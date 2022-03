Najväčší zvodca všetkých čias opäť na scéne

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Opera opier, ktorej je vychýrený zvodca hlavným protagonistom – Mozartov Don Giovanni saopäť vracia na scénu SND.Ako je všeobecne známe, za najväčšieho zvodcu je označovaný Don Juan. V dramatickom spracovaní je jeho osud azda najznámejší z pera komediografa Molièra. V hudbe sa mení na Dona Giovanniho, ktorému slávu zabezpečil sám Wolfgang Amadeus Mozart.Skladateľ skomponoval toto dielo, dnes považované za operu opier, na objednávku a po prvý raz zaznelo 29. októbra 1787 v Stavovskom divadle v Prahe. Premiéru dirigoval samotný skladateľ, ktorý údajne celú noc predtým ešte horúčkovito "dopisoval" predohru.Inscenácia operysa v réžii divadelného mágastala na scéne SND kultovou. V repertoári zastáva čestné miesto od roku 2001. V čom je Bednárikovo poňatie tejto "dramy giocoso" zaujímavé? Je temnou drámou či perlivou komédiou? Kto Giovanniho vlastne potrestá? Je to vyššia moc alebo ľudia? Bednárik vstupuje Giovannimu do svedomia – potrestá sa sám, zničí ho jeho vyprahnuté vnútro a citová ničota...Aj preto a pre mnoho ďalších atribútov Bednárikova réžia nestarne.Postavy Dona Giovanniho a jeho sluhu Leporella stvárnia dvaja mladí operní sólisti, ktorí sa presadzujú na prestížnych pódiách, ktorých však s Bratislavou a SND spájajú úzke kontakty.V hlavnej úlohe sa predstaví basbarytonistaAko absolvent Vysokej školy múzických umení získal svoje prvé javiskové skúsenosti práve v Opere SND.Do povedomia širšej verejnosti sa jeho meno dostalo po tom, čo sa v roku 2017 stal finalistom medzinárodných speváckych súťaží Belvedere a Operalia Plácida Dominga. V roku 2019 získal Cenu riaditeľa Viedenskej štátnej opery Dominiqua Meyera v súťaži Stella Maris International Vocal Competition. V Mozartovej opere v SND už stvárnil Leporella, v nasledujúcom predstavení však bude Donom Giovannim.Sólista Viedenskej štátnej opery, basistanaštudoval v spomínanej opere tri postavy – vie byť Donom Giovannim, Leporellom i Masettom. V utorok ho uvidíme v úlohe Leporella, postave, ktorej okrem svojho skvelého speváckeho stvárnenia vdýchne aj jemu vlastnú divadelnú hravosť.Peter Kellner po absolvovaní Konzervatória v Košiciach, študoval na Mozarteu v Salzburgu a neskôr na univerzite v rakúskom Grazi, kde sa v tamojšej opere stal sólistom v roku 2015. Od divadelnej sezóny 2018/2019 je sólistom Viedenskej štátnej opery, na doskách ktorej už stvárnil 12 postáv. Je žiadaným hosťom na mnohých svetových scénach, spomeňme aspoň festival v Salzburgu, Covent Garden v Londýne, koncertné pódiá Viedenských filharmonikov, či Liverpool Philharmonic a mnoho ďalších. K ním pribudla aj vysnívaná Metropolitná opera v New Yorku, kde v januári tohto roka hosťoval v sérii predstavení ako Colline v Pucciniho Bohéme. Peter Kellner sa rád vracia na Slovensko, najbližšou príležitosťou počuť tohto nášho skvelého svetobežníka je jeho Leporello v Donovi Giovannim.Príďte sa do novej budovy SND presvedčiťo hudobnom i hereckom talente operných hostí i sólistov operného súboru SND. Ako Don Giovanni sa predstavía jeho sluhom Leporellom bude. Pod taktovkoustvárni Donnu Annu, Donnu Elvíru, Donna Ottavia, Komtúra, Masettaa ZerlinuInformačný servis