračuje, stačí ísť na stránku www.socialawardslovakia.sk označiť v každej kategórii jedného nominovaného a vyplniť hlasovací formulár. Pre jedného z hlasujúcich je pripravená plavba od spoločnosti Costa Cruises. Ďalšími partnermi projektu sú aj Starlynr neviditeľné strojčeky, Dr. Martin, sieť fitnes centier Golem, vinárstvo Wajda. Mediálnymi partnermi sú Startitup a TV JOJ, Plus JEDEN DEŇ, rádiá Expres a Europa 2. Vyhlasovateľom ankety je magazín EMMA:Informačný servis